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يمكنك العثور على معلومات حول كيفية البدء واستكشاف أخطاء IBM Aspera On Cloud وإصلاحها في مركز المساعدة
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رسم توضيحي متساوي الأبعاد لموارد المطورين في Aspera
بدء استخدام IBM Aspera مركز واجهة برمجة تطبيقات IBM Aspera

تمكّن من الوصول إلى مجموعة من واجهات REST التي توفر التحكم في منصة نقل IBM Aspera.

 IBM Aspera CLI

يتيح عميل سطر الأوامر من IBM أتمتة عمليات نقل Aspera بدون واجهة رسومية.

 IBM Aspera Transfer SDK

تعد IBM Aspera Transfer SDK نسخة قابلة للتضمين بسهولة من واجهات REST.

 مركز مساعدة IBM Aspera on Cloud

ابدأ بسرعة من خلال مركز المساعدة لكل من مسؤولي ومستخدمي IBM Aspera.

 Aspera Connect SDK

باستخدام IBM Aspera Connect SDK، يمكنك تضمين إمكانات IBM Aspera في تطبيقات الويب الخاصة بك.
الأسئلة الشائعة للمطورين

احصل على إجابات لأسئلة المطورين الشائعة.
كيف أطلب الدعم؟

تفضل بزيارة بوابة دعم IBM لفتح حالة دعم والوصول إلى دليل الدعم.

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هل توجد حزم SDK للأجهزة المحمولة؟

يتوفر دعم كل من نظامي تشغيل الأجهزة المحمولة iOS وAndroid باستخدام حزمة SDK للأجهزة المحمولة من Aspera.
هل يجب علي الدفع لاستخدام حزم SDK؟

يستطيع جميع المطورين الاستفادة من حزم Aspera SDK دون أي تكلفة إضافية. تمكّن من شراء اشتراك متميز للمطورين للوصول إلى فريق دعم IBM Aspera.
هل يمكنني تضمين البث في تطبيقي؟

اسمح لمطوري الجهات الخارجية بدمج تقنية النقل Aspera في تطبيق البث الخاص بهم باستخدام حزمة Aspera FASPStream SDK. يتيح ذلك للتطبيقات إمكانية إرسال بيانات دفق البايت في أثناء التقاطها أو إنشائها، أو إعادة توجيهها إلى نقطة نهائية يمكنها الاستفادة من دفق البيانات في أثناء استلامها.
ما المنصات التي يمكنني التطوير عليها؟

يمكن العمل من خلال واجهات برمجة تطبيقات REST والمكتبات الأصلية للغات Python وJava و.NET وC++ وC# وNode.js، ونظامي تشغيل الأجهزة المحمولة iOS وAndroid.
من أين يمكنني تنزيل حزم SDK؟

تفضل بزيارة مركز واجهة برمجة تطبيقات IBM Aspera وافتح الدليل الخاص بحزمة SDK المطلوبة.

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