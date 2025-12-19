الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

الذكاء الاصطناعي التوليدي الجاهز للإنتاج: ما تعلَّمته Frontkom من بناء منصة قابلة للتوسع مع IBM لوسائل النقل العام النرويجية

قامت Frontkom ببناء منصة ذكاء اصطناعي توليدي معيارية باستخدام التقنيات والأدوات مفتوحة المصدر من IBM، وقد أدى ذلك إلى تقليل استفسارات العملاء بنسبة تصل إلى 55% مع الحفاظ على استجابات دقيقة وخاضعة للحوكمة وموثوق بها.

تاريخ النشر 19 ديسمبر 2025
صورة جوية لأربعة قطارات على مسارات السكك الحديدية.

مع تلاشي الحماس الأولي تجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي ودخول الشركات في مرحلة البحث الواقعي عن العائد على الاستثمار، تواجه العديد من المؤسسات تحديًا يتمثل في الانتقال من النماذج الأولية إلى التطبيقات الفعلية. وفقًا لدراسة حديثة من MIT، تواجه الأغلبية الساحقة (95%) من الشركات صعوبةً في نقل مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي من مرحلة النموذج الأولي إلى الإنتاج.

لمساعدة عملائها على كسر نمط الاعتماد العالي مع غياب تحوُّل الأعمال الفعَّال، قامت Frontkom، شركة ابتكار رقمي مقرها النرويج، ببناء منصة ذكاء اصطناعي معيارية وقابلة للتوسع تقدِّم مساعدين حواريين، وواجهات بحث، وتطبيقات استرجاع البيانات لمجموعة متنوعة من العملاء، كل منهم لديه متطلبات مختلفة للبيانات والحجم والحوكمة. 

أحد هؤلاء العملاء هو Reis Nordland، مزوِّد النقل العام الإقليمي لمقاطعة نوردلاند في النرويج. تُدير الشركة خدمات الحافلات والعبّارات عبر منطقة شمالية واسعة، حيث تُشرف على الجداول الزمنية والتذاكر ومعلومات المسارات للمسافرين.

طوَّرت Frontkom وقدَّمت مساعد سفر يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكِّن الركاب من طرح أسئلة بصيغة اللغة الطبيعية، مثل "متى تغادر العبّارة القادمة من بودو؟" أو "هل تأخرت الرحلة 300؟" والحصول على إجابات دقيقة ومحدَّثة من مساعد محادثة بعدة لغات. بعد أسابيع قليلة من الإطلاق، ساهم التطبيق في تقليل الاستفسارات الموجَّهة لممثلي خدمة العملاء في Reis Nordland بأكثر من النصف. 

التحدي: المساعدة الذكية للركاب

كانت شركة Reis Nordland تواجه ضغطًا من الطلبات المتكررة لخدمة العملاء والحاجة إلى توفير بيانات السفر على مدار الساعة. يربط مساعد Frontkom القائم على الذكاء الاصطناعي التفاعلي بين مصادر النقل في الوقت الفعلي والبيانات الداخلية المنظمة، مثل الجداول الزمنية وتحديثات المرور والأسئلة الشائعة، وسياسات الخدمة. كان الهدف هو تقديم إجابات قائمة على الحقائق والسياق، مع الحفاظ على السيطرة الكاملة للمشغِّلين على الردود التي يقدمها النموذج.

ساهم هذا التطبيق في تحسين تجربة المسافرين لمزوِّد خدمة النقل، كما أظهر نموذجًا معماريًا يمكن لشركة Frontkom إعادة استخدامه في مجالات أخرى، بما في ذلك التعليم والاستدامة والخدمات البلدية.

البنية التقنية: قائمة على العناصر وشفافة وقابلة للتوسع

لدعم التكرار السريع مع الحفاظ على السيطرة وقابلية المراقبة، قامت Frontkom ببناء بنية قائمة على العناصر، مرتكزة على التقنيات والأدوات مفتوحة المصدر من IBM.

في الواجهة الأمامية، يتم دمج أداة دردشة خفيفة الوزن قابلة للتضمين -مبنية باستخدام JavaScript وReact- مباشرةً في موقع Reis Nordland وتطبيقاته للأجهزة المحمولة. ترتبط هذه الأداة بواجهة لوحة معلومات آمنة مبنية على Supabase، ما يُتيح لمشغِّلي Reis Nordland إدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومجموعات البيانات، وقواعد المعرفة من خلال وحدة تحكم واحدة سهلة الاستخدام.

