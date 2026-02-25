داخل مركز تميز التكامل (COE) في AXA Brazil: كيف ساعدت حزمة webMethods من IBM شركة التأمين هذه في إتاحة واجهات برمجة التطبيقات (APIs) على نطاق واسع

تعمل AXA Group، ومقرها باريس، في ما يقرب من 60 دولة مع نحو 150,000 موظف. يخدم فرعها في البرازيل، AXA Brazil، أكثر دولة في أمريكا الجنوبية سكانا. تمتد محفظتها من التأمين المجهري على الهواتف المحمولة والسلع الاستهلاكية إلى المنتجات التجارية ومنتجات الأساطيل المعقدة. تشمل الأنشطة التجارية طيفًا عريضًا من الأخطار في كل من نماذج الشركات (B2B) والنموذج الموجه للمستهلك (B2C).

لتنظيم رحلات العملاء التي غالبًا ما تتطلب مساعدة فورية ولتلبية المتطلبات التنظيمية المالية الناشئة، شرعت AXA Brazil في تحويل طبقة التكامل الخاصة بها. قام الفريق بدمج أعمال التطوير المجزأة في Center of Excellence (COE) مخصص، واعتمد معيار IBM webMethods Hybrid Integration لنشر واجهات APIs للشركاء وقنوات التوزيع بشكل آمن وبنطاق واسع.

وقد نمت المنصة على المستويين الخارجي والداخلي. خارجياً، تعالج المنصة الآن عشرات الملايين من العمليات مع نسبة توافر تقترب من 99.99%. وداخليًا، يعكس هذا التحسين ممارسات هندسية أقوى. مع انخفاض عدد الحوادث التي تتطلب إدارة، ارتفع مستوى رضا الموظفين ضمن فريق التكامل.

تتيح هيكلية الـ COE المدعومة من IBM اتصالاً أسرع وأبسط عبر وحدات أعمال AXA Brazil، وأنظمة الشركاء البيئية، وفرق التطوير.