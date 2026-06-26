كيف تساعد IBM شركة SupPlant في تحويل مليارات إشارات البيانات إلى قرارات ري فورية على نطاق عالمي

لا تنتظر موجة الحر حتى يقوم المزارع بتفسير لوحة المعلومات. إذا جفت التربة، سيتباطأ نمو الثمار، وعندما يتغير الطقس بين عشية وضحاها، يجب اتخاذ قرار الري بسرعة وثقة. نقص المياه يمكن أن يجهد المحاصيل ويقلل من الإنتاجية، ولكن الإفراط في المياه قد يؤدي إلى هدر المال والطاقة.

قامت SupPlant ببناء تجربتها الرقمية حول تلك اللحظات. تقوم الشركة بتحويل بيانات المستشعرات والأقمار الصناعية والطقس والمحاصيل إلى توصيات واضحة للري، يتم إرسالها عبر تطبيق WhatsApp. تساعد هذه التوصيات أكثر من 100000 مزارع في 14 دولة وأكثر من 33 نوعاً من المحاصيل على اتخاذ إجراءات استباقية قبل أن تتحول ظروف الحقول المتغيرة إلى مشاكل مكلفة.

نطاق عملهم يمثل تحدياً هندسياً مألوفاً: استيعاب بيانات متنوعة، معالجتها بسرعة، جعلها مفيدة، خدمة شرائح مستخدمين متعددة، والحفاظ على تجربة استخدام بسيطة.

يُعدّ نشر SupPlant درساً مفيداً للفرق التي تعمل على بناء أنظمة الذكاء الاصطناعي. الجزء الأصعب ليس دائماً النموذج، بل هو ربط الإجابات الصحيحة بالمستخدم المناسب، في الوقت المناسب، وفي المكان المناسب.

يستعرض هذا المنشور كيفية بناء شركة SupPlant لحل سحابي على AWS باستخدام IBM Confluent، و Astra DB ضمن IBM watsonx.data، بالإضافة إلى محركات التحليلات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعم عمليات الاستيعاب والمعالجة والتسليم في الوقت الفعلي. يعمل هذا الحل جنبًا إلى جنب مع WhatsApp لإنشاء وتقديم توصيات مخصصة ودقيقة للري — على نطاق عالمي.