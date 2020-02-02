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ترحيل البيانات بسرعة عالية — بأمان وموثوقية

يتيح لك حل ®IBM Aspera نقل البيانات بسرعة عالية لنقل كميات كبيرة من البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية وأي من التقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما