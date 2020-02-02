يقدم IBM Aspera عمليات نقل بيانات عالية السرعة باستخدام شبكتك الحالية لترحيل كميات كبيرة من البيانات.
لتخزين البيانات والوصول إليها بأمان¹.
تُرحَّل إلى السحابة باستخدام Aspera².
من بروتوكول التحكم بالنقل (TCP) عند ترحيل ملايين الملفات³.
يمكنك تحقيق عمليات ترحيل لا مثيل لها عند نقل الملفات الكبيرة ومستودعات البيانات.
تخلص من الجهود اليدوية للشحن الفعلي التي تستغرق وقتًا طويلاً، وعمليات التحميل على مرحلتين.
استفد من الأمان الشامل، بما في ذلك المصادقة والتشفير أثناء النقل وأثناء الراحة.
تعمل التقنية السحابية BASE Media Cloud على تشغيل بوابة توزيع وسائط عالمية، ومركز تخزين مركزي باستخدام تقنية IBM Aspera.
استعانت FOX Sports بحل Aspera لنقل تيرابايت من تسجيلات Super Bowl LIV من أجل تحريرها وتجهيزها للبث.
تمكن من الوصول إلى المجموعة الكاملة لتطبيقات Aspera Enterprise لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.
أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.
تمكن من إجراء عمليات نقل عالية السرعة للملفات ومجموعات البيانات الكبيرة باستخدام تطبيقات الكمبيوتر المكتبي والهاتف المحمول والويب.
انشر حزم منتجات عميل وخادم IBM Aspera المقدمة مع نموذج ترخيص قائم على الاستخدام.
احصل على رؤية كاملة وقدرات إعداد التقارير والإدارة لبيئة Aspera High-Speed Transfer.
احمِ شبكة منظمتك من خلال تمكين عمليات النقل الآمنة وعالية السرعة للمستخدمين من العملاء.
¹ في جميع مزودي التقنيات السحابية الرئيسيين والمناطق الرئيسية (الرابط موجود خارج ibm.com®) ستُضاف مراكز بيانات ومناطق أخرى
² ³ بناءً على 100 تيرابايت منقولة من الولايات المتحدة إلى أوروبا عبر شبكة بسرعة 10 غيغابت في الثانية مع فقدان الحزمة بنسبة .0025%