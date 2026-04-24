تعاونت Wave Group، وهي مجموعة متنوعة الأنشطة لها مصالح تجارية في قطاعات العقارات والتعليم والترفيه والرعاية الصحية، مع IBM وشريكها في الخدمات Gadiel Technologies لتصميم بنية هجينة متكاملة من البداية إلى النهاية وتنفيذها على منصة IBM® watsonx، على أن يعمل watsonx Orchestrate كطبقة تنسيق للذكاء.
تعد Wave Group واحدة من أبرز التكتلات الخاصة في الهند، ولها إرث يمتد ستة عقود ويشمل قطاعات العقارات والتصنيع والمشروبات والترفيه والزراعة والرعاية الصحية. وتتخذ المجموعة من Noida في ولاية Uttar Pradesh مقرًا رئيسيًا لها، وتعمل على نطاق واسع، إذ تدير أعمالًا معقدة تستند إلى أنظمة وعمليات مؤسسية راسخة بعمق.
وبالنسبة إلى Wave Group، لم يكن التحدي يتمثل في تبني الذكاء الاصطناعي، بل في تمكين اتخاذ إجراءات ذكية عبر أنظمة مجزأة.وبالتعاون مع IBM وشريكها في الخدمات Gadiel Technologies، شرعت المجموعة في معالجة البيانات المعزولة والعمليات الموزعة عبر محفظة أعمالها المتنوعة.
ولمعالجة هذه التحديات، نفذت Wave Group نمط تنسيق قائمًا على الوكلاء باستخدام watsonx Orchestrate لإضافة طبقة من الذكاء فوق الأنظمة الحالية، مما أتاح اعتماد نهج حديث في اتخاذ القرارات باستخدام ذكاء اصطناعي خاضع للحوكمة وقابل للتوسع، من دون ترحيل أو ارتهان لمورّد واحد.
تعمل Wave Group ضمن بيئة مؤسسية ثرية، لكنها شديدة التوزع. وتعتمد الوظائف الأساسية للأعمال على مزيج من SAP S/4HANA وOracle ERP وSalesforce CRM وMicrosoft Project وSuccessFactors، إلى جانب عدد من المنصات المتخصصة بحسب المجال التي تدعم إدارة الأراضي والبناء والعمليات الصناعية. ويُعد كل نظام من هذه الأنظمة مدمجًا بعمق في بيئة العمل، وحيويًا لاستمرارية الأعمال، ومُحسّنًا بما يتناسب مع سياقه التشغيلي الخاص.
ولم ينشأ التحدي من الأنظمة الفردية نفسها، بل من كيفية تفاعلها معًا.
فقد كانت الرؤى حبيسة أنظمة معزولة، وكانت صناعة القرار تعتمد بدرجة كبيرة على التفسير اليدوي، كما كانت جهود الأتمتة مقيدة داخل حدود الوظائف المختلفة. ونتيجة لذلك، واجهت المؤسسة ما يلي:
ونظرًا إلى حجم عملياتها ومستوى نضجها، لم يكن استبدال الأنظمة الحالية ممكنًا ولا مرغوبًا فيه. وكانت Wave Group بحاجة، بدلًا من ذلك، إلى وسيلة لربط هذه المنصات بذكاء، وحوكمة كيفية تدفق الرؤى فيما بينها، وتمكين اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب، من دون تعطيل الأنظمة التي كانت تدعم الأعمال بالفعل.
وتعاونت Wave Group مع IBM وشريكها في الخدمات Gadiel Technologies لتصميم بنية هجينة متكاملة من البداية إلى النهاية وتنفيذها. وقد بُنيت هذه البنية على منصة IBM® watsonx، مع watsonx Orchestrate بوصفه طبقة تنسيق الذكاء.
قادت Gadiel Technologies، بوصفها الجهة المسؤولة عن التصميم والتنفيذ، استراتيجية البنية المعمارية، وهندسة البيانات، وتطوير وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين بحسب المجال، بما جمع الأنظمة والبيانات والذكاء الاصطناعي ضمن طبقة تشغيلية موحدة.
