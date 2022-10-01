الإسهامات والنفقات

قد تنفق شركة IBM أموالاً لدعم أو الدعوة إلى وجهات نظر معينة بشأن قضايا السياسة العامة، ويشمل ذلك دفع أموال إلى الوسطاء الذين يؤيدون IBM. كما قد تسعى IBM أحيانًا إلى إشراك موظفي IBM، على أساس تطوعي، في توصيل موقف IBM إلى المسؤولين الحكوميين عندما تكون القضية ذات تأثير كبير في IBM أو موظفيها وتكون المشاركة حينئذٍ في مصلحة IBM. تتطلب الدعوة إلى سياسة عامة تنطوي على إنفاق أموال أو إشراك موظفي IBM الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM والمستشار القانوني المناسب.

تشارك IBM في ممارسات الضغط من أجل القضايا ذات الأهمية لأعمالها وعملائها ومساهميها وموظفيها. وقد ركزت ممارسات الضغط التي تتبعها IBM مؤخرًا على قضايا مختلفة متعلقة بمجالات: السياسة التقنية ومنها البحث والتطوير، والأمن الإلكتروني، ولوائح الخصوصية، وتقنية المعلومات الصحية، وشراء التقنيات؛ والأمور المتعلقة بالميزانية والمخصصات؛ والملكية الفكرية ومنها براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية؛ والمسائل المختلفة المتعلقة بالحماية؛ والتعليم وتدريب القوى العاملة والمسائل التشريعية والتنظيمية ذات الصلة؛ ولوائح الخدمات المالية؛ وسياسة العمل ومكان العمل والاستحقاقات؛ والقضايا الضريبية المحلية والدولية، بما في ذلك اتفاقيات الضرائب؛ ومختلف قضايا التجارة الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية.

وتتبع شركة IBM ممارسات الضغط في إطار القانون المعمول به والمتطلبات الواردة في القسم السادس من إرشادات سلوك العمل بشركة IBM. تتطلب جميع ممارسات الضغط التي تتبعها شركة IBM الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM. تُقدم شركة IBM تقارير دورية إلى سكرتير مجلس الشيوخ الأمريكي وكاتب مجلس النواب الأمريكي توضح فيها بالتفصيل ممارسات ونفقات الضغط الفيدرالية الأمريكية. يمكنك الاطلاع على هذه التقارير هنا3. وكما هو موضح في هذه التقارير، تبلغ إجمالي نفقات الضغط التي تكبدتها IBM على مدى السنوات الست الماضية كما يلي:

عام 2023: 5,350,000 دولار أمريكي؛

عام 2022: 5,590,000 دولار أمريكي؛

عام 2021: 4,830,000 دولار أمريكي؛

عام 2020: 4,330,000 دولار أمريكي؛

عام 2019: 5,660,000 دولار أمريكي؛

عام 2018: 5,280,000 دولار أمريكي.

كما تقدم IBM تقارير حول ممارسات الضغط إلى حكومات الولايات والبلديات الأمريكية، إذا لزم الأمر، وإلى سجل الشفافية في الاتحاد الأوروبي4. وفي آخر تقارير قدمتها إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، تراوح إجمالي المبلغ الذي أنفقته IBM على ممارسات الضغط بين 1,75 إلى 2 مليون يورو.

تقدم إدارة الشؤون الحكومية والتنظيمية بشركة IBM تقارير دورية إلى مجلس إدارة IBM حول سياسات الشركة وممارساتها فيما يتعلق بالعلاقات الحكومية والسياسة العامة والنفقات ذات الصلة.