داخل مركز تميز التكامل (COE) في AXA Brazil: كيف ساعدت حزمة webMethods من IBM شركة التأمين هذه في إتاحة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على نطاق واسع

لجأت AXA Group، وهي من كبريات شركات التأمين عالميًا، إلى IBM لمساعدتها في تنسيق مجموعة معقدة تضم مئات واجهات APIs وخدمات الربط. تعاون الطرفان لإنشاء منصة تمنح المستخدمين النهائيين تجربة سريعة وانسيابية.

تاريخ النشر 25 فبراير 2026

تعمل AXA Group، ومقرها باريس، في ما يقرب من 60 دولة مع نحو 150,000 موظف. يخدم فرعها في البرازيل، AXA Brazil، أكثر دولة في أمريكا الجنوبية سكانا. تمتد محفظتها من التأمين المجهري على الهواتف المحمولة والسلع الاستهلاكية إلى المنتجات التجارية ومنتجات الأساطيل المعقدة. تشمل الأنشطة التجارية طيفًا عريضًا من الأخطار في كل من نماذج الشركات (B2B) والنموذج الموجه للمستهلك (B2C).

لتنظيم رحلات العملاء التي غالبًا ما تتطلب مساعدة فورية ولتلبية المتطلبات التنظيمية المالية الناشئة، شرعت AXA Brazil في تحويل طبقة التكامل الخاصة بها. قام الفريق بدمج أعمال التطوير المجزأة في Center of Excellence (COE) مخصص، واعتمد معيار IBM webMethods Hybrid Integration لنشر واجهات APIs للشركاء وقنوات التوزيع بشكل آمن وبنطاق واسع.

وقد نمت المنصة على المستويين الخارجي والداخلي. خارجياً، تعالج المنصة الآن عشرات الملايين من العمليات مع نسبة توافر تقترب من 99.99%. وداخليًا، يعكس هذا التحسين ممارسات هندسية أقوى. مع انخفاض عدد الحوادث التي تتطلب إدارة، ارتفع مستوى رضا الموظفين ضمن فريق التكامل.

تتيح هيكلية الـ COE المدعومة من IBM اتصالاً أسرع وأبسط عبر وحدات أعمال AXA Brazil، وأنظمة الشركاء البيئية، وفرق التطوير.

3 حالات استخدام

تعمل AXA Brazil في سوق أصبح فيه التأمين أكثر انفتاحاً وفورية. تدفع مبادرة Open Insurance البرازيلية (OPIN) شركات التأمين لإتاحة واجهات APIs آمنة وقائمة على الموافقة، وتقديم عروض تنافسية في وقت يقارب الوقت الفعلي، بينما تزداد توقعات العملاء لخدمات مثل المساعدة على الطريق لتعمل فوراً عبر شركاء متعددين. تحول هذه الضغوط مجتمعةً السرعة والموثوقية والحوكمة إلى قدرات أساسية للمنتج، وليست مجرد اهتمامات لتكنولوجيا المعلومات.

1. التأمين المفتوح

أدت مبادرة OPIN البرازيلية التي أطلقت في 2021 إلى انتقال القوة لحاملي البوليصات، الذين يمكنهم الآن التصريح بمشاركة بياناتهم بين شركات التأمين والمؤسسات المالية مقابل الحصول على عروض أسرع وأكثر تنافسية. فرض هذا التحول متطلبات تقنية ثقيلة على مزودي الخدمات المالية مثل AXA Brazil: نشر واجهات APIs محوكمة جيداً، والتكامل الوثيق مع المنظمين والشركاء، والاستجابة في ثوانٍ بدلاً من دقائق.

تضع OPIN معايير لمشاركة بيانات بوليصات تأمين العملاء والمطالبات والمخاطر بشكل آمن وقائم على الموافقة عبر واجهات APIs. الهدف هو تعزيز الابتكار، ونظام بيئي تنافسي، ومنتجات تأمين شخصية للغاية من خلال:

  • الكشف عن واجهات برمجة التطبيقات التي يمكن للمنظمين والمنافسين استخدامها
  • جمع ومعايرة البيانات الخارجية من شركات التأمين الأخرى
  • الاستجابة لطلبات عروض الأسعار بسرعة كافية للمنافسة في منصات التجميع والأسواق الإلكترونية

في هذه البيئة، تكون سرعة البنية التحتية لديك مهمة حقًا. إذا ظهر عرض أسعار إحدى شركات الاتصالات متأخراً بعشرات الثواني عن عرض أحد المنافسين، فقد تكون الفرصة ضائعة بالفعل.

