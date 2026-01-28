التوليد المعزز بالاسترجاع المخصص للإنتاج في البحث القانوني: كيف وسعت Shorthills AI نطاق استرجاع البيانات باستخدام IBM watsonx.data

يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، مثل الاسترجاع الدلالي والتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، أن تقلل من الوقت الذي تكرسه شركات المحاماة للبحث في الوثائق الطويلة. وهي تعمل من خلال العثور على الأقسام ذات الصلة من الناحية المفاهيمية، وتلخيص ما هو مهم، وإرجاع الاستشهادات القابلة للتتبع حتى يمكن التحقق من صحة النتائج.

عند تنفيذ تلك التقنيات بإتقان، يتحول البحث القانوني من سير عمل يدوي يستهلك الوقت إلى تجربة بحث موجهة ومدعومة بالأدلة من دون التضحية بالدقة التي تتطلبها الفرق القانونية. في البحث القانوني، لا يحتاج المستخدمون إلى إجابة فحسب، بل يحتاجون إلى الإجابة الصحيحة. ويجب أن تكون هذه الإجابة مدعومة بالمراجع القانونية المناسبة والاستثناءات ذات الصلة والمقاطع الدقيقة التي يمكنهم الاستشهاد بها بسرعة.