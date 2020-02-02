الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera ترحيل البيانات بسرعة عالية — بأمان وموثوقية
يتيح لك حل ®IBM Aspera نقل البيانات بسرعة عالية لنقل كميات كبيرة من البيانات من وإلى مراكز البيانات المحلية وأي من التقنيات السحابية الكبرى وفيما بينهما
ابدأ باستعمال الإصدار التجريبي من Aspera on Cloud مجانًا حاسبة نقل الملفات
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لترحيل البيانات عن طريق Aspera
اعتماد حل ترحيل يمكنه التعامل مع نمو البيانات الكبيرة

يقدم IBM Aspera عمليات نقل بيانات عالية السرعة باستخدام شبكتك الحالية لترحيل كميات كبيرة من البيانات.

 اقرأ ملخص الحل
تخطي حدود الأداء وتوسيع نطاق 35 مراكز بيانات سحابية

لتخزين البيانات والوصول إليها بأمان¹.

 اطّلع على المواقع 100 تيرابايت/اليوم

تُرحَّل إلى السحابة باستخدام Aspera².

 أسرع بنسبة %400

من بروتوكول التحكم بالنقل (TCP) عند ترحيل ملايين الملفات³.
تسخير قدرات الترحيل التي يتميز بها Aspera في أعمالك تقليل نوافذ الترحيل

يمكنك تحقيق عمليات ترحيل لا مثيل لها عند نقل الملفات الكبيرة ومستودعات البيانات.

 

 خفض تكاليف الترحيل

تخلص من الجهود اليدوية للشحن الفعلي التي تستغرق وقتًا طويلاً، وعمليات التحميل على مرحلتين.

 تقليل المخاطر

استفد من الأمان الشامل، بما في ذلك المصادقة والتشفير أثناء النقل وأثناء الراحة.

 
دراسات حالة
Base Media Cloud

تعمل التقنية السحابية BASE Media Cloud على تشغيل بوابة توزيع وسائط عالمية، ومركز تخزين مركزي باستخدام تقنية IBM Aspera.
FOX Sports

استعانت FOX Sports بحل Aspera لنقل تيرابايت من تسجيلات Super Bowl LIV من أجل تحريرها وتجهيزها للبث.
منتجات Aspera الرئيسية لترحيل البيانات IBM Aspera Enterprise

تمكن من الوصول إلى المجموعة الكاملة لتطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.

 IBM Aspera on Cloud

أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.

 IBM Aspera High-Speed Transfer Server

تمكن من إجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام تطبيقات الكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول والويب.

 IBM Aspera on Demand

انشر حزم منتجات عميل وخادم IBM Aspera المقدمة مع نموذج ترخيص قائم على الاستخدام.

 IBM Aspera Console

احصل على رؤية كاملة وقدرات إعداد التقارير والإدارة لبيئة Aspera High-Speed Transfer.

 IBM Aspera Proxy Gateway

احمِ شبكة منظمتك من خلال تمكين عمليات النقل الآمنة وعالية السرعة للمستخدمين من العملاء.
اتخِذ الخطوة التالية

دعنا نناقش احتياجاتك لترحيل البيانات.

 ابدأ باستعمال الإصدار التجريبي من Aspera on Cloud مجانًا
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الحواشي

¹ في جميع مزودي التقنيات السحابية الرئيسيين والمناطق الرئيسية (الرابط موجود خارج ibm.com®) ستُضاف مراكز بيانات ومناطق أخرى

² ³ بناءً على 100 تيرابايت منقولة من الولايات المتحدة إلى أوروبا عبر شبكة بسرعة 10 غيغابت في الثانية مع فقدان الحزمة بنسبة .0025%

 