2. المساعدة على الطريق

بعيداً عن الامتثال التنظيمي وعروض الأسعار، ركزت AXA Brazil على حالة استخدام ذات أهمية قصوى: المساعدة في الوقت الفعلي عند وقوع طارئ على الطريق.

تبدو الرحلة المتكاملة (من البداية للنهاية) على النحو التالي:

  1. يواجه السائق عطلاً أو حادثاً ويتوقف على جانب الطريق
  2. يبدأ برنامج التشغيل عملية تواصل عن طريق الدردشة أو الهاتف أو المراسلة مع شركة AXA Brazil
  3. تتحقق أنظمة AXA من صحة البوليصة والتغطية والأهلية مقابل مخزن بيانات بوليصة مركزي
  4. إذا كانت التغطية صالحة، تنسق AXA إجراءات متعددة عبر APIs، مثل إرسال شاحنة سحب أو مزود مساعدة وإصدار قسيمة مشاركة رحلة (على سبيل المثال، مع شريك مثل Uber) ليتمكن العميل من ترتيب رحلة فوراً.
  5. تنسق AXA الإشعارات بين العميل ومزود المساعدة والعمليات الداخلية.

من وجهة نظر العميل، تعد هذه التجربة سلسة: محادثة واحدة تؤدي إلى سحب السيارة وترتيب رحلة العودة للمنزل. داخلياً، تتحول العملية إلى تنسيق دقيق يشمل البحث عن البوليصة، والتحقق من الأهلية، واختيار الشريك، وإصدار القسائم عبر أنظمة وشركات متعددة.

3. السلاسة والسرعة على نطاق واسع

لجعل هذا النوع من الرحلات المعقدة يعمل على نطاق واسع- عبر منتجات أساطيل B2B والتأمين المجهري B2C ومواقع مقارنة التأمين المفتوح- احتاجت AXA إلى:

  • واجهات برمجة تطبيقات (APIs) سريعة وموثوقة يمكنها التوسط بين الأنظمة الداخلية والشركاء والمنصات التنظيمية
  • بنية تكامل متسقة بدلاً من التكاملات المنعزلة أو المنفردة التي تُبنى داخل كل فريق بشكل مستقل
  • حوكمة قوية وأمان يتماشيان مع معايير التأمين المفتوح في البرازيل والتمويل المفتوح الأوسع
  • تميُّز تشغيلي في التوافر وزمن الاستجابة، نظراً لأن العديد من الرحلات تحدث تحت ضغط التوتر والوقت
  • توسيع نطاق كفاءة التكلفة للتعامل مع أحجام المعاملات المتزايدة دون زيادة خطية في التكاليف

البنية التقنية: تعتمد مبدأ واجهة برمجة التطبيقات أولاً وجاهزة للحوسبة السحابية الهجينة والسحابة المتعددة

توافق الفريق على عدة مبادئ تصميمية لمنصة التكامل الجديدة:

  • تكامل يعتمد على مبدأ واجهة برمجة التطبيقات أولاً مع نماذج REST القياسية والأنماط القائمة على الملفات
  • متانة وقابلية توسع للتعامل مع حجم المعاملات الكبير من خطوط الأعمال والقنوات المتعددة
  • أمن وحوكمة حسب التصميم، لا يتم تثبيتهما في كل مشروع
  • خبرة مركزية في مجال التكامل من خلال وحدة مركزية للتكامل، لتحل محل التطبيقات المحلية المبعثرة على مستوى الفرق

عناصر المنصة

في قلب المعمارية توجد منصة IBM webMethods Hybrid Integration، التي توفر قدرات التكامل وإدارة واجهات APIs لنشرها وحوكمتها.

توفر IBM webMethods Hybrid Integration لوحة تحكم موحدة لأنماط التكامل- بما في ذلك APIs والتطبيقات و B2B والملفات- وهي مصممة لدعم عمليات النشر الهجينة والمتعددة السحابة. احتاجت AXA Brazil إلى إدارة واجهات APIs متسقة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة تعزز الأمن والحوكمة والابتكار، مبنية على منصة رائدة في السوق.