تعمل طبقة التنسيق بواسطة Langflow، بيئة IBM المرئية منخفضة الكود لبناء تطبيقات وكلاء الذكاء الاصطناعي. تُدير Langflow المنطق وتصميم المطالبات وتشكيل الاستجابات وراء كل وكيل ذكاء اصطناعي. يُتيح هذا لشركة Frontkom تحديث العناصر، بما في ذلك النماذج اللغوية الكبيرة وموصِّلات البيانات ومهام سير العمل، بشكل مستقل دون التأثير في استقرار بيئة الإنتاج.

بعد بعض البحث، قرر فريق Frontkom اعتماد نموذج Gemini 2.5 Flash لحالة استخدام Reis Nordland. وإذا أصبحت النماذج أو الأدوات الجديدة أو المختلفة أكثر ملاءمة خلال الأشهر الستة المقبلة، فسيكون التحديث مهمة بسيطة، بفضل المرونة المعيارية التي توفِّرها Langflow من خلال وحدات السحب والإفلات.

تعمل Langflow على منصة Frontkom PaaS، وهي بنية تحتية قائمة على Kubernetes ومستضافة على AWS. وتستخدم التوسع الأفقي التلقائي للحاويات (HPA) وميزانيات تعطُّل الحاويات (PDB) للحفاظ على الموثوقية تحت أحمال المرور المتغيرة. توجد شبكة CDN من Fastly أمام النظام لضمان سرعة التوصيل عالميًا لكلٍّ من المستخدمين النهائيين وواجهات الإدارة.

يتم الاحتفاظ بجميع بيانات المحادثات، وقياسات أداء الوكلاء، وبيانات التهيئة في IBM Cloud Databases for PostgreSQL. يوفر هذا الاختيار كلًا من قابلية التوسع والحوكمة، مع نظام تحكُّم بالإصدارات يتتبع كل تدفق ومجموعة بيانات مستخدمة في بيئة الإنتاج.

نظرة عامة على بنية النظام لأداة الدردشة ولوحة معلومات Reis Nordland نظرة عامة على بنية النظام: كيف تربط منصة Frontkom أداة الدردشة ولوحة معلومات Reis Nordland (Vercel + Supabase) ببيئة Langflow التي تعمل على Frontkom PaaS، مدعومة بواسطة IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

تدفق الوكلاء والأدوات

داخل Langflow، يتَّبِع كل وكيل تدفقًا محددًا:

  1. استقبال المدخلات وجلب التعليمات الحالية من قاعدة البيانات.
  2. اختيار النموذج عبر وسيط مثل OpenRouter أو Vercel AI Gateway.
  3. استدعاء الأدوات لاسترجاع البيانات في الوقت الفعلي أو البيانات المنظمة.
  4. صياغة الاستجابة وإعادتها إلى واجهة المستخدم الخاصة بالدردشة.
سير عمل تدفق سياق الوكيل تدفق سياق الوكيل: كيفية دمج المطالبات وبيانات التعريف وتعليمات النظام لتكوين السياق للنموذج اللغوي الكبير (Gemini)، الذي يستدعي واجهات برمجة التطبيقات المباشرة مثل EnTur وReis Nordland Disruption وGoogle Places لتوليد استجابات موثوق بها.

تشمل الأدوات الرئيسية ما يلي:

  • PlanTrip (EnTur): يجمع بيانات المسار والمغادرة والانقطاعات؛ ويُنتج حزمة TripCard التي تمنع أي هلوسة في التنسيق.
  • FindPlace / SearchPlace (EnTur + Google Places): يحدِّد المحطات المعروفة ويكتشف نقاط الاهتمام الجديدة، ويوفر سياقًا محليًا لاستفسارات المسافرين.

تضمن هذه البنية أن تكون ردود النموذج دقيقة ومتسقة بصريًا، حيث يتم توليد محتوى واجهة المستخدم بواسطة أدوات محددة مسبقًا بدلًا من الاعتماد على المخرجات الحرة للنموذج اللغوي الكبير.

تدفق طبقة تكامل الأدوات طبقة تكامل الأدوات: يتفاعل الوكيل مع واجهات برمجة التطبيقات مثل EnTur وReis Nordland Disruption وGoogle Places عبر أدوات مخصصة (plan_trip وfind_place وget_line_status وغيرها)، مقدِّمًا بيانات دقيقة ومنظمة لكل استفسار.

