اسمح لمطوري الجهات الخارجية بدمج تقنية النقل Aspera في تطبيق البث الخاص بهم باستخدام حزمة Aspera FASPStream SDK. يتيح ذلك للتطبيقات إمكانية إرسال بيانات دفق البايت في أثناء التقاطها أو إنشائها، أو إعادة توجيهها إلى نقطة نهائية يمكنها الاستفادة من دفق البيانات في أثناء استلامها.