الصفحة الرئيسية البرامج الوسيطة Aspera أتمتة عمليات نقل البيانات بسرعة عالية
يساعد حل IBM Aspera على أتمتة أي عملية سير عمل رقمي افتراضيًا، مما ييسر نقل البيانات بسلاسة بين أي مواقع.
تقدير أرباحك
رسم توضيحي متساوي الأبعاد لمساحة أتمتة عمليات سير العمل عن طريق Aspera
تنسيق نقل البيانات الكبيرة على نطاق واسع

تساعد حلول أتمتة IBM Aspera المؤسسات على إدارة وأتمتة عمليات نقل الملفات ومعالجتها.

يمكن أن تساعدك تطبيقات Aspera على الويب في تنسيق سير العمل الرقمي باستخدام واجهات برمجة تطبيقات، ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية.
أتمتة سير العمل بكميات كبيرة تقليل الجهد والتكاليف

أتمتة وتوسيع نطاق المعالجة التي يتطلبها الفيديو وعمليات سير عمل البيانات الكبيرة بسلاسة وموثوقية.

 نقل بأقصى سرعة

ادمج Aspera في تطبيقات وعمليات سير عمل أخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات التي توفر الأداء عالي السرعة.

 استخدم مكتبة تضم أكثر من 200 مكون إضافي

تتضمن مكتبة المكونات الإضافية الشاملة تحويل الترميز، والفحص لمكافحة الفيروسات، وإدراج الإعلانات، والمزيد.
تفاصيل المنتج
أداء عالٍ للنقل بأكبر الأحجام

تتراوح حلول أتمتة Aspera بين إعادة توجيه الملفات الأساسية وعمليات سير العمل المؤتمتة بالكامل — كل ذلك مع تقنية Aspera High-Speed Transfer المضمنة.

يمكن للشركات تنسيق عمليات سير العمل الرقمية باستخدام تطبيقات Aspera على الويب، وواجهات برمجة تطبيقات، ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية.
قدرات أتمتة سير العمل من Aspera
معالجة الأصول يمكن للمستخدمين إجراء معالجة شاملة للأصول الموجودة في Aspera Orchestrator.
أتمتة مراقبة الجودة باستخدام Aspera Orchestrator، يمكن للمستخدمين أتمتة مراقبة الجودة وعمليات الفحص لمكافحة الفيروسات.
أتمتة عمليات النقل يمكن للمستخدمين أتمتة عمليات النقل بين البيئة المحلية والتخزين السحابي باستخدام Aspera Orchestrator.
تحميل الملفات إلى السحابة يمكن للمستخدمين تحويل ترميز الملفات وتحميلها إلى السحابة باستخدام Aspera on Cloud.
منتجات Aspera الرئيسية لأتمتة سير العمل IBM Aspera Enterprise

تمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة تطبيقات Aspera Enterprise الكاملة لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.

 تعرف على المزيد IBM Aspera Orchestrator

أتمتة عمليات سير عمل الملفات لنقل البيانات بين أي مواقع.

 تعرف على المزيد IBM Aspera on Cloud

أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.

 تعرف على المزيد
الموارد تسليم محتوى عالمي بسرعة عالية ومتوقعة

اقرأ كيفية توزيع محتوى الوسائط المؤسسي بكفاءة أكبر وقابلية التوقع عبر عمليات سير العمل.

 صحيفة بيانات Aspera Orchestrator

تعرف على المزيد عن Aspera Orchestrator، وهو الحل المعتمد لأتمتة وتنسيق سير عمل الملفات.

 نموذج أمان ®IBM Aspera FASP

اقرأ كيف يوفر بروتوكول Aspera FASP أمانًا ضمنيًا لجميع منتجات IBM Aspera.

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