الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهز للإنتاج: ما تعلَّمته Frontkom من بناء منصة قابلة للتوسع مع IBM لوسائل النقل العام النرويجية

لدعم التكرار السريع مع الحفاظ على السيطرة وقابلية المراقبة، قامت Frontkom ببناء بنية قائمة على العناصر، مرتكزة على التقنيات والأدوات مفتوحة المصدر من IBM.
في الواجهة الأمامية، يتم دمج أداة دردشة خفيفة الوزن قابلة للتضمين -مبنية باستخدام JavaScript وReact- مباشرةً في موقع Reis Nordland وتطبيقاته للأجهزة المحمولة. ترتبط هذه الأداة بواجهة لوحة معلومات آمنة مبنية على Supabase، ما يُتيح لمشغِّلي Reis Nordland إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومجموعات البيانات، وقواعد المعرفة من خلال وحدة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.
تعمل طبقة التنسيق بواسطة Langflow، بيئة IBM المرئية منخفضة الكود لبناء تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي. تُدير Langflow المنطق وتصميم المطالبات وتشكيل الاستجابات وراء كل وكيل ذكاء اصطناعي. يُتيح هذا لشركة Frontkom تحديث العناصر، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة وموصِّلات البيانات ومهام سير العمل، بشكل مستقل دون التأثير في استقرار بيئة الإنتاج.
بعد بعض البحث، قرر فريق Frontkom اعتماد نموذج Gemini 2.5 Flash لحالة استخدام Reis Nordland. وإذا أصبحت النماذج أو الأدوات الجديدة أو المختلفة أكثر ملاءمة خلال الأشهر الستة المقبلة، فسيكون التحديث مهمة بسيطة، بفضل المرونة المعيارية التي توفِّرها Langflow من خلال وحدات السحب والإفلات.
تعمل Langflow على منصة Frontkom PaaS، وهي بنية تحتية قائمة على Kubernetes ومستضافة على AWS. وتستخدم التوسع الأفقي التلقائي للحاويات (HPA) وميزانيات تعطُّل الحاويات (PDB) للحفاظ على الموثوقية تحت أحمال المرور المتغيرة. توجد شبكة CDN من Fastly أمام النظام لضمان سرعة التوصيل عالميًا لكلٍّ من المستخدمين النهائيين وواجهات الإدارة.
يتم الاحتفاظ بجميع بيانات المحادثات، وقياسات أداء الوكلاء، وبيانات التهيئة في IBM Cloud Databases for PostgreSQL. يوفر هذا الاختيار كلًا من قابلية التوسع والحوكمة، مع نظام تحكُّم بالإصدارات يتتبع كل تدفق ومجموعة بيانات مستخدمة في بيئة الإنتاج.