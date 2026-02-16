تدعم IBM Consulting التحول المؤسسي من خلال استخدام Dell AI Factory with NVIDIA كمحرك
يحول Dell AI Factory with NVIDIA الذكاء الاصطناعي إلى إمكانات قابلة للتكرار وقابلة للتوسع—ما يجعله فعليًا خط إنتاج للذكاء الرقمي.
تتسابق المؤسسات لدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي عبر العمليات الأساسية، بدءًا من الصيانة التنبؤية في البيئات الصناعية إلى سلاسل التوريد الديناميكية إلى التفاعل مع العملاء في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات الذاتية في الشؤون المالية. فالزخم الذي أحدثته تلك الإمكانات هائل. و من المتوقع أن ينمو السوق العالمي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 38%. ومن المتوقع أن يرتفع حجم السوق من حوالي 147 مليار دولارًا أمريكيًا في عام 2024 إلى أكثر من 747 مليار دولارًا أمريكيًا بحلول عام 2029.
وفي ظل هذا السياق، تتعرض المؤسسات حول العالم لضغوط متزايدة ليس فقط لتجربة الذكاء الاصطناعي، بل لإدخاله في مرحلة الإنتاج بشكل موثوق وأمان، وذلك لكسب الميزة التنافسية بسرعة.
وفي الوقت نفسه، تستنزف أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي موارد الحوسبة والذاكرة والربط البيني والتخزين بشكل أكثر حدة من أحمال التشغيل التقليدية. وغالبًا ما تفشل نماذج السحابة التقليدية ومراكز البيانات القديمة في تحقيق هدف نشر "الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع". بينما توفر السحابة مرونة وسهولة في بدء التشغيل، إلا أنها غالبًا ما تسبب تباينًا في الأداء بسبب تعدد المستأجرين، والتكاليف المتزايدة عند تدريب النماذج الكبيرة، وأعطال زمن الانتقال في أثناء الاستدلال في الوقت الفعلي.
تفرض سيادة البيانات والقيود التنظيمية في أوروبا (مثل اللائحة العامة لحماية البيانات، وقوانين إقامة البيانات، والقوانين الخاصة بالقطاعات) مزيدًا من القيود على حرية المؤسسات في نقل البيانات إلى السحابات العامة. غالبًا ما تقاوم الأنظمة القديمة، وصوامع البيانات المحلية، وسير العمل المؤسسي المعقد للغاية عمليات الترحيل السحابي التقليدية؛ حيث أبلغت عدة شركات عن توقف عمليات الترحيل أو عدم اكتمالها، ما يعوق فعالية الذكاء الاصطناعي.
تعمل IBM Consulting عن كثب مع شركائنا NVIDIA وDell لمساعدة المؤسسات والدول على التوسع باستخدام مصانع الذكاء الاصطناعي المصممة خصوصًا لانتهاز الفرص القادمة في عصر الذكاء الاصطناعي.
يحول Dell AI Factory with NVIDIA، الذي طورته شركتا Dell Technologies وNVIDIA، الذكاء الاصطناعي إلى إمكانات قابلة للتكرار وقابلة للتوسع - ما يجعله فعليًا خط إنتاج للذكاء الرقمي. بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين، فهو يسرع تحول الأعمال من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، ما يعزز الكفاءة والربحية ويضيف مصادر دخل جديدة.
وبالنسبة إلى المسؤولين التقنيين، فهو يوفر بنية معتمدة تضم موارد الحوسبة الكثيفة من وحدات معالجة الرسومات (GPU)، والشبكات فائقة الأداء، وأنظمة التخزين فئة المؤسسات. كما يقدم مجموعة كاملة من برمجيات الذكاء الاصطناعي تغطي دورة الحياة بالكامل، بدءًا من استيعاب البيانات وتدريب النماذج وصولاً إلى النشر والمراقبة والحوكمة.
يعمل Dell AI Factory with NVIDIA بمثابة ركيزة أساسية للبنية التحتية، حيث يوفر الأساس القابل للتوسع والأداء الفائق والكفاءة في استهلاك الطاقة، وهو لازم لدعم الذكاء الاصطناعي في المؤسسات. وبفضل تصميمه المبني على خوادم Dell المحسنة مع تقنيات تسريع الحوسبة والتخزين والشبكات من NVIDIA، يوفر منصة آمنة وعالية الكثافة للتحديث كثيف الحوسبة وأحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي.
