أشخاص جالسون على مكاتب بيضاء في مكتب به نباتات مكتبية وعوارض خشبية
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ: المراسلة في عصر الاستقلالية

طرح وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ: وهو نهج جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة MQ ومصمم لمساعدة المؤسسات على فهم وتشخيص وحل مشكلات المراسلة عبر البيئات الهجينة المعقدة.

تاريخ النشر 19 فبراير 2026

مع طرح وكلاء IBM MQ المدعومين بالذكاء الاصطناعي، توسع IBM MQ دورها المثبت كنظام مراسلة موثوق للغاية من خلال إضافة مساعد إداري ذكي وواعٍ بالسياق مباشرة إلى وحدة تحكم MQ.

صورة لمنشور "المزايا الجديدة" يتناول وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM MQ

تشتهر IBM MQ بكونها الركيزة الأساسية للمراسلة في العديد من التطبيقات الأكثر حساسية في العالم. تعتمد عمليات الدفع والطلبات والخدمات اللوجستية والتصنيع يوميًا على MQ لتقديم تدفق رسائل متوقع وموثوق على نطاق واسع—حتى في أكثر البيئات تعقيدًا.

يكمل وكلاء IBM MQ هذا الأساس الموثوق من خلال مساعدة المسؤولين على فهم ما يحدث في بيئاتهم بسرعة، وتشخيص المشكلات، وتحديد الخطوات التالية، من دون الحاجة إلى إجراء تحقيق مطول أو التصعيد إلى المتخصصين.

والنتيجة العملية هي إدارة يومية أبسط، وحل أسرع للمشكلات، ووصول أوسع إلى خبرات MQ.

المشكلة التي يدركها كل قائد تقني

تخيل أن كل مسؤول MQ لديه صلاحية الوصول إلى خبرات MQ العميقة والسياقية فور الحاجة إليها—من دون البحث عن الأوامر، ولا البحث في الأدلة أو الوثائق، ولا الحاجة إلى التصعيد إلى المتخصصين فقط لفهم المشكلة. هذه هي المشكلة التي صُمم وكلاء IBM MQ لحلها.

إذا كنت تدير عمليات تكنولوجيا المعلومات أو إستراتيجية التكامل، فمن المحتمل أن تكون قد واجهت هذه اللحظة: "لماذا رسائلي لا تتدفق؟"

إنه سؤال بسيط، لكن تترتب عليه عواقب وخيمة. عندما تتوقف الرسائل:

  • قد تتوقف معالجة الطلبات
  • قد تتعطل التطبيقات
  • قد تتباطأ الأنظمة الموجّهة للعملاء
  • قد تنشغل فرق تكنولوجيا المعلومات عن العمل المخطط له من أجل التحقيق

تحديد السبب الأساسي نادرًا ما يكون أمرًا سهلاً—خاصة في منظومة MQ الهجينة التي تشمل المنصات والتطبيقات ونماذج النشر.

ثمة عاملان غالبًا ما يفاقمان هذا التحدي:

  • غالبًا ما يتمتع عدد قليل من الأفراد بخبرات MQ، ما يحد من سرعة فهم المشكلات وحلها.
  • تتسم عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتجزئة، حيث تشمل أدوات متعددة، وعمليات تسليم مختلفة، وخطوات جمع البيانات، أو الاستعانة بفريق الدعم.

وفي الوقت نفسه، يتزايد التأثير في الأعمال بسرعة.  عبر المجالات—بدءًا من مجال الخدمات المصرفية إلى البيع بالتجزئة والتصنيع والرعاية الصحية—حتى الاضطرابات قصيرة الأمد في الرسائل يمكن أن تترجم إلى تكاليف تشغيلية ومالية كبيرة.

ما يقدمه وكلاء IBM MQ

يطور وكلاء IBM MQ مفهوم إدارة MQ—ما يسهل فهم تدفق الرسائل وتشخيصه وإدارته عبر البيئات الهجينة المعقدة. في الواقع، يترجم ذلك إلى أربع إمكانات فائقة.

1. نقطة دخول حوارية واحدة لفهم سلوك MQ

يمكن لمسؤولي MQ طرح أسئلة بلغة طبيعية حول

  • التطبيقات وتدفق الرسائل
  • القنوات والاتصال
  • تراكم الرسائل وتكدسها
  • نشاط قائمة الرسائل غير القابلة للتسليم
  • مديرو قوائم انتظار محددون أو مجموعات من مديري قوائم الانتظار

على سبيل المثال، يمكن للمسؤول أن يسأل عن سبب إعادة المحاولة في قناة الإرسال ويتلقى تفسيرًا يربط بين حالة القناة وتوافر مدير قائمة الانتظار البعيد وأنماط الأخطاء الأخيرة.

وهذا يوفر مصدر معارف متسقة عبر مديري قوائم الانتظار الفرديين أو عبر شبكات MQ بأكملها—ما يقلل الاعتماد على الأدوات ووجهات النظر المجزأة.

