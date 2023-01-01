تلتزم شركة IBM بمبادئ أخلاقيات العمل والسلوك القانوني. تتمثل سياسة IBM في أن تتصرف بطريقة أخلاقية وقانونية في جميع الأمور وأن تحافظ على معايير IBM الرفيعة لنزاهة الأعمال. يجب على كل موظف من موظفي IBM حول العالم أن يتلقى تدريبًا سنويًا حول إرشادات سلوك العمل (BCGs) الخاصة بشركة IBM ويثبت امتثاله لها. وفقًا لتقرير IBM Impact لعام 2023، أكمل 100% من موظفي IBM حول العالم دورة BCG، المتوفرة حاليًا بلغات مختلفة تصل إلى 26 لغة.

يجب على الموظفين الامتثال لسلوك العمل بشركة IBM والإرشادات ذات الصلة في كل الأوقات. تُعد مخالفة أي إرشاد من إرشادات شركة IBM سببًا لفرض عقوبات، بما في ذلك الفصل من الشركة. يجب على الموظفين استشارة إدارتهم على الفور إذا كانت لديهم أي أسئلة حول ما إذا كانت أفعالهم قد تنتهك إحدى إرشادات شركة IBM.

من ممارسات شركة IBM الإفصاح الطوعي والفوري عن الانتهاكات المعروفة لقوانين المشتريات الحكومية للمسؤولين الحكوميين المختصين. في حال استفادة شركة IBM اقتصاديًا من هذه الانتهاكات المعروفة، فإن ممارستنا تقضي بتعويض العميل الحكومي عندئذٍ. يجب على موظفي IBM إبلاغ الأشخاص ذوي المناصب المناسبة من الإدارة على الفور، سواءً بشكل مباشر أو من خلال برنامجي "الباب المفتوح" أو برنامج "تحدث" عن أي وجميع ادعاءات انتهاك أي عقد حكومي.

النائب الأول للرئيس والمستشار العام مسؤولان عن تقديم تعليمات محددة بشأن سلوك العمل وأخلاقياته، وإجراء التقييمات الدورية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك برامج إصدار شهادات دورة إرشادات سلوك العمل، للمساعدة على ضمان الامتثال. كل وحدة عمل أو إدارة فرعية مسؤولة عن تنفيذ هذه التعليمات، بما في ذلك إدارة برامج الشهادات.

ويمتد التزامنا بالأخلاقيات إلى شركائنا في الأعمال. يتعين على أي شركة ترغب في التعاون مع IBM الامتثال لمدونة قواعد سلوك IBM PartnerWorld®.