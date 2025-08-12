التصميم والبناء والإبداع: ابدأ مسيرتك المهنية التي تُتيح لك التعبير عن شغفك.

سواء أكنت من رواة القصص المرئية، أم خبيرًا استراتيجيًا يستند إلى البيانات، أم شخصًا يُبدع في بناء التجارب التفاعلية، هناك مكان لك في المشهد الرقمي.​ تمنحك مجموعة الشهادات الاحترافية من IBM نقاط دخول متعددة إلى هذه المساحة الديناميكية:

  1. الشهادة الاحترافية لمصمم واجهات وتجارب المستخدم من IBM.
  2. الشهادة الاحترافية للتسويق الرقمي ونمو الأعمال من IBM.
  3. الشهادة الاحترافية لمطوِّر الواجهة الأمامية من IBM.

مع كل برنامج، يمكنك تطوير المهارات الإبداعية والتقنية التي يبحث عنها أصحاب العمل بنشاط - وتكون جاهزًا للعمل في هذه الوظائف عالية الطلب التي تشكِّل المستقبل. أيًا كانت نقطة البداية التي تختارها، يتجاوز كل برنامج الجانب النظري، حيث يمنحك خبرة عملية، ومشاريع واقعية، وعناصر محفظة يمكنك عرضها على أصحاب العمل بثقة.

استكشِف خيارات المسارات المهنية الرقمية الثلاثة التالية.

1. شهادة IBM UI/UX Designer Professional Certificate

تصميم تجارب رقمية بديهية تضع المستخدمين في المقام الأول.

يتزايد الطلب على مصممي واجهات وتجربة المستخدم بسرعة مع تركيز الشركات على تجارب رقمية تضع المستخدم في المقام الأول (Global Growth Insights). تمنحك هذه الشهادة الاحترافية من IBM المهارات العملية والخبرة الميدانية التي يبحث عنها أصحاب العمل، لتكون مؤهلًا لإنشاء تصاميم تركِّز على المستخدم وتجذب الجماهير وتحفزهم على التفاعل.

هذه الشهادة الاحترافية مثالية لكلٍّ من:

  • الراغبين في تغيير مسارهم المهني لدخول مجال التصميم الرقمي.
  • المحترفين المبدعين الراغبين في التوسع إلى مجال واجهات وتجارب المستخدم.
  • الخريجين الجُدُد الذين يسعون إلى اكتساب مهارات عملية جاهزة لسوق العمل.
  • العائدين إلى سوق العمل مع مجموعة مهارات جديدة.
  • المتخصصين في التكنولوجيا الذين يتحولون نحو التصميم الذي يركِّز على المستخدم.

أبرز مميزات البرنامج:

  • المتطلبات الأساسية: لا يشترط وجود خبرة سابقة.
  • المدة الزمنية: 3 أشهر.
  • الأدوات: Figma، وAdobe XD، وMiro
  • المهارات: إجراء أبحاث المستخدم، وإنشاء المخططات الهيكلية (Wireframing)، والنماذج الأولية (Prototyping)، وهندسة المعلومات، واختبار سهولة الاستخدام، وقابلية الوصول، وأساسيات كتابة تجربة المستخدم، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع وتحسين سير عمل التصميم.
  • النتيجة: محفظة شاملة من مشاريع تصميم واجهات وتجارب المستخدم، بالإضافة إلى شهادة احترافية معترف بها من IBM لتعزيز سيرتك الذاتية وإثبات جاهزيتك لسوق العمل. ​
  • فرص العمل الواقعية: مصمم تجربة المستخدم، ومصمم واجهات المستخدم، ومصمم منتجات مبتدئ، ومصمم مرئي
  • نطاق الرواتب للمبتدئين: تبدأ رواتب مصممي تجربة/واجهة المستخدم المبتدئين من 87,546 دولارًا أمريكيًا سنويًا، بينما يصل دخل أغلب العاملين ذوي الخبرة إلى 148,254 دولارًا أمريكيًا سنويًا (talent.com).

استكشِف الشهادة الاحترافية لمصمم واجهات وتجارب المستخدم من IBM.لفترة محدودة، الشهر الأول من التدريب مجانًا.

2. شهادة IBM Digital Marketing and Growth Hacking Professional Certificate

تمكَّن من قيادة حملات تسويقية مؤثرة لعصرنا الرقمي.

يُعَد التسويق الرقمي مجالًا سريع التطور، ويشهد طلبًا كبيرًا على المحترفين القادرين على إنشاء حملات تعتمد على البيانات لتعزيز التفاعل ودفع نمو الأعمال. تمنحك هذه الشهادة الاحترافية من IBM المهارات العملية والخبرة الميدانية التي يبحث عنها أصحاب العمل لتحسين الاستراتيجيات الرقمية.

هذا البرنامج مثالي لكلٍّ من:

  • الراغبين في تغيير مسارهم المهني لدخول مجال التسويق الرقمي.
  • أصحاب الأعمال الصغيرة أو المستقلين الراغبين في تعزيز جهودهم التسويقية.
  • الخريجين الجُدُد الذين يسعون إلى اكتساب مهارات عملية جاهزة لسوق العمل.
  • متخصصي التسويق الراغبين في تحديث مجموعة مهاراتهم.
  • المتخصصين المهتمين باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين الحملات.

