تتراوح حلول أتمتة Aspera بين إعادة توجيه الملفات الأساسية وعمليات سير العمل المؤتمتة بالكامل — كل ذلك مع تقنية Aspera High-Speed Transfer المضمنة.

يمكن للشركات تنسيق عمليات سير العمل الرقمية باستخدام تطبيقات Aspera على الويب، وواجهات برمجة تطبيقات، ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية.