يستخدم فريق IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) إطار عمل شامل لضمان الجودة لتوحيد تطوير وتنفيذ حالات الاختبار، وإدارة تقارير النتائج، والتعامل بكفاءة مع تتبّع المشكلات وتصنيفها.
يقوم الفريق كل يوم بتشغيل أكثر من 77.000 مجموعة اختبار عبر بيئات متعددة، بما في ذلك جميع مناطق الإنتاج. ولدعم هذا النطاق من العمليات، يحتاج كل من المطورين والمختبرين إلى إطار عمل قوي وموثوق قادر على تنفيذ الاختبارات المستمرة. ويجب الاحتفاظ بالنتائج لأغراض الامتثال وجعلها متاحة بسهولة عبر لوحات المعلومات، ما يتيح التقييم السريع والفعال لجودة النظام بشكل عام.
بعد تقييم حلول محلية ومستضافة على السحابة، قرر الفريق السعي نحو تحول كامل للسحابة الأصلية، مستفيدًا من خدمات IBM السحابية. ولم يقتصر هذا التحول الاستراتيجي على تبسيط البنية التحتية الأساسية وتقليل جهود التصنيع فحسب، بل خفف أيضًا من الحمل التشغيلي على فريق ضمان الجودة. ونتيجةً لذلك، كