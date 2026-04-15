كيف يمكن للمؤسسات تحديث عمليات السلامة لتحقيق استجابة أسرع وأكثر ترابطا للمخاطر الناشئة؟
على مدى سنوات، أدارت المؤسسات المخاطر من خلال التركيز داخليًا على الإخفاقات التشغيلية، والأخطاء البشرية، وتفاوت العمليات، والامتثال. ولا تزال هذه الأولويات أساسية. لكن مشهد المخاطر اليوم لم يعد يقتصر على حدود المؤسسة.
واليوم، يواجه المشغّلون أيضًا مجموعة متزايدة من الاضطرابات الخارجية التي قد تتطور بسرعة ويصعب احتواؤها. قد تؤثر هذه الأحداث في عدة أصول أو مجالات تشغيلية في وقت واحد، مما يزيد الضغط على سرعة الاستجابة، وصنع القرار، والتنسيق بين الفرق المختلفة.
وتكتسب هذه النقلة أهميتها لأن كثيرًا من المؤسسات لا تزال تعتمد على أنظمة للسلامة والعمليات صُممت لبيئة مخاطر أكثر استقرارًا. وفي هذا السياق، لم يعد التحدّي يقتصر على توثيق الحادث بعد وقوعه. بل أصبح التحدّي يتمثل في توفير مستوى الرؤية والتنسيق والمرونة اللازم للاستجابة بينما لا تزال الأحداث تتطور. وتساعد مجموعة تطبيقات IBM Maximo® المؤسسات على التعامل مع هذا التحدّي من خلال ربط بيانات السلامة والأصول والعمليات، كما يتضح من تجربة Transpower.
وقد صُممت كثير من عمليات البيئة والصحة والسلامة (EHS) أساسًا لدعم الامتثال، والتحقيق، وإعداد التقارير بعد الحوادث. ولا تزال هذه الوظائف مهمة، لكنها قد لا تكون كافية عندما يكون الاضطراب متغيرًا، ومتوزعًا، وحساسًا للوقت.
وفي كثير من المؤسسات، لا تزال بيانات السلامة والأمن والعمليات موزعة على أنظمة منفصلة. وغالبًا ما تعتمد الفرق على إدخالات يدوية، أو انتقال متأخر للمعلومات، أو مسارات عمل مجزأة. وعند وقوع اضطراب خارجي، قد تؤدي هذه الفجوات إلى إبطاء التصنيف والتصعيد، والحد من وضوح الصورة بشأن الأصول المتأثرة. ونتيجة لذلك، يصبح من الأصعب على فرق العمليات والسلامة والاستجابة أن تتحرك انطلاقًا من فهم مشترك للوضع.
ولا يعني ذلك بالضرورة وجود نقص في القدرات. بل إن المشكلة، في كثير من الأحيان، تكمن في غياب الترابط بين هذه القدرات.
وتزداد حاجة المؤسسات اليوم إلى معرفة ليس فقط أن حدثًا ما قد وقع، بل أيضًا ما الأصول القريبة منه وما الأعمال الجارية في محيطه. كما تحتاج إلى فهم الآثار البيئية المحتملة، والتغييرات التشغيلية المطلوبة، وكيف يمكن المضي في أعمال الاستعادة بأمان وكفاءة. وهذا يتطلب نموذجًا أكثر تكيفًا لعمليات السلامة.
ويربط نهج أكثر مرونة في عمليات السلامة بين بيانات البيئة والسلامة والعمليات والأصول، حتى تتمكن الفرق من الاستجابة بسرعة أكبر وفي سياق أوضح. ويحوّل هذا النهج البيئة والصحة والسلامة (EHS) من وظيفة يغلب عليها الطابع التفاعلي إلى وظيفة تتيح الجاهزية على مستوى المؤسسة بأكملها.
وفي هذا السياق، يصبح الذكاء المتصل الخاص بالأصول، الذي تتيحه منصات مثل IBM Maximo Application Suite، عنصرًا ذا أهمية استراتيجية. وبدلًا من التعامل مع الحوادث، والتصاريح، وعمليات التفتيش، وتنفيذ الأعمال، وإدارة التغيير بوصفها عمليات منفصلة، يمكن للمؤسسات جمعها ضمن نموذج تشغيلي أكثر تنسيقًا.
وبالنسبة إلى الصناعات عالية المخاطر، يمكن أن يساعد هذا النموذج في تحسين عدة مجالات في وقت واحد:
ولا تقتصر هذه المكاسب على الكفاءة فحسب، بل تمثل أيضًا قدرات حقيقية على تعزيز المرونة.
تساعد IBM Maximo Application Suite المؤسسات على بناء نهج أكثر ترابطًا وقدرة على التكيف في التعامل مع السلامة ومخاطر التشغيل. وفي البيئات عالية المخاطر، يعني ذلك تمكين الفرق من تجاوز التقارير الثابتة والانتقال إلى استجابات أكثر تنسيقًا، ووعي أعمق بالسياق، وتحسين مستمر.
وعندما تؤثر الاضطرابات في منطقة معينة أو في مجموعة من الأصول، يصبح الذكاء المكاني عنصرًا أساسيًا. يمكن أن تساعد العروض المستندة إلى الخرائط الفرق على فهم مواقع وقوع الحوادث بالنسبة إلى البنية التحتية الحيوية، مثل المحولات، وأنظمة التخزين، أو وحدات المعالجة. ويمكن لهذا السياق أن يحسن تحديد الأولويات، وأن يدعم اتخاذ قرارات تشغيلية أسرع وأكثر دقة.
وفي المواقف سريعة التغير، تحتاج الفرق الميدانية إلى القدرة على تسجيل المعلومات في موقع تنفيذ العمل نفسه. ويمكن لمسارات العمل المدعومة عبر الأجهزة المحمولة أن تساند الإبلاغ عن الحوادث في زمن شبه حقيقي، وعمليات التفتيش الميداني، والتقييمات، وبدء الإجراءات. ويساعد هذا النهج على تقليص التأخير، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز التنسيق بين العاملين الميدانيين وفرق الرقابة.
وتعتمد الاستجابة والتعافي على تنفيذ منضبط. ويمكن لقدرات التحكم الرقمي في العمل أن تساعد الفرق على عزل الأنظمة المتأثرة بأمان، وإدارة إجراءات الإيقاف وإعادة التشغيل، وتنسيق أنشطة الاستعادة مع تطبيق الضمانات المناسبة. وتصبح وظائف مثل تصريح العمل، والعزل ووضع البطاقات التحذيرية، وتقييم المخاطر أكثر فاعلية عندما تكون جزءًا من مسار عمل متكامل، بدلًا من أن تأتي في صورة خطوات منفصلة.
ولا تُبنى المرونة من خلال حدث واحد. بل تتشكل بمرور الوقت من خلال التعلم المستمر. ويمكن لمنصات السلامة الحديثة أن تساعد على تحديد الأنماط المتكررة، وإبراز مجموعات الأصول الأعلى خطرًا، وربط الحوادث الحالية بالأحداث التاريخية ذات الصلة. ويدعم هذا النوع من التعلم المؤسسي التخطيط الاستباقي، ويعزز الجاهزية لمواجهة الاضطرابات المستقبلية.
واستخدمت Transpower، التي تدير الشبكة الوطنية في نيوزيلندا، حل IBM Maximo Health, Safety and Environmental (الصحة والسلامة والبيئة) (HSE) لإنشاء رؤية أكثر تكاملًا للحوادث، والمخاطر، وتقييمات المخاطر، ومواقع الأصول.
ووفقًا لما ذكرته Certus، كانت المؤسسة تعتمد سابقًا على عدة أنظمة قديمة، وهو ما جعل إعداد التقارير يتطلب جهدًا كبيرًا وأبطأ تنفيذ الإجراءات التصحيحية. أتاح حل IBM Maximo HSE لشركة Transpower رؤية أوضح للمخاطر، وتحسينًا في متابعة التقدم، ودعمًا أقوى للتواصل على امتداد عملية تصعيد المخاطر. كما أسهم نهج المنصة الموحدة في تبسيط عمليات التدقيق الخارجي، وتحسين دقة التقارير، ومساعدة المؤسسة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية بسرعة وكفاءة.
ويوضح هذا المثال نقطة أوسع: فعندما ترتبط معلومات السلامة والأصول ببعضها، تستطيع المؤسسات تحسين مستوى الرؤية، وتعزيز التنسيق، وتسريع الاستجابة.
وبالنسبة إلى مشغلي البنية التحتية الحيوية، لم تعد المرونة هدفًا ثانويًا. بل أصبحت قدرة تشغيلية أساسية تعتمد على بيانات مترابطة، ومسارات عمل منسقة، والقدرة على التكيف تحت الضغط.
ومع تطور المخاطر الخارجية، تتاح للمؤسسات فرصة لإعادة النظر في دور أنظمة السلامة داخل المؤسسة. فالهدف ليس مجرد توثيق ما حدث، بل بناء ذكاء تشغيلي يتيح الاستجابة بفعالية، والتعافي بأمان، والتحسين المستمر.
ويدعم IBM Maximo هذا التحول من خلال مساعدة المؤسسات على ربط عمليات السلامة، وإدارة الأصول، والعمليات بطرق تعزز الاستجابة وتدعم المرونة على المدى الطويل.