لا تتعلق المشتريات بالعمليات فقط، بل بالأشخاص الذين يحاولون تأدية أفضل ما لديهم تحت الضغط. وهنا يأتي دور Agentforce والذكاء الاصطناعي - ليس كبديل، بل كشريك:
- وكيل المساعدة في التوريد: هذا الوكيل هو رفيقك في التخطيط، يساعدك هذا الوكيل في إعداد فعاليات التوريد، وجمع المتطلبات، وصياغة مسودات طلبات تقديم العروض (RFPs). وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على الاستراتيجية بدلاً من المهام الإدارية.
- وكيل تقييم RFP: انتهى زمن التيه في تلال من جداول البيانات. يقوم هذا الوكيل بتسجيل استجابات البائعين على الفور، ويدير عمليات التواصل ويقدم تعليقات بنّاءة.
- وكيل المخاطر والامتثال: مثل شبكة الأمان، يقوم هذا الوكيل بمراجعة العقود وبيانات العمل بحثًا عن المخاطر المالية والتنظيمية، ويكشف عن المخاوف مبكراً ويقترح حلولاً قبل أن تصبح مشاكل.
- وكيل المساعدة بشأن العقود: يتولى هذا الوكيل المهام المتكررة حتى تتمكن من إعطاء الأولوية للمفاوضات عالية القيمة والعلاقات مع الموردين.
هؤلاء الوكلاء لا يحلون محل الحكم البشري؛ بل يعملون على تعزيزه وتوسيع نطاقهK فبوجودهم يساهمون في إعفاء الخبراء من المهام الرتيبة، من أجل منحهم فرصة أكبر للتركيز على العمل المشترك والابتكار والتخطيط الاستراتيجي.
يقول Rahul Kalia، الشريك الإداري في IBM Consulting بالمملكة المتحدة وأيرلندا (UKI): "إن التعاون والذكاء الاصطناعي الموثوق يعيدان تعريف وظيفة المشتريات، لتتجاوز مجرد أتمتة المعاملات وتصبح أداة تحويلية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وخلق قيمة طويلة الأمد".
المشتريات تتغير بسرعة. إن السؤال الآن ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل، بل في مدى المسؤولية والتعاون اللذين سنحقق بهما هذا التغيير. إن شركتي IBM وSalesforce ليستا غريبتين على هذا النقاش. تمتد شراكتنا لأكثر من عقدين، مبنية على الثقة والابتكار، ومعززة بالتزام مشترك بالذكاء الاصطناعي المسؤول.