تساعد حلول أتمتة IBM Aspera المؤسسات على إدارة وأتمتة عمليات نقل الملفات ومعالجتها.
يمكن أن تساعدك تطبيقات Aspera على الويب في تنسيق سير العمل الرقمي باستخدام واجهات برمجة تطبيقات، ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية.
أتمتة وتوسيع نطاق المعالجة التي يتطلبها الفيديو وعمليات سير عمل البيانات الكبيرة بسلاسة وموثوقية.
ادمج Aspera في تطبيقات وعمليات سير عمل أخرى باستخدام واجهات برمجة تطبيقات التي توفر الأداء عالي السرعة.
تتضمن مكتبة المكونات الإضافية الشاملة تحويل الترميز، والفحص لمكافحة الفيروسات، وإدراج الإعلانات، والمزيد.
تتراوح حلول أتمتة Aspera بين إعادة توجيه الملفات الأساسية وعمليات سير العمل المؤتمتة بالكامل — كل ذلك مع تقنية Aspera High-Speed Transfer المضمنة.
يمكن للشركات تنسيق عمليات سير العمل الرقمية باستخدام تطبيقات Aspera على الويب، وواجهات برمجة تطبيقات، ومكتبة شاملة من المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية.
تمتع بإمكانية الوصول إلى مجموعة تطبيقات Aspera Enterprise الكاملة لنقل مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة.
أتمتة عمليات سير عمل الملفات لنقل البيانات بين أي مواقع.
أرسل وشارك الملفات الكبيرة ومجموعات البيانات عبر أي مسافة وبأقصى سرعة.
اقرأ كيفية توزيع محتوى الوسائط المؤسسي بكفاءة أكبر وقابلية التوقع عبر عمليات سير العمل.
تعرف على المزيد عن Aspera Orchestrator، وهو الحل المعتمد لأتمتة وتنسيق سير عمل الملفات.
اقرأ كيف يوفر بروتوكول Aspera FASP أمانًا ضمنيًا لجميع منتجات IBM Aspera.