دعم مستقبل عمليات تكنولوجيا المعلومات الذاتية: بنية IBM التحتية الجاهزة للذكاء الاصطناعي الوكيل.

وكلاء الذكاء الاصطناعي ليست أدوات مستقلة؛ بل تعمل داخل منظومات مؤسسية هجينة ومعقّدة، وتتفاعل مع البيانات والأنظمة والأشخاص. ويتطلّب دمجها في مهام سير العمل إعادة تصوّر العمليات التقليدية لتكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة، لدعم التحوّل إلى مؤسسة قائمة على الوكلاء.

لتلبية هذه الحاجة المؤسسية، أعدَّت IBM دليلًا فريدًا من نوعه بعنوان Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP، تم التحقّق منه من قِبل Anthropic. يقدّم هذا الدليل منهجية منظَّمة وجاهزة للمؤسسات لتصميم ونشر وإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي بأمان وعلى نطاق واسع.

يتفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع أدوات ذكاء اصطناعي تحوِّل مخرجات النموذج اللغوي الكبير (LLM) إلى إجراءات. وتتيح هذه الأدوات لوكلاء الذكاء الاصطناعي التكامل مع الأنظمة والبيانات المؤسسية والخارجية، سواء لاسترجاع المعلومات أو لتنفيذ إجراء معيَّن.

ويقوم الأساس في هذه المنهجية على اعتماد نهج موحَّد يربط أنظمة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء ببرمجيات المؤسسات والبنية التحتية والأدوات، وذلك من خلال بروتوكول سياق النموذج (Model Context Protocol (MCP)).

تُعد خوادم MCP واجهة تكامل من فئة المؤسسات للأنظمة القائمة على الوكلاء. فهي تتيح عرض الأدوات والموارد والموجِّهات بطريقة موحَّدة، تمكّن الوكلاء من العمل ضمن حدود واضحة وقابلة للتدقيق.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الحصول على رؤى حول حالة الصحة والوضع الأمني عبر عمليات النشر الهجينة المتعدّدة. ويحدث هذا التكامل عبر الاتصالات بخوادم MCP التي تمتد لتشمل التقنيات المختلفة على مستوى البيئة بأكملها. ويمكن للمستخدمين أيضًا تنفيذ تغييرات لمعالجة أي مشكلة يتم اكتشافها، أو تقديم طلب دعم إلى الفرق المعنية للعمل على حلّها.

على الرغم من أن معظم عمليات التطبيق لا تزال في مراحلها الأولى، لكن MCP تكتسب زخمًا متزايدًا. ويعتمد نجاحه في بيئات الإنتاج على مدى قدرة المؤسسات على معالجة التحديات الرئيسية المرتبطة بالأمن، والمرونة، وعدم الحتمية، والحوكمة. ومع ازدياد تبنّي MCP، من المتوقَّع أن يتحوّل التركيز إلى التنسيق؛ أي طبقة الذكاء التي تقرّر أي وكيل أو أداة يجب تفعيلها، وتحت أي ظروف، وبأي ضوابط حماية.