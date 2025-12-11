استثمار IBM في QEDMA: تسريع المستقبل الكمّي

على الرغم من التقدم السريع في الأجهزة الكمية، لا تزال الأخطاء تحديا كبيرا للحوسبة الكمية. تعتبر الكيوبتات، وهي اللبنات الأساسية للحوسبة الكمية، شديدة الحساسية للضوضاء وعدم التماسك. ومن دون استراتيجيات قوية لمعالجة الأخطاء، لن يكون بالإمكان تحقيق الإمكانات الكاملة للحوسبة الكمية.

وهنا يأتي دور QEDMA. تركز QEDMA- التي تأسست في عام 2020 على يد علماء الفيزياء الكمية الدكتور Asif Sinay، والبروفيسور Dorit Aharonov، والبروفيسور Netanel Lindner- على حلول "مقاومة الضوضاء" التي تجعل الحوسبة الكمية عملية وقابلة للاستخدام اليوم.

مهمة QEDMA واضحة: دفع العالم نحو ميزة الخوارزميات الكمّية من خلال تطوير منتجات البرمجيات التي تعزز الأداء من الحواسيب الكمّية.