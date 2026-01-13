كيف يمكن لشركات المرافق البقاء في الطليعة في مواجهة مخاطر حرائق الغابات باستخدام IBM Outage Prediction

يساعد IBM® Outage Prediction شركات المرافق على تحقيق التوازن بين السلامة وجودة الخدمة من خلال التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات باستخدام رؤى دقيقة على المستوى المحلي. تؤدي هذه الرؤى إلى تخطيط أذكى للانقطاعات، وتقليل حالات الإيقاف غير الضرورية، واتخاذ القرارات على مستوى المجتمع المحلي بدلًا من المستوى الوطني.
لم يتم تصميم شبكة الكهرباء الحالية لمواجهة واقع حرائق الغابات اليوم. فقد أصبحت حرائق الغابات خطرًا تشغيليًا على شركات المرافق على مدار العام. تغيُّر المناخ يؤدي إلى ظروف أكثر حرارة وجفافًا ورياحًا، كما أن الحرائق التي تُسببها شركات المرافق تواجه رقابة عامة وتنظيمية مشددة.
أظهرت أحداث من هاواي إلى تكساس مدى سرعة تأثير الرياح الشديدة والجفاف والحرارة في البنية التحتية، وكيف يمكن أن تتحول إلى حرائق مدمرة إذا لم يتم قطع الكهرباء في الوقت المناسب. على الرغم من أن شركات المرافق تعمل على تعزيز البنية التحتية، وتحويل الخطوط إلى تحت الأرض، وتحديث أنظمة الحماية، فإن هذه المشاريع بطيئة وتتطلب رأس مال كبيرًا. لا تزال فِرق العمليات تواجه السؤال اليومي: متى وأين يجب أن نقطع أو نَحُدّ الكهرباء لتقليل مخاطر حرائق الغابات - دون التسبب بانقطاعات غير ضرورية للعملاء؟
تبدأ العديد من شركات المرافق بالاعتماد على مؤشرات حرائق الغابات الوطنية الواسعة، مثل تلك الصادرة عن المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) أو هيئة البيئة الكندية. على الرغم من أن هذه الخرائط مفيدة، فإنها قد تكون عامة جدًا لاتخاذ قرارات على مستوى الأحياء، أو التخطيط لإيقاف التيار للسلامة العامة (PSPS)، أو إجراء تقييمات دقيقة لمخاطر الأصول.
في عملنا مع شركات المرافق، تظهر مخاوف متكررة بشكل مستمر:
في كلتا الحالتين، تحتاج شركات المرافق إلى الانتقال من اتخاذ قرارات تفاعلية بناءً على تحذيرات وطنية عامة إلى إجراءات استباقية محلية يمكن تفسيرها.
يساعد IBM Outage Prediction شركات المرافق على فهم العلاقة بين الطقس والعمليات من خلال التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي بناءً على الظروف المتوقعة. ويدعم بالفعل مراكز العواصف وفِرق النقل والتوزيع أثناء تخطيطها للأطقم والموارد والاتصالات قبل حدوث طقس قاسٍ.
لقد عملنا على توسيع هذه القدرة لتشمل مخاطر حرائق الغابات في IBM Outage Prediction. توفِّر هذه القدرة رؤية أكثر تفصيلًا لمخاطر حرائق الغابات مقارنةً بالمؤشرات المتاحة على المستوى الوطني.
في IBM Outage Prediction، يمكن لشركات المرافق الاطِّلاع على مؤشر يومي لمخاطر حرائق الغابات بدقة 375 م2. وهذا أكثر تفصيلًا بكثير مقارنةً بالمؤشرات الوطنية التقليدية بدقة 10 كم2 أو 1 كم2. الآن، بدلًا من الاعتماد فقط على مستويات مخاطر الحرائق الإقليمية، يمكن لشركات المرافق رؤية مخاطر حرائق الغابات معروضة فوق نطاق عملها وأصولها الخاصة. تدعم هذه الإمكانية تخطيط PSPS، وإدارة سلامة الأصول، واتخاذ قرارات يوم التشغيل عبر الولايات المتحدة، مع التخطيط للتوسع إلى كندا في عام 2026.
يندرج تقييم مخاطر حرائق الغابات في Outage Prediction في إطار العمل الأوسع لإدارة دورة حياة الأصول الذي تنفِّذه شركات المرافق بالفعل. من فِرق إدارة الغطاء النباتي التي تعمل على تقليم الشجيرات الجافة، إلى محللي المخاطر الذين يحدِّدون الأعمدة التي تعاني مشكلات كامنة في حالتها، تُعَد مخاطر حرائق الغابات إشارة محورية لإدارة مستويات التعرُّض عبر الأصول. وبالاقتران مع قدرات IBM® Maximo في إدارة الأصول والغطاء النباتي، تساعد هذه الإمكانية شركات المرافق على تحديد مواقع الأصول الأكثر عرضة للمخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تتحول المشكلات الصغيرة إلى أحداث كبرى لحرائق الغابات.
من خلال دمج مخاطر حرائق الغابات ضمن IBM Outage Prediction، يمكن لشركات المرافق اتخاذ قرارات أدق بشأن أماكن وتوقيت وآليات فصل أو تقييد التيار الكهربائي للحد من مخاطر الحرائق، مع تقليل التأثير غير الضروري على العملاء.
إذا كنت تُعيد التفكير في كيفية إدارة مخاطر حرائق الغابات ضمن عمليات الطاقة والمرافق، احجز عرضًا توضيحيًا لتتعرَّف على كيفية تبنّي نهج أكثر استباقية مع IBM Outage Prediction.