وكان النهج مقصودًا وواضحًا: إنشاء طبقة ذكاء موحدة فوق الأنظمة الحالية بدلًا من استبدالها. وفي جوهره، يربط هذا الحل 11 مصدرًا لبيانات المؤسسة من خلال تكامل قائم على واجهات برمجة التطبيقات، ويجمعها ضمن أساس بيانات خاضع للحوكمة، ثم يفعّلها عبر وكلاء ذكاء اصطناعي يجري تنسيقهم عبر مختلف مجالات الأعمال. وهو ليس روبوت محادثة. بل هو منظومة تنسيق مؤسسية تتيح للمستخدمين التفاعل مع العمليات التشغيلية للأعمال عبر وكلاء ذكاء اصطناعي منسقين ومدركين لطبيعة كل مجال.
ولتحقيق هذا المستوى من الذكاء على مستوى المؤسسة من دون تعطيل الأنظمة الأساسية، كانت Wave Group بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد التكامل، بل كانت بحاجة إلى بنية موحدة.بنية قادرة على نقل البيانات بصورة موثوقة من المصدر إلى الرؤى ثم إلى الإجراءات. وجاءت النتيجة في صورة بنية هجينة متعددة الطبقات، صُممت لتنسيق الذكاء من المصدر إلى القرار.
ربط أنظمة المؤسسة من دون تعطيل
ولتوظيف الذكاء الاصطناعي تشغيليًا عبر أعمالها المتنوعة من دون تعطيل الأنظمة الحالية، نفذت Wave Group بنية هجينة متعددة الطبقات تستقر فوق بيئتها المؤسسية الحالية.
وتُجرَّد البيانات من 11 نظامًا أساسيًا، بما في ذلك SAP وOracle وSalesforce والمنصات المتخصصة بحسب المجال، عبر واجهات برمجة تطبيقات موحدة، بما يتيح تدفق المعلومات بأمان من دون تغيير التطبيقات الأساسية أو استبدالها.
وقد أوجد هذا التحسين رؤية مؤسسية مشتركة عبر وظائف مثل المالية والمبيعات والموارد البشرية والعمليات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاستثمارات المؤسسية طويلة الأمد.
إرساء بنية بيانات موثوقة على مستوى المؤسسة
تخضع بيانات المؤسسة للحوكمة ويجري تفعيلها من خلال بنية بيانات مركزية تدعم المعلومات المُنظَّمة وغير المُنظَّمة. ومن خلال الجمع بين IBM® Cloud Object Storage وwatsonx.data والمعالجة القابلة للتوسع، أرست Wave Group طبقة بيانات موثوقة يمكن الاستعلام عنها في الوقت الفعلي والاستفادة منها في الاستدلال المتقدم، من دون دمج الأنظمة دمجًا فعليًا. وتضمن هذه البنية اتساق البيانات، وتتيح البحث الدلالي عبر الوثائق والسجلات، كما تدعم أحمال العمل التحليلية وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي مع تطور احتياجات الأعمال.
تنسيق الذكاء عبر مجالات الأعمال
واستنادًا إلى هذه البنية، اعتمدت Wave Group وكلاء ذكاء اصطناعي يجري تنسيقهم عبر مجالات الأعمال باستخدام IBM® watsonx Orchestrate. ويعمل هؤلاء الوكلاء معًا على توجيه الاستعلامات، والاستدلال عبر الوظائف المختلفة، وتقديم استجابات منسقة ومدركة للسياق للمستخدمين من خلال واجهة آمنة قائمة على الأدوار. وبدلًا من أن تعمل هذه الوكلاء كحلول أتمتة معزولة، فإنها تشكل طبقة تنسيق تحوّل بيانات المؤسسة إلى ذكاء جاهز لدعم القرار، وتدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في طريقة عمل المؤسسة، لا بوصفه أداة مستقلة.
وما يميز هذا النهج أن البنية صُممت منذ البداية لدعم التنفيذ الهجين:
وتتيح هذه السمات لمجموعة Wave Group تحديث بيئتها التقنية من دون إدخال مخاطر أو التسبب في تعطيل العمليات.
يُدمَج الذكاء الاصطناعي المسؤول مباشرة في البنية ومهام سير عمل الأعمال:
وهذا يحوّل الذكاء الاصطناعي المسؤول من مجرد متطلب للامتثال إلى عامل يعزز الثقة والسرعة وقابلية التوسع.
ولم يقتصر ما نفذته Wave Group على تحسين الوصول إلى البيانات، بل أعاد تشكيل آلية اتخاذ القرار على مستوى المؤسسة، فزاد سرعة الإنجاز، وعزّز الاتساق، وأدخل الذكاء مباشرة في العمليات اليومية.
1. إنتاجية الذكاء الاصطناعي
خفضت Wave Group بدرجة كبيرة الوقت اللازم للانتقال من طرح السؤال إلى الوصول إلى رؤى قابلة للتنفيذ. وبات بوسع مستخدمي الأعمال الآن التفاعل مع بيانات المؤسسة باستخدام اللغة الطبيعية والحصول على إجابات تشمل وظائف متعددة في غضون ثوانٍ، بدلًا من الاعتماد على دورات إعداد التقارير اليدوية. وأزال هذا التحول الاعتماد على طلبات البيانات المتفرقة، ومكّن فرق المالية والمبيعات والعمليات من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استقلالية.
2. تكامل التطبيقات ومرونتها
ومن خلال توحيد أنظمة المؤسسة ضمن بنية واحدة قائمة على واجهات برمجة التطبيقات، أنهت Wave Group عزلة البيانات وأرست بنية رقمية أساسية تتسم بالمرونة.وأتاح هذا التحسين تنسيقًا سلسًا بين وظائف الأعمال، مع إتاحة إضافة حالات استخدام ومصادر بيانات جديدة من دون تعطيل. والنتيجة هي بيئة أكثر رشاقة وقابلية للتوسع، يمكنها مواكبة احتياجات الأعمال المتغيرة من دون الحاجة إلى الانتقال إلى منصة جديدة.
3. الأمن والحوكمة
أصبحت الحوكمة الآن جزءًا أصيلًا من كل تفاعل. ومن خلال الوصول القائم على الأدوار، ومسارات البيانات الخاضعة للحوكمة، والمخرجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقابلة للتتبع، تضمن Wave Group أن تكون الرؤى آمنة ومتوافقة وقابلة للتدقيق في جميع وحدات الأعمال. وقد أسهم هذا الأساس القائم على الثقة في تسريع الاعتماد، مع الحد من المخاطر التشغيلية ومخاطر الامتثال.
ويعكس هذا التنفيذ النهج الذي يميز IBM:
وتمكّن هذه المبادئ المؤسسات من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بثقة وتحكم.
وتبرز تجربة Wave Group تحولًا جوهريًا: فلم تعد ميزة المؤسسة تتحقق بإضافة المزيد من الأنظمة، بل بجعل الأنظمة الحالية تعمل معًا بذكاء.
وبدلًا من السعي إلى تنفيذ تحول واسع النطاق أو استبدال الأنظمة، ركزت Wave Group على تنسيق ما لديها بالفعل، من خلال ربط منصات متعددة متخصصة بحسب المجال ضمن طبقة ذكاء موحدة. وأتاح هذا النهج للأعمال تحقيق قيمة فورية من الاستثمارات القائمة، مع تمهيد الطريق لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر مختلف الوظائف من دون إدخال مخاطر.
والنتيجة ليست مجرد رؤى أفضل، بل نموذج تشغيلي مختلف جذريًا. وفي هذا النموذج التشغيلي، تُتخذ القرارات استنادًا إلى معلومات في الوقت الفعلي، وتمتد مهام سير العمل عبر الأنظمة بسلاسة، ويصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من طريقة سير الأعمال، لا إضافة منفصلة عنها.
ولا تحتاج المؤسسات إلى تحويل كل شيء دفعة واحدة. ابدأ بحالة استخدام واحدة للتنسيق. اربط الأنظمة من خلال واجهات برمجة التطبيقات. وأدخل وكلاء الذكاء الاصطناعي في المواضع التي يمكنهم فيها تحقيق قيمة فورية.
لأن الميزة الحقيقية لا تكمن في تبني الذكاء الاصطناعي، بل في توظيفه بفاعلية عبر مختلف مجالات الأعمال.
