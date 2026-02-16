تدعم IBM Consulting التحول المؤسسي من خلال استخدام Dell AI Factory with NVIDIA كمحرك

تتسابق المؤسسات لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر العمليات الأساسية، بدءًا من الصيانة التنبؤية في البيئات الصناعية إلى سلاسل التوريد الديناميكية إلى التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات الذاتية في الشؤون المالية. فالزخم الذي أحدثته تلك الإمكانات هائل. و من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 38%. ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق من حوالي 147 مليار دولارًا أمريكيًا في عام 2024 إلى أكثر من 747 مليار دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2029.

وفي ظل هذا السياق، تتعرض المؤسسات حول العالم لضغوط متزايدة ليس فقط لتجربة الذكاء الاصطناعي، بل لإدخاله في مرحلة الإنتاج بشكل موثوق وأمان، وذلك لكسب الميزة التنافسية بسرعة.

وفي الوقت نفسه، تستنزف أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي موارد الحوسبة والذاكرة والربط البيني والتخزين بشكل أكثر حدة من أحمال التشغيل التقليدية. وغالبًا ما تفشل نماذج السحابة التقليدية ومراكز البيانات القديمة في تحقيق هدف نشر "الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". بينما توفر السحابة مرونة وسهولة في بدء التشغيل، إلا أنها غالبًا ما تسبب تباينًا في الأداء بسبب تعدد المستأجرين، والتكاليف المتزايدة عند تدريب النماذج الكبيرة، وأعطال زمن الانتقال في أثناء الاستدلال في الوقت الفعلي.

تفرض سيادة البيانات والقيود التنظيمية في أوروبا (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، وقوانين إقامة البيانات، والقوانين الخاصة بالقطاعات) مزيدًا من القيود على حرية المؤسسات في نقل البيانات إلى السحابات العامة. غالبًا ما تقاوم الأنظمة القديمة، وصوامع البيانات المحلية، وسير العمل المؤسسي المعقد للغاية عمليات الترحيل السحابي التقليدية؛ حيث أبلغت عدة شركات عن توقف عمليات الترحيل أو عدم اكتمالها، ما يعوق فعالية الذكاء الاصطناعي.

تعمل IBM Consulting عن كثب مع شركائنا NVIDIA وDell لمساعدة المؤسسات والدول على التوسع باستخدام مصانع الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لانتهاز الفرص القادمة في عصر الذكاء الاصطناعي.