الاعتبارات الهندسية

تشكَّلت أولويات تصميم Frontkom استنادًا إلى الدروس المستفادة من مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي المبكرة:

  • تقليل السياق: نوافذ الإدخال الأصغر تُنتج ردودًا أكثر دقة وموثوقية.
  • الحفاظ على قابلية تبديل الوحدات: يمكن لكل نموذج لغوي كبير أو العنصر التطور دون إعادة هيكلة النظام بالكامل.
  • تسجيل كل شيء: يتم تسجيل كل رمز مميز واستدعاء أداة وحدث بيانات وصفية لأغراض التصحيح والتدقيق.
  • إصدار كل شيء: يتم تتبُّع قواعد المعرفة والمطالبات والتدفقات في مستودعات على نمط Git.
  • الحفاظ على الإشراف البشري: يظل المشغِّلون مسيطرين على البيانات وعملية التحقق.

الابتكار والتنفيذ

بدأ فريق الهندسة بتصميم نموذج أولي لمساعد Reis Nordland في Langflow، مع رسم واختبار دورة الحياة بأكملها بصريًا -من المدخلات إلى توليد الرد- قبل الانتقال إلى الإنتاج على Frontkom PaaS. بعد التحقق من صحتها، تم نشر التدفقات مع تكوينات خاضعة للتحكم بالإصدارات، مدعومة بواسطة IBM Cloud Databases for PostgreSQL.

تعاون مهندسو IBM عن كثب في نشر Langflow، وتحسين مخططات قواعد البيانات، وضبط قابلية التوسع، لضمان قدرة النظام على التعامل مع أعباء العمل المباشرة في القطاع العام مع استقرار الأداء والموثوقية.

الدروس المستفادة

أبرزت عملية بناء مساعد الذكاء الاصطناعي من Reis Nordland مجموعة من المبادئ العملية والقابلة للتكرار في التصميم والتشغيل، والتي جعلت النظام أكثر دقة وقابلية للتكيف وموثوقية في بيئة الإنتاج:

    • البنية تحدِّد الدقة: تضمن مخططات البيانات الدقيقة والتدفقات المعيارية منع السلوك غير المتوقع.
    • التكرار المستمر: تُعَد حلقات التعليقات من الواقع ضرورية لتحسين المطالبات والمخرجات.
    • الشفافية تبني الثقة: تُسهم قابلية الملاحظة الشاملة في تبسيط عملية التصحيح والامتثال.
    • البنية مهمة: أتاح عزل العناصر تحديث طبقة النموذج اللغوي الكبير دون تعطُّل.

    الأثر: ذكاء اصطناعي موثوق به للقطاع العام

    أصبح مساعد Reis Nordland يتعامل الآن مع الآلاف من التفاعلات اليومية، ويقدِّم للمسافرين ردودًا سريعة ومتعددة اللغات. كما أصبح تحديث التطبيق عملية أبسط بكثير؛ إذ يمكن للفريق طرح ميزات أو مجموعات بيانات جديدة في غضون ساعات بدلًا من أسابيع. 

    انخفضت تذاكر الدعم بشكل كبير: ففي الأسبوع الأول وحده، تمكَّن النظام الجديد من حل أكثر من 1,300 تذكرة دعم، ما دفع Reis Nordland إلى وصف مساعد الذكاء الاصطناعي لديها بأنه "موظف ذو قيمة كبيرة". والنتائج تتحسن باستمرار. 

    بعد أربعة أسابيع من الإطلاق، انخفض عدد الاستفسارات الواردة إلى مركز خدمة العملاء بنسبة 37% مقارنةً بالعام الماضي. وبعد ستة أسابيع، تحسَّن هذا الرقم ليصل إلى 55%. في الوقت نفسه، انخفضت أوقات استجابة مركز خدمة العملاء إلى النصف تقريبًا (لتصل إلى نحو يوم واحد)، على الرغم من قلة الموارد المخصصة للرد اليدوي. ويعود ذلك إلى قلة الاستفسارات، حيث أصبح روبوت المحادثة يتحمل عبء الإجابة عن العديد من الأسئلة.

    والأهم من ذلك، أن البنية نفسها تتم إعادة استخدامها مع عملاء Frontkom الآخرين - ما يوضِّح أن الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى الإنتاج قابل للتكرار عندما تكون الأساسيات معيارية وقابلة للملاحظة وتخضع للحوكمة.

    Tobias Kulvik

    AI Architect

    Frontkom

    Chad Jennings

    Global Head of Customer Voice and Product Experience

    IBM