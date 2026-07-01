من انتشار جدول بيانات إلى ذكاء المحفظة: كيف أعادت RBH بناء تخطيط الفنادق مع IBM

ينتج عن عمليات تشغيل الفنادق العديد من الإشارات الصغيرة التي سرعان ما تصبح إدارتها على نطاق واسع أمرًا صعبًا. يتغير سعر الغرفة. يعمل المطعم بشكل مختلف عن التوقعات. تتغير نقاط التقييمات. يتأخر وصول كشوف المرتبات أو الموجز المالي. في فندق واحد، قد تكون هذه الإشارات قابلة للإدارة في جدول بيانات. عبر عشرات العقارات، تصبح هذه المشكلة مشكلة تحكم في الإصدارات، ومشكلة أمنية، ومشكلة تتعلق بصناعة القرار.

واجهت شركة RBH Hospitality Management، إحدى الشركات الرائدة في المملكة المتحدة في مجال الإدارة، هذا التحدي عبر محفظة تضم أكثر من 55 عقاراً. تشمل المحفظة فنادق ذات خدمات محدودة، حيث تركز رحلة الضيوف على تسجيل الدخول والنوم والمغادرة، بالإضافة إلى العقارات الفاخرة التي تحتوي على منتجعات صحية، وجولف، وتناول طعام، وعمليات ترفيهية.

قبل استخدام IBM Planning Analytics، كانت عملية التوقع في RBH تعتمد بشكل كبير على جداول بيانات Excel. أدت إدارة التوقعات الفردية عبر محفظتها الواسعة من الفنادق إلى صعوبة تأمين البيانات الحساسة والتحكم في التغييرات والتأكد من أن فرق الشؤون المالية والفنادق وإعداد التقارير كانت تحلل الأرقام نفسها. لم يكن الهدف إزالة Excel من العمل، بل منع جداول البيانات غير المتصلة من أن تكون هي النظام الأساسي للسجلات الذي تنبني عليه التوقعات، والآراء المالية، وتقارير المالكين عبر جميع العقارات.

قامت RBH ببناء بنية تحليلات باستخدام IBM Planning Analytics، وقاعدة بيانات TM1، وPlanning Analytics Workspace وPlanning Analytics for Microsoft Excel وTM1 Web وIBM Cognos Analytics. توفر المجموعة للمستخدمين وصولاً محكومًا إلى التوقعات والنماذج ولوحات المعلومات والتقارير مع الحفاظ على طرق العمل المألوفة لفرق الشؤون المالية والمستخدمين المتميزين.

توضح هذه المقالة كيف انتقلت RBH من التنبؤ القائم على جداول البيانات إلى بنية تحليلات مستضافة ذاتياً، وكيف تتدفق بيانات الفنادق والسوق إلى مكعبات Planning Analytics، وكيف تساعد منتجات IBM شركة RBH على توسيع التخطيط دون فقدان السيطرة على البيانات أو الوصول أو معايير التقارير.