في صورة معمارية AXA رفيعة المستوى، تظهر مصادر البيانات على اليمين ومستهلكو البيانات على اليسار. تتراوح قنوات التوزيع بدءًا من بوابات AXA إلى مزودي الخدمات الخارجيين. تتضمن طبقة التكامل وطبقة واجهة برمجة التطبيقات ما يلي:

  • تقووم نماذج IBM webMethods Integration Server بتنسيق التدفقات بين القنوات والأنظمة الأساسية والشركاء الخارجيين.
  • تقوم IBM webMethods API Gateway بحوكمة ونشر واجهات APIs للتأمين المفتوح والواجهات التنظيمية، والشركاء الخارجيين (مثل مشاركة الرحلات، والخدمات اللوجستية، والأسواق)، والمستهلكين الداخليين مثل تطبيقات الجوال والبوابات.
  • يفرض كتالوج وسياسات API الموحدة عمليات المصادقة، وتحديد معدل الاستخدام، وتسجيل البيانات والامتثال

تشمل الأنظمة الأساسية أنظمة إدارة البوليصة، والفواتير، والمطالبات، وبيانات العملاء، وطبقة بيانات موحدة تعمل كـ "مصدر وحيد للحقيقة" لعمليات التحقق من البوليصة والتغطية. وأخيرًا، تشمل طبقة العمليات والحوكمة ما يلي:

  • إعداد بيئات متعددة مع مساحات مخصصة للتطوير والاختبار والإنتاج على أجهزة قوية في الموقع
  • المراقبة وإدارة الحوادث التي تساعد في الحفاظ على توافر يقترب من 99.99% عبر عشرات الملايين من المعاملات
  • أدوات حوكمة (مثل إدارة العمل وعمليات مراجعة الأكواد) لتنسيق الإصدارات وتقليل عيوب التكامل.

النشر المحلي ونموذج التكلفة

حالياً، تعمل حزمة التكامل وإدارة API في الموقع، وهو خيار استراتيجي مدفوع بـ:

  • تحكم صارم في اتفاقيات مستوى الخدمة وزمن الانتقال، مدعوماً بالبنية التحتية المحلية وفرق العمليات الداخلية.
  • هيكل تكلفة يمكن التنبؤ به مرتبط بسعة السيرفر والمعالج بدلاً من التسعير لكل عملية، مما يسمح لـ AXA Brazil بزيادة الأحجام دون زيادة متناسبة في تكاليف الترخيص.

في الوقت نفسه، تتفاعل AXA Brazil يوميا مع عناصر SaaS وتقوم بتقييم تسويق IBM لتقديم عروض هجينة مرتكزة على السحابة لتقنيات الويب، مع تطور المنصة نحو الخدمات المصغرة والنشر المعتمد على الحاويات.

مركز التميز في التكامل

يعود جزء كبير من نجاح هذا المشروع إلى عوامل تنظيمية وثقافية بدلاً من كونها تقنية بحتة. وبدلاً من ترك أعمال التكامل مجزأة عبر الفرق المستقلة، ساعدت حزمة IBM webMethods شركة AXA Brazil في إنشاء COE رسمي بمهام واضحة وملكية مركزية.

سابقاً، أدت العزلة والممارسات غير المتسقة والحوكمة المحدودة إلى تشتيت جهود التكامل. كان المعماريون والمطورون موزعين عبر الفرق، مع القليل من التوافق حول المعايير أو التوجه طويل الأمد للمنصة. جمع الـ COE هذه الأدوار تحت قيادة موحدة، ودمج الإمكانيات المعمارية الجديدة مع المطورين الحاليين. كما أوجد مسؤولية مشتركة تجاه تصميم التكامل وجودة التسليم وتطور المنصة.

قدم الـ COE معايير متسقة لتصميم API والأمن والتسجيل، مدعومة بإيقاعات حوكمة منتظمة ولكنها خفيفة. قامت المراجعات الأسبوعية والشهرية بمشاركة معايير الأكواد وتحديد أنماط إعادة الاستخدام، مما حسن القدرة على التنبؤ دون إثقال كاهل فرق التسليم. قامت الأدوات بتنسيق العمل وزيادة الشفافية، مما سمح للقيادة بدعم المطورين بدلاً من تقديم عمليات غير ضرورية.

ركزت هذه الهيكلية على التمكين بدلاً من التحكم. من خلال مركزية الخبرة وحث الفرق على استرجاع الدروس والأنماط المشتركة، أنشأ مركز التميز بيئة تمكَّنت فيها الفرق من التعلم والتحسين معًا. على مدار ثلاث سنوات تقريباً، رفع هذا النهج نضج منصة التكامل من المستوى 1 ("الأوليّ") إلى المستوى 3 على مقياس AXA الداخلي، حيث يمثل المستوى 5 الحالة "المثالية". كما ساهم هذا النهج في إدخال حوكمة رسمية وعمليات موثقة تتم مشاركتها الآن عبر الفرق.

