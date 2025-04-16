إذا كنت أحد محترفي الكمبيوتر المركزي الذين قاموا مسبقًا بتقييم مهاراتهم من خلال الحصول على شهادة احترافية من IBM، فهناك الآن مسار سريع للحصول على إصدار z/OS v3.1 يُعترف فيه بخبراتك السابقة (RPL).

تُمنح شهادات IBM الاحترافية المرموقة بعد إتمام مسار مكثف يتراوح بين 50 إلى 80 ساعة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت، والتي تشمل دروسًا مرئية، ومحاكاة، واختبارات قصيرة وامتحانات، تهدف إلى تعليم وتقييم وقياس مهارات الكمبيوتر المركزي في الوظائف الأساسية المرتبطة بها. وهي متوفرة في إصدار z/OS v2.4، وz/OS v2.5 والآن z/OS v3.1.

تكمن قوة شهادات IBM هذه في اتساع وعمق المهارات المكتسبة من المسارات التعليمية المكثفة، لكن محترفي الكمبيوتر المركزي لا يريدون إكمال 50 إلى 80 ساعة تدريبية في كل مرة يقومون فيها بتحديث مهاراتهم. ولخدمة القوى العاملة في مجال أجهزة الكمبيوتر المركزي بشكل أفضل، تعاونت Interskill مع IBM وCredly لتطوير مسار سريع جديد للحصول على إصدار z/OS v3.1 يعترِف بالتعلم السابق.

للتحديث من شهادة IBM الاحترافية لإصدار z/OS v2.4 أو v2.5 إلى شهادة إصدار z/OS v3.1، يمكن لمحترفي أجهزة الكمبيوتر المركزي الآن إكمال مسار تعليمي مكثف مدته 8 ساعات فقط من دورات عبر الإنترنت ذاتية التعلم، ومقاطع فيديو، وتمارين محاكاة، واختبارات وامتحانات.

للتأكيد، هذه المسارات التحديثية مخصصة فقط لمن حصلوا بنجاح على نسخة سابقة من شهادة IBM الاحترافية المحددة. الشهادات التي تُمنح عبر هذا المسار التحديثي تُظهر بوضوح عبارة "RPL" على الشارة الرقمية.

شهادات IBM الاحترافية المتوفرة للأدوار الوظيفية الرئيسية في IBM Z للكمبيوتر المركزي:

شهادة مبرمج تطبيقات الكمبيوتر المركزي من IBM (المستوى الأول أو المستوى الثاني)

شهادة مبرمج أنظمة الكمبيوتر المركزي من IBM (المستوى الأول أو المستوى الثاني أو المستوى الثالث)

شهادة مشغِّل أنظمة الكمبيوتر المركزي من IBM (المستوى الأول أو المستوى الثاني أو المستوى الثالث)

شهادة مسؤول أمن RACF للكمبيوتر المركزي من IBM (المستوى الأول أو المستوى الثاني)

شهادة مدير فني للكمبيوتر المركزي من IBM (المستوى الأول)

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