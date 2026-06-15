مسار عملي للمؤسسات التي تشغل برمجيات Oracle الوسيطة على أنظمة AIX.
أحدث بيان توجه لشركة Oracle، الذي تمت مشاركته في يونيو 2026، يعكس التعاون طويل الأمد بين IBM و Oracle. على مر السنين، قدمت كلتا المؤسستين الدعم للعملاء الذين يعتمدون على تشغيل أعباء العمل ذات الأهمية القصوى باستخدام أجهزة IBM® Power ونظام التشغيل AIX.
لبيئة عمل الشركات التي تعتمد على منصات البرمجيات الوسيطة، يشمل هذا التعاون دعماً مخططاً له للإصدارات المستقبلية من Oracle WebLogic Server و Oracle Fusion Middleware على IBM AIX.
يوفر هذا الإعلان لقادة تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات وضوحاً قيماً حول كيفية المضي قدماً. هو يتيح للمؤسسات تقييم مسارات الترقية مع مواءمة قرارات المنصة مع الأهداف التجارية طويلة الأجل. يوفر هذا النهج مسار تحديث منظماً يمكن التخطيط له على مراحل وتخصيصه ليتناسب مع أولويات العمل والجداول الزمنية والبنية التقنية العامة.
إن دعم إصدارات WebLogic و Fusion Middleware المستقبلية المخطط له على نظام AIX يتيح للمؤسسات تقييم خيارات الترقية مع الاستمرار في العمل ضمن بيئة منصتها الحالية.
بالنسبة للفرق التي تعمل بالإصدار 12.2.1.4/12.2.1.19، توفر هذه الإرشادات نقطة مرجعية لتقييم مدى توافق الإصدارات القادمة مع استراتيجيات البنية التحتية الحالية. وهي تدعم نهجًا تدريجيًا بدلاً من الحاجة إلى انتقال واحد كبير.
As Fusion Middleware 12c (الإصدار 12.2.1.4/12.2.1.19) مع اقتراب مواعيد الدعم الرئيسية—حيث ينتهي الدعم المميز في ديسمبر 2026 والدعم الموسع في ديسمبر 2027 — حددت شركة أوراكل خططها المتعلقة بهذا الشأن. تعتزم الشركة تقديم برنامج دعم موجَّه للسوق بعد عام 2027.
من المتوقع أن يوسع هذا البرنامج دعم الإصدار 12.2.1.4/12.2.1.19 على أساس سنوي حتى عام 2030، مما يتيح للمؤسسات مزيدًا من الوقت للتخطيط للانتقال إلى الإصدارات الأحدث وتنفيذها.
بالنسبة للعديد من الفرق، يدعم هذا الإطار الزمني الممتد نهجاً أكثر تأنياً في التحديث، مما يسمح بمواءمة الترقيات مع:
بدلاً من تسريع وتيرة اتخاذ القرارات في ظل جداول زمنية مقيدة، يمكن للمؤسسات هيكلة مرحلة انتقالها بطريقة تعكس أولوياتها التقنية والتجارية على حد سواء.
بينما يظل نظام AIX جزءاً من مشهد الدعم المخطط له من قبل شركة Oracle، لا تزال المؤسسات تتمتع بالمرونة في كيفية تعاملها مع بيئات البرمجيات الوسيطة الخاصة بها. بحسب استراتيجيتهم، يمكن للفرق ما يلي:
على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات التي تقوم بتقييم الاستراتيجيات الهجينة النظر في ترحيل أعباء عمل برمجيات وسيطة محددة إلى Oracle Fusion Middleware 14c على نظام Linux، مع الاستمرار في تشغيل أنظمة أخرى على نظام AIX.
تعكس هذه المرونة الطريقة التي يتم بها تحديث بيئات المؤسسات عادةً— وذلك من خلال سلسلة من القرارات المنسقة والمتدرجة، بدلاً من إجراء تغيير جذري وحيد في المنصة.
غالبًا ما تُستخدم WebLogic Server و Fusion Middleware في البيئات التي تدعم العمليات ذات الحجم الكبير والمهمة للأعمال. في هذه السياقات، تظل اعتبارات مثل الاستقرار، والاتساق، وعمليات التغيير المُتحكم بها، عناصر جوهرية في كيفية اتخاذ القرارات المتعلقة بالبنية التحتية والبرمجيات الوسيطة.
بينما تُقيّم المؤسسات مسارات الترقية أو استراتيجيات التحديث، تواصل هذه المتطلبات تشكيل وتيرة تلك الجهود وهيكليتها على حد سواء.
في IBM، نظل ملتزمين بدعم المؤسسات التي تشغل أعباء عمل Oracle على نظام AIX. نواصل التعاون مع Oracle والتفاعل مع عملائنا للمساعدة في توجيههم نحو:
بينما تتطور بيئات العمل المؤسسية نحو مهام أكثر تكاملاً واعتماداً على البيانات والذكاء الاصطناعي، يظل تركيزنا منصباً على مساعدة المؤسسات في المضي قدماً بوضوح—مع الحفاظ في الوقت ذاته على الاستقرار التشغيلي الذي تعتمد عليه أعمالهم.
يُسلط بيان التوجه الاستراتيجي لشركة Oracle الضوء على مسارٍ تتعامل معه العديد من المؤسسات بالفعل: "إن التحديث لا يعني استبدال الأنظمة بالكامل دفعة واحدة، بل يتعلق بتطويرها بطريقة تتوافق مع الأولويات التقنية وأهداف العمل في آنٍ واحد."
بالنسبة للمؤسسات التي تشغل خوادم WebLogic و Fusion Middleware على بيئة AIX، يوفر هذا السياق رؤى إضافية حول كيفية الاستمرار في اعتبار المنصات الحالية جزءاً من هذا التطور.
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