Dell AI Factory with NVIDIA هي منصة عملية تتمكن من دعم مجموعة واسعة من مبادرات الذكاء الاصطناعي، لكن قيمتها الأكبر تكمن في تحقيق نتائج أعمال ملموسة حيثما يكون الأمر ذا أهمية. وسواء بتمكين الكشف عن الغش بشكل أسرع في البنوك، أو بتسريع الرعاية الدقيقة في مجال الرعاية الصحية، أو بتحسين مدة الإنتاج في مجال التصنيع، فإن Dell AI Factory with NVIDIA يدعم الابتكار المؤسسي. كما أنه يساعد المؤسسات على الانتقال من المشاريع التجريبية إلى إحداث التأثير على نطاق المؤسسة.
تتيح هذه الحلول للمسؤولين إمكانية فتح الأبواب أمام فرص نمو جديدة، وتقليل المخاطر، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ما يجعل الذكاء الاصطناعي ليس مجرد استثمار تقني، بل ميزة إستراتيجية في الأعمال.
تواجه البنوك الأمريكية والأوروبية ارتفاعًا في أحجام المعاملات وأنظمة الدفع الفوري، بالإضافة إلى الرقابة التنظيمية الصارمة. وتحتاج نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالكشف عن الغش ومكافحة غسيل الأموال إلى إجراء استدلال فوري بزمن انتقال قصير جدًا.
في أوروبا، يفرض قانون الذكاء الاصطناعي وقانون حماية البيانات العامة (GDPR) متطلبات صارمة على إقامة بيانات المرضى، ما يجعل الاعتماد الكامل على حلول السحابة أمرًا معقدًا.
تعمل شركات التصنيع الأوروبية والأمريكية على نشر توائم رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمحاكاة عمليات المصانع وتمكين الصيانة التنبؤية للمعدات الصناعية. ويتطلب تدريب هذه النماذج وتحديثها عمليات ربط بيني ذات عرض نطاق ترددي عالي وبنية تحتية ذات زمن انتقال قصير.
عبر مختلف المجالات، يجرب مسؤولو الموارد البشرية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات التوظيف، ومطابقة المهارات، وتخطيط القوى العاملة.
يُحدث نموذج مصنع الذكاء الاصطناعي كخدمة تحويلاً جذريًا في البنية التحتية التقليدية وبرامج التحديث، ويحولها إلى نموذج تشغيل مستمر قائم على المنصات ويشبه نظام البرمجيات كخدمة. ويعالج التعقيد عبر النظم البنائية الهجينة ومتعددة السحابات، ما يُمكّن المؤسسات من التعامل مع التحديث، وتمكين الذكاء الاصطناعي، وابتكار المنصات كإمكانات مدارة وليس كمشاريع مؤقتة.
وهذا النهج يجعل مصنع الذكاء الاصطناعي ذاتي الاستدامة: فقد أصبح خدمة حية متطورة تقدم باستمرار الأتمتة والامتثال وذكاء مستند إلى الذكاء الاصطناعي على نطاق المؤسسة.
توفر IBM Consulting مجموعة غنية من المسرعات والأساليب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تجعل مصنع الذكاء الاصطناعي (الذي يُقدم كنموذج خدمة) متاحًا. توفر هذه المسرعات—بما في ذلك ICA4CT وICCA وICA4AA والأدوات ذات الصلة—الركيزة الأساسية للأتمتة والحوكمة في مصنع الذكاء الاصطناعي. وتعمل هذه المسرعات على توحيد المناطق الرئيسية على السحابة، وأتمتة التحديث، وتمكين أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي، وتضمين قابلية الملاحظة والامتثال، ما يضمن توفير نموذج تسليم متسق وقابل للتكرار وقابل للتوسع لمصنع الذكاء الاصطناعي كخدمة.
تستخدم IBM أيضًا Dell AI Factory with NVIDIA بشكل مكثف لدعم التحديث عبر مبادرات التحول المؤسسي الرئيسية مثل:
بدءًا من التبني المبكر للذكاء الاصطناعي إلى النشر على نطاق المؤسسة، يوفر Dell AI Factory with NVIDIA، مدعومًا بخبرة IBM Consulting في التحول وتحديث التطبيقات، مسارًا واضحًا وآمنًا نحو المستقبل.