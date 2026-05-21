كيف تستخدم ViClinic الذكاء الاصطناعي الوكيل في مهام سير العمل في مجال الرعاية الصحية باستخدام مجموعة تقنيات IBM watsonx

تفشل كثير من مشروعات الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية لسبب بسيط: فهي تعمل خارج مسار الرعاية الذي يُفترض أن تحسّنه. قد تلخّص هذه المشروعات ملاحظة أو تجيب عن سؤال، لكنها لا تنقل معلومات المريض نفسها عبر مراحل الاستقبال والعلاج والتوثيق والفوترة والمتابعة. كما أنها لا تنسجم جيدًا مع الأدوات التي يستخدمها الأطباء بالفعل.

طوّرت ViClinic نظام تشغيل الرعاية الصحية القائم على الوكلاء، أو AHOS، لمعالجة هذه المشكلة. تتيح المنصة لعدة وكلاء ذكاء اصطناعي العمل ضمن مهام سير عمل الرعاية الفعلية، ومشاركة أحدث سياق للمريض، والبقاء تحت إشراف الطبيب بدلًا من اتخاذ القرارات بصورة مستقلة.

الفكرة بسيطة: تُجمع المعلومات مرة واحدة، وتُربط بحالة المريض، ثم يُعاد استخدامها طوال رحلة الرعاية. تقول ViClinic إن النظام طوّره أطباء لخدمة الأطباء. بعد أن عمل Boris Jinjolava، المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO)، ممارسًا عامًا وطبيب تخدير، انتقل إلى قيادة أعمال الرعاية الصحية وأسس ViClinic كشركة للرعاية الصحية عن بُعد. ثم وسّع نطاقها لاحقًا لمعالجة مشكلة أوسع: مهام سير العمل السريرية غير المترابطة.

تقول ViClinic إن نظامها يمكن أن يتوسّع من عيادة واحدة إلى شبكة تضم عدة مستشفيات، ويدعم آلاف حالات المرضى في الوقت نفسه، ويعمل في بيئات سحابية أو هجينة أو محلية. وبالنسبة إلى فريق مكوّن من 10 مطورين، تدعم هذا النطاق منتجات IBM watsonx Orchestrate وIBM watsonx.data®، IBM watsonx.governance®, IBM Z and IBM Cloud.

تشير ViClinic إلى تسريع بدء تقديم الرعاية، وتحسين استقبال المرضى والإعداد للموافقة المسبقة، وتقليل الأعمال الإدارية، مع تحقيق مكاسب في الكفاءة تصل إلى 20%.