لماذا يُعَد الوقت الحالي هو الوقت الأمثل للتعمق في مجال الأمن الإلكتروني

بدءًا من تأمين التعليمات البرمجية وعمليات النشر على السحابة ووصولًا إلى إيقاف هجمات التصيّد الاحتيالي وبرامج الفدية، صار الأمن الإلكتروني واحدًا من أهم المهن في مجال التكنولوجيا اليوم.
وفقًا لتقرير مهارات العمل لعام 2025 من Coursera، فقد تزايد الطلب على المهارات الأمنية، مثل إدارة التهديدات والاستجابة للحوادث وأمن الشبكات، مدفوعًا بزيادة بنسبة 71% على أساس سنوي في الهجمات الإلكترونية ونقص ضخم في المتخصصين المؤهلين في مجال الأمن الإلكتروني وصل إلى 5 ملايين شخص مطلوبين. ولا شك في أن هذه فرص وظيفية ذات مردود كبير وتستدعي سرعة التحرك.
من خلال إيجاد دور لك في مجال الأمن الإلكتروني، يمكنك المساعدة على الدفاع عن العالم الرقمي من حولك وكسب عائد مالي جيد. حيث إن متوسط الرواتب في الولايات المتحدة قد بلغ حوالي 112 ألف دولار أمريكي لكل من محللي الهجمات الإلكترونية ومتخصصي القرصنة الأخلاقية، وغالبًا ما يكسب المحترفون ذوو الخبرة ما يزيد على 120 ألف دولار أمريكي (شركة Lightcast، منشورات وظيفة محلل الأمن الإلكتروني، 2024).
محترفو الأمن الإلكتروني هم خط الدفاع الأمامي ضد الجرائم الإلكترونية. فهم ليسوا خبراء عاديين، بل إنهم خبراء في حل المشكلات ويفكرون تمامًا كما يفكر المخترقون الأشرار بهدف توقع أي تهديدات والعمل على إيقافها قبل وقوعها. من بعض أدوار الأمن الإلكتروني المطلوبة ما يلي:
مع استمرار تزايد الطلب العالمي على الوظائف الشاغرة في مجال الأمن الإلكتروني وبقاء ملايين الوظائف شاغرة حتى الآن، لا يزال الأمن الإلكتروني مسارًا مهنيًا عالي الأجر وملائمًا للمستقبل.
لدى IBM ثلاثة برامج مثيرة متاحة على Coursera تساعدك في الأمن الإلكتروني. فيما يلي بعض التوصيات:
لنستكشف هذه البرامج حتى تتمكن من التعرف على المزيد عن كيفية مساعدة كلٍّ منها على الاستعداد لدخول مهنة جديدة لك أو لترقية وظيفتك الحالية.
بدءًا من إدارة ثغرات قواعد البيانات إلى إجراء التحقيقات الجنائية والاستجابة للحوادث، تغطي شهادة IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate العملية جميع الأساسيات؛ ولا يلزم وجود خبرة مسبقة. ستكتسب تجربة واقعية من خلال:
هيا سجل اليوم في شهادة IBM Cybersecurity Analyst Professional Certificate وابدأ مسيرتك المهنية كمحلل للأمن الإلكتروني في أقل من 4 أشهر.
شهادة IBM وISC2 Cybersecurity Specialist Professional هي طريقة سريعة وعملية لاكتساب المهارات اللازمة التي يبحث عنها أصحاب العمل في المرشحين لهذه الوظائف. في أقل من 4 أشهر، يمكنك بناء أساس قوي في مجال الأمن الإلكتروني وبدء حياتك المهنية كأخصائي أمن إلكتروني؛ فالأمر لا يتطلب أي خبرة مسبقة. إليك ما ستتعلمه:
سواء أكنت تقوم بتبديل مهنتك أم بدأت للتو في العمل، فإن هذا البرنامج يزودك بالمهارات العملية المطلوبة والمؤهلات اللازمة للتميز في سوق العمل في مجال الأمن الإلكتروني.
سجل اليوم في شهادة IBM وISC2 Cybersecurity Specialist Professional Certificate لتتخذ الخطوة الأولى نحو الحصول على فرصة عمل ومهنة جيدة في مجال الأمن الإلكتروني.
اكتسب تجربة عملية باستخدام الأدوات والتقنيات الواقعية التي يستخدمها القراصنة الأخلاقيون للكشف عن الثغرات الأمنية وإصلاحها. شهادة IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional ذات المستوى المتوسط هي طريقك السريع إلى عالم اختبار حالات الاختراق وعمليات الأمن الإلكتروني. إليك ما ستتعلمه:
ابدأ رحلتك في القرصنة الأخلاقية اليوم مع شهادة IBM Ethical Hacking with Open Source Tools Professional واتخذ الخطوة التالية في مسيرتك المهنية في مجال الأمن الإلكتروني.
سواء أكنت قد بدأت مسيرتك للتو أم تتطلع إلى الارتقاء بمستواك من خلال الأدوات المتقدمة والبيانات الاعتماد المدعومة من الصناعات، فإن شركة IBM لديها برنامج يناسب أهدافك. تم تصميم كل شهادة احترافية لتزويدك بالمهارات العملية والأدوات والثقة للدخول في واحدة من أكثر المهن التقنية طلبًا اليوم.
