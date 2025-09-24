لماذا يُعَد الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للتعمق في مجال الأمن الإلكتروني

وفقًا لتقرير مهارات العمل لعام 2025 من Coursera، فقد تزايد الطلب على المهارات الأمنية، مثل إدارة التهديدات والاستجابة للحوادث وأمن الشبكات، مدفوعًا بزيادة بنسبة 71% على أساس سنوي في الهجمات الإلكترونية ونقص ضخم في المتخصصين المؤهلين في مجال الأمن الإلكتروني وصل إلى 5 ملايين شخص مطلوبين. ولا شك في أن هذه فرص وظيفية ذات مردود كبير وتستدعي سرعة التحرك.

من خلال إيجاد دور لك في مجال الأمن الإلكتروني، يمكنك المساعدة على الدفاع عن العالم الرقمي من حولك وكسب عائد مالي جيد. حيث إن متوسط الرواتب في الولايات المتحدة قد بلغ حوالي 112 ألف دولار أمريكي لكل من محللي الهجمات الإلكترونية ومتخصصي القرصنة الأخلاقية، وغالبًا ما يكسب المحترفون ذوو الخبرة ما يزيد على 120 ألف دولار أمريكي (شركة Lightcast، منشورات وظيفة محلل الأمن الإلكتروني، 2024).