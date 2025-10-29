يعترف ما يقرب من نصف مستخدمي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات بأنهم استندوا في قرارات أعمالهم الرئيسية إلى مخرجات ذكاء اصطناعي غير دقيقة أو مهلوسة، ما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 67.4 مليار دولار أمريكي. غالبًا ما يكمن السبب الجذري للفشل في أسس البيانات غير الموثوق بها أو الناقصة، ومن المتوقع أن يفشل أكثر من 60% من مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تفتقر إلى ممارسة بيانات مُعدّة خصيصًا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026.

من المتوقع أن تتحرك المؤسسات الحديثة بشكل أسرع وتقدم إنتاجية أكبر وتتخذ القرارات بثقة. الواقع مختلف: يقضي الموظفون ساعات في الأعمال اليدوية المتكررة، وتظل المعلومات الحيوية مجزأة عبر الأنظمة، وغالبًا ما تُدار مشاريع الذكاء الاصطناعي في وحدات بيانات منعزل بعضها عن بعض دون الاستفادة الكاملة من البيانات عبر نطاقات بيانات المؤسسة بأكملها.

فالتحدي ليس في نقص الأدوات؛ بل في غياب نظام متماسك. فالشركات تحتاج إلى أساس بيانات جاهز للذكاء الاصطناعي يصل بين البيانات في منظومة متكاملة ويفرض الحوكمة ويدعم الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.