أبرز مميزات البرنامج:

  • المتطلبات الأساسية: لا يلزم وجود خبرة سابقة.
  • المدة: 3 أشهر.
  • الأدوات: SEMrush، وMeta Advertising، وGoogle Analytics، وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
  • المهارات: الإعلانات الرقمية، وتحسين محركات البحث، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء المحتوى، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والتحليلات، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخصيص المحتوى وتحسين الحملات.
  • النتيجة: المهارات العملية والمشاريع التي تُثبت قدرتك على تخطيط وتنفيذ حملات تسويق رقمية فعَّالة، بالإضافة إلى شهادة احترافية معترف بها من IBM لإثبات خبرتك.
  • فرص العمل الواقعية: متخصص تسويق رقمي، ومدير وسائل التواصل الاجتماعي، ومتخصص تسويق إلكتروني، ومحلل تسويق
  • نطاق الرواتب للمبتدئين: تبدأ رواتب الوظائف للمبتدئين من 52,533 دولارًا أمريكيًا سنويًا، بينما يصل دخل أغلب العاملين ذوي الخبرة إلى 122,469 دولارًا أمريكيًا سنويًا (talent.com).

استكشِف الشهادة الاحترافية في التسويق الرقمي واستراتيجيات النمو من IBM. لفترة محدودة، الشهر الأول من التعلم مجانًا.

3. شهادة IBM Front-End Developer Professional Certificate

إنشاء واجهات مستخدم جذابة للمواقع الإلكترونية والتطبيقات.

يُعَد مطورو الواجهة الأمامية أساس عملية إنشاء مواقع إلكترونية تفاعلية وسريعة الاستجابة. من خلال هذه الشهادة الاحترافية من IBM، ستعمل على تطوير مهارات البرمجة والتصميم اللازمة لإنشاء تجربة ديناميكية وظيفية وسهلة الاستخدام، باستخدام أدوات وأطر عمل متوافقة مع معايير الصناعة.

هذا البرنامج مثالي لكلٍّ من:

  • الراغبين في تغيير مسارهم المهني لدخول مجال تطوير الويب.
  • المهنيين المبدعين المهتمين بالبرمجة.
  • الخريجين الجُدُد الباحثين عن مهارات عملية جاهزة لسوق العمل.
  • العائدين إلى سوق العمل الذين يهدفون إلى اكتساب مجموعة مهارات تقنية جديدة.
  • المتخصصين في مجال التكنولوجيا الذين يتطلعون إلى التخصص في تطوير الواجهة الأمامية.

أبرز مميزات البرنامج:

  • المتطلبات الأساسية: لا يلزم وجود خبرة سابقة.
  • المدة: 4 أشهر.
  • الأدوات: HTML، وCSS، وJavaScript، React، وGit، وGitHub، وFigma، وBootstrap.
  • المهارات: تطوير الويب باستخدام HTML وCSS وJavaScript وReact، ومبادئ تصميم واجهة المستخدم (UI)/تجربة المستخدم، والتحكم في الإصدار باستخدام Git وGitHub1، وإنشاء التطبيق الديناميكي.
  • النتيجة: محفظة قوية تعرض مشاريع تطوير الويب، بما في ذلك تطبيق ديناميكي، بالإضافة إلى شهادة IBM الاحترافية المعترف بها في هذا المجال لتعزيز سيرتك الذاتية وإثبات جاهزيتك للعمل.
  • فرص العمل الواقعية: مطوِّر الواجهة الأمامية، ومطور الويب، ومطور واجهة المستخدم (UI)، ومطور مبتدئ للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack).
  • نطاق الرواتب للمبتدئين: تبدأ رواتب الوظائف للمبتدئين من 90,000 دولار أمريكي سنويًا، بينما يصل دخل أغلب العاملين ذوي الخبرة إلى 146,774 دولارًا أمريكيًا سنويًا (talent.com).

استكشِف الشهادة الاحترافية لمطوِّري الواجهة الأمامية من IBM

خطوتك التالية تبدأ من هنا

سواء أكنت مبدعًا يسعى إلى دخول عالم التكنولوجيا، أم متخصصًا في التكنولوجيا يستكشف مسارات مهنية أكثر إبداعًا، يمكن للشهادة الاحترافية من IBM أن تكون جسرًا إلى العالم الرقمي الهجين - مع شهادات حقيقية، وخبرة عملية، وفرص واقعية.

لن تكتسب المعرفة فقط - بل ستحصل على:

  • محفظة من المشاريع الواقعية التي تُظهر لأصحاب العمل ما يمكنك القيام به.
  • مهارات عملية باستخدام الأدوات والمنصات التي يبحث عنها أصحاب العمل.
  • الثقة للدخول إلى المقابلات مع خبرة عملية يمكنك الحديث عنها.
  • تقدير من إحدى أكثر العلامات التجارية التكنولوجية الموثوق بها في العالم.

أصحاب العمل يبحثون بنشاط عن شغل هذه الوظائف. شهادات IBM هي مسارك السريع لإثبات جاهزيتك للعمل - لا حاجة لأي خبرة سابقة، فقط الحافز للبناء، والتصميم، وابتكار مستقبل أفضل.

سجِّل اليوم لبدء مسيرتك المهنية الجديدة في الإبداع والتقنية.