2. تشخيص سريع بمساعدة الذكاء الاصطناعي

يساعد الوكلاء على تحديد فئات المشكلات الشائعة:

  • مشكلات اتصال القنوات (حلقات إعادة المحاولة الناتجة عن فشل الشبكة أو فشل نقاط النهاية البعيدة)
  • مشكلات سلوك التطبيقات مثل غياب المستهلكين أو توقفهم
  • تراكم الرسائل
  • أنماط قوائم انتظار الرسائل غير القابلة للتسليم التي تشير إلى وجود مشكلات في النظام
  • غياب المستهلكين أو توقفهم

يلغي ذلك الحاجة إلى إجراء التحقيق اليدوي المطلوب عادةً لمعرفة مكان وسبب انقطاع تدفق الرسائل.

3. التأثير التشغيلي الملموس

من الناحية العملية، يمكن للمؤسسات أن تتوقع ما يلي:

  • تحديد وحل مشكلات MQ بشكل أسرع
  • تقليل الوقت المستغرق في التحقيق الروتيني واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
  • تقليل الاعتماد على عدد قليل من المتخصصين ذوي الخبرة العالية في MQ

والنتيجة هي إدارة MQ أكثر سلاسة يوميًا وتقليل الحوادث المطولة.

4. رؤية واضحة عبر شبكة MQ بأكملها

يمكن لوكلاء IBM MQ الاتصال بعدة مديري قوائم انتظار داخل شبكة MQ والتحليل بينهم، ما يساعد المسؤولين على فهم المشكلات في السياق بدلاً من عزلها.

يمكن ربط الوكلاء بمديري قوائم الانتظار في مكان عمل MQ—في بيئات السحابة العامة، وفي البيئات المحلية، وعلى الأجهزة التقليدية، وأجهزة الكمبيوتر المركزية، وأجهزة MQ—ومواءمتها مع النطاق التشغيلي للمسؤول.

ولأول مرة، يمكن أن يشرح MQ ما يحدث داخل طبقة المراسلة—وتوجيه المسؤولين نحو الحل بوضوح وثقة.

إنجاز كبير لمسؤولي MQ

وكلاء IBM MQ مطورون بذكاء عميق في MQ، وذلك بالاستناد إلى مفاهيم MQ وسلوكياته وأنماط شبكات المراسلة الفعلية.

وباستخدام التصميم القائم على الوكلاء، يجرون عمليات استدلال في المواقف المعقدة ويقدمون المعارف بطريقة حوارية—ما يساعد المسؤولين على فهم ليس فقط ما يحدث، ولكن أيضًا معرفة سبب حدوثه.

وهذا يُمكّن الفرق من تجاوز الإشارات السطحية والعمل مباشرة وفقًا لمعارف مستندة إلى طبقة المراسلة نفسها، ما يُمكّن فهمًا وحلاً أسرع لمشكلات تدفق الرسائل، ومن ثَم التأثير بشكل مباشر في استمرارية الأعمال، وجودة الخدمة، ومدة التشغيل.

الأشخاص المستهدفون من هذا الحل وأهميته للقادة

IBM MQ مخصص لمسؤولي MQ المسؤولين عن العمليات اليومية، ومهندسي التكامل واختصاصيي البُنى الذين يديرون منظومات MQ، وقادة تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الوسيطة المسؤولين عن مدة التشغيل والمرونة.

بالنسبة إلى المديرين التقنيين، واختصاصيي البُنى، وقادة البرمجيات الوسيطة، يوفر وكلاء IBM MQ ثلاث مزايا إستراتيجية:

  1. مدة تشغيل ومرونة أقوى: تُرصد المشكلات وتوضح بسرعة أكبر قبل أن تصبح ذات تأثير كبير في الأعمال.
  2. إنتاجية إدارية أعلى: تقليل الوقت المستغرق في التشخيص، وزيادة الوقت المستغرق في تحقيق قيمة الأعمال.
  3. تقليل الاعتماد على الخبرات النادرة: أصبحت خبرات MQ في متناول مجموعة أوسع من المسؤولين، منذ اليوم الأول.

لا تزال IBM MQ هي الركيزة الأساسية الموثوقة للمراسلة التي تعتمد عليها المؤسسات—وهي الآن مدعومة بإمكانات ذكية ومساعدة تغير طريقة التعامل مع بيئات MQ يوميًا.

استكشف وكلاء IBM MQ الآن

يتوفر وكلاء IBM MQ عبر IBM MQ Advanced، ما يوفر طريقة عملية لتجربة كيفية تغيير الإدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لواقع التعامل اليومي مع MQ.

استكشف كيف يمكن لوكلاء IBM MQ تحويل إدارة MQ في بيئتك.

استكشف IBM MQ Advanced

اطلب المزيد من المعلومات

اقرأ الإعلان

تعرف على جميع الإمكانات الجديدة

Ash Singh

Technical Product Manager, IBM MQ AI, Core Software Automation