يحقق الـ COE بالفعل نتائج ملموسة، بما في ذلك حوادث أقل وكفاءة تشغيلية محسنة، مع وجود اتجاهات تشير إلى استمرار انخفاض تذاكر الدعم حتى عام 2025.

التأثير: التوافر العالي، والتكلفة المنخفضة

نتائج الأعمال والنتائج التشغيلية

حقق تحديث التكامل العديد من النتائج الملموسة:

  • توافر عالٍ على نطاق واسع: على مدار السنوات الأخيرة، عالجت AXA Brazil أكثر من 40 مليون عملية مع توفر يقترب من نسبة 99.99%. من يناير وحتى مايو 2025 وحده، تعاملت المنصة مع 22 مليون عملية بموثوقية بلغت 99.99% ومتوسط وقت حل قدره أربع ساعات.
  • أوقات استجابة منخفضة في الأماكن الأكثر أهمية: يتم الحفاظ على أوقات استجابة واجهات API منخفضة بما يكفي لدعم تسعير التأمين المفتوح الفوري ومساعدة العملاء اللحظية، حيث يمكن لتأخير ثوانٍ أن يغير النتيجة.
  • تحسين النضج الهندسي وإعادة الاستخدام: تقلل المكونات المشتركة والأنماط من التكاملات المتكررة، مما يقلل الوقت اللازم لدمج شركاء جدد.
  • كفاءة أفضل من حيث التكلفة: يتيح نموذج الترخيص في الموقع القائم على سعة الخادم لشركة AXA Brazil بتحسين الأداء وتجنب الارتفاعات الحادة في التكاليف لكل معاملة.

مزايا العميل النهائي

بالنسبة إلى العملاء النهائيين والوسطاء، يُترجم العمل الفني إلى تحسينات ملموسة:

  • عروض أسرع وأكثر تنافسية في مسارات التأمين المفتوح، حيث يمكن لـ AXA استهلاك والاستجابة لبيانات النظام البيئي الموحدة بزمن انتقال قصير.
  • مساعدة على الطريق في الوقت الحقيقي تنسق المطالبات والسحب ومشاركة الرحلات في سير عمل واحد، مما يقلل من التوتر خلال أوقات الحوادث.
  • تجربة متعددة القنوات أكثر سلاسة، مع نفس واجهات برمجة التطبيقات الأساسية التي تخدم البوابات والسوق وقنوات الشركاء

يدعم هذا النموذج التشغيلي المرتكز على واجهة برمجة التطبيقات الأهداف العامة للتأمين المفتوح - زيادة الشفافية، وتحكم العملاء في البيانات، والمنتجات الأكثر تخصيصًا.

بدءًا من التحديات التشغيلية وصولاً إلى أساس قابل للتوسع

حوّلت شركة AXA البرازيل التحديات التشغيلية إلى فرصة لتوحيد مشهد التكامل لديها وتعزيز جوهرها التكنولوجي. من خلال دمج التكاملات داخل COE مخصص واعتماد IBM webMethods Hybrid Integration، تدير مجموعة الآن منصة ذات توافر عالي وزمن انتقال قصير. تدعم هذه المنصة عشرات الملايين من المعاملات وتنسق رحلات العملاء المعقدة والمتعددة الشركاء.

إن الخيارات المعمارية التي تم اتخاذها - النشر المحلي من أجل التحكم المحكم في اتفاقية مستوى الخدمة والتكاليف، وأنماط مبدأ واجهة برمجة التطبيقات أولاً، والحوكمة القوية وفريق التكامل الموحد - تهيئ المنصة للتطور نحو الأتمتة الفائقة. ومع قيام شركة IBM بتوسيع نطاق webMethods والعروض ذات الصلة مع محفظة البيانات والذكاء الاصطناعي، تكتسب شركات التأمين مثل AXA Brazil مسارًا لدمج الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي والمراقبة المتقدمة والأتمتة القائمة على الوكلاء. ويمكنها القيام بذلك دون إعادة بناء الأساس.

من خلال البناء على مجموعة التكامل وإدارة واجهات برمجة التطبيقات من IBM، يمكن لشركة AXA Brazil الآن توسيع منصتها لتشمل منتجات جديدة وشركاء وسيناريوهات الأتمتة. يتيح هذا النهج للشركة متابعة العملاء في رحلات جديدة دون الحاجة إلى تكرار بناء الأنظمة الأساسية، مما يوفر تجارب أكثر مرونة وفورية عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

