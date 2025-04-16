مع AREMA، يمكنك أتمتة إثراء البيانات الوصفية (على سبيل المثال، مهام التعرُّف البصري أو مهام تحويل الكلام إلى نص باستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية أو التي تم تطويرها داخليًا). يمكنك اختيار خدمة الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجاتك على أفضل وجه من بين جميع الخدمات المتاحة في السوق. يمكن دمج عمليات الذكاء الاصطناعي الاصطناعي بسلاسة في وسائط سير العمل من البداية إلى النهاية.