تشكيل مؤسستك الوكيلة: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي كتابة دليل المشتريات

تواجه فرق المشتريات واقعاً صعباً: عمليات توريد معقدة، ودورات طويلة لطلبات تقديم العروض (RFP)، ومتطلبات امتثال متزايدة. تؤخر هذه التحديات صناعة القرار وتستنزف طاقة الموظفين. لكن الذكاء الاصطناعي يغير تلك القصة.

تاريخ النشر 11 ديسمبر 2025
By Justin Ablett

وفقا لتقرير مجموعة IBM لقيمة الأعمال، فقد خفضت المجموعات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المشتريات التكاليف بنسبة تصل إلى 70%. وعلاوةً على ذلك، قامت تلك المجموعات بتسجيل الموردين بسرعة تزيد بـ 10 أضعاف، وتقليص مدة تحليل الأسعار من يومين إلى 10 دقائق فقط. هذه المكاسب ليست بالهينة. إنها تغيِّر قواعد اللعبة، حيث تمنح الموظفين وقتاً إضافياً للتركيز على ما هو أهم: بناء العلاقات وتعزيز الاستراتيجية. 

تركيزنا ليس فقط على التكنولوجيا؛ بل يتعلق بحل تحديات الأعمال الحقيقية باستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول. تمس المشتريات كل جزء من مجموعة. ومع ذلك، غالبًا ما يتباطأ في المهام اليدوية وفحوصات الامتثال. نساعد الفرق على التحرك إلى ما بعد هذه المشكلة من خلال دمج خبرة في الصناعات مع الذكاء الاصطناعي الذي يكون قابلا للتفسير وقابل للتوسع وآمنا.

نهجنا ذو المستويات الثلاثة

يعتمد نهجنا على 3 مبادئ عملية:

  1. تصميم يركز على الإنسان أولاً: يجب أن يعمل الذكاء الاصطناعي على تمكين البشر، لا أن يحل محلهم.
  2. الابتكار المسؤول: الأخلاقيات والشفافية ليست اختيارية؛ فهي مدمجة في صلب الموضوع.
  3. النظم البيئية التعاونية لدفع نتائج الأعمال: من خلال دمج منصات مثل Salesforce Agentforce مع IBM Consulting، نخلق بيئات يكمل فيها العمال الرقميون والبشريون بعضهم البعض لتحقيق فوائد تجارية. 

ما النتيجة؟ تكتسب فرق المشتريات سرعة دون التضحية بالثقة—مما يقلل أوقات الدورات، ويحسن التنوع، ويقلل من التعرض للمخاطر، ما يوفر وقتا أطول للمتخصصين للتركيز على الشراكات الإستراتيجية.

الابتكار المسؤول يحدث عندما تعمل المجموعات مع بعضها. لهذا السبب تعتبر شراكات مثل IBM وSalesforce مهمة، ليس بسبب الشعارات، بل لأن التعاون يجلب الثقة والشفافية والمساءلة المشتركة. 

تقول Zahra Bahrololoumi، الرئيس التنفيذي لشركة Salesforce في المملكة المتحدة وأيرلندا (UKI): "بالتعاون مع IBM، نحن نمكن فرق المشتريات من إطلاق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية والانتقال من العمليات التفاعلية إلى شراكات استباقية قائمة على الرؤى والبيانات في جميع جوانب العمل". "وبفضل قدرات Salesforce الموثوقة في البيانات والذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى خبرة IBM العميقة في الصناعات، يمكن للمجموعات بناء سلسلة توريد أكثر مرونة، ودفع عجلة صناعة القرار على نحو أكثر ذكاء، وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل".

الاستفادة من Agentforce والذكاء الاصطناعي كشريك

لا تتعلق المشتريات بالعمليات فقط، بل بالأشخاص الذين يحاولون تأدية أفضل ما لديهم تحت الضغط. وهنا يأتي دور Agentforce والذكاء الاصطناعي - ليس كبديل، بل كشريك:

  • وكيل المساعدة في التوريد: هذا الوكيل هو رفيقك في التخطيط، يساعدك هذا الوكيل في إعداد فعاليات التوريد، وجمع المتطلبات، وصياغة مسودات طلبات تقديم العروض (RFPs). وبهذه الطريقة، يمكنك التركيز على الاستراتيجية بدلاً من المهام الإدارية.
  • وكيل تقييم RFP: انتهى زمن التيه في تلال من جداول البيانات. يقوم هذا الوكيل بتسجيل استجابات البائعين على الفور، ويدير عمليات التواصل ويقدم تعليقات بنّاءة.
  • وكيل المخاطر والامتثال: مثل شبكة الأمان، يقوم هذا الوكيل بمراجعة العقود وبيانات العمل بحثًا عن المخاطر المالية والتنظيمية، ويكشف عن المخاوف مبكراً ويقترح حلولاً قبل أن تصبح مشاكل.
  • وكيل المساعدة بشأن العقود: يتولى هذا الوكيل المهام المتكررة حتى تتمكن من إعطاء الأولوية للمفاوضات عالية القيمة والعلاقات مع الموردين.

هؤلاء الوكلاء لا يحلون محل الحكم البشري؛ بل يعملون على تعزيزه وتوسيع نطاقهK فبوجودهم يساهمون في إعفاء الخبراء من المهام الرتيبة، من أجل منحهم فرصة أكبر للتركيز على العمل المشترك والابتكار والتخطيط الاستراتيجي. 

يقول Rahul Kalia، الشريك الإداري في IBM Consulting بالمملكة المتحدة وأيرلندا (UKI): "إن التعاون والذكاء الاصطناعي الموثوق يعيدان تعريف وظيفة المشتريات، لتتجاوز مجرد أتمتة المعاملات وتصبح أداة تحويلية لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وخلق قيمة طويلة الأمد".

المشتريات تتغير بسرعة. إن السؤال الآن ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير طبيعة العمل، بل في مدى المسؤولية والتعاون اللذين سنحقق بهما هذا التغيير. إن شركتي IBM وSalesforce ليستا غريبتين على هذا النقاش. تمتد شراكتنا لأكثر من عقدين، مبنية على الثقة والابتكار، ومعززة بالتزام مشترك بالذكاء الاصطناعي المسؤول.

العمل معًا لإعادة تصور كيفية إنجاز العمل

بدءًا من دمج ®IBM Watson وفريق المبيعات أينشتاين في عام 2017 إلى حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم، عملنا معا باستمرار لمساعدة المؤسسات على إعادة تصور كيفية إنجاز العمل. عندما تجمع شركتان قائدتان بين الخبرة والمنصات، فإن النتيجة ليست مجرد كفاءة، بل مرونة ورشاقة وتأثير عبر سلسلة القيمة بأكملها.

هل أنت مستعد لاستكشاف ما هو ممكن؟ لنبدأ الحديث عن تشكيل مؤسستك الوكيلة.

