تمكّن من الوصول إلى مجموعة من واجهات REST التي توفر التحكم في منصة نقل IBM Aspera.
يتيح عميل سطر الأوامر من IBM أتمتة عمليات نقل Aspera بدون واجهة رسومية.
تعد IBM Aspera Transfer SDK نسخة قابلة للتضمين بسهولة من واجهات REST.
ابدأ بسرعة من خلال مركز المساعدة لكل من مسؤولي ومستخدمي IBM Aspera.
باستخدام IBM Aspera Connect SDK، يمكنك تضمين إمكانات IBM Aspera في تطبيقات الويب الخاصة بك.
احصل على إجابات لأسئلة المطورين الشائعة.
تفضل بزيارة بوابة دعم IBM لفتح حالة دعم والوصول إلى دليل الدعم.
يتوفر دعم كل من نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة iOS وAndroid باستخدام حزمة SDK للأجهزة المحمولة من Aspera.
يستطيع جميع المطورين الاستفادة من حزم Aspera SDK دون أي تكلفة إضافية. تمكّن من شراء اشتراك متميز للمطورين للوصول إلى فريق دعم IBM Aspera.
اسمح لمطوري الجهات الخارجية بدمج تقنية النقل Aspera في تطبيق البث الخاص بهم باستخدام حزمة Aspera FASPStream SDK. يتيح ذلك للتطبيقات إمكانية إرسال بيانات دفق البايت في أثناء التقاطها أو إنشائها، أو إعادة توجيهها إلى نقطة نهائية يمكنها الاستفادة من دفق البيانات في أثناء استلامها.
يمكن العمل من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST والمكتبات الأصلية للغات Python وJava و.NET وC++ وC# وNode.js، ونظامي تشغيل الأجهزة المحمولة iOS وAndroid.
تفضل بزيارة مركز واجهة برمجة تطبيقات IBM Aspera وافتح الدليل الخاص بحزمة SDK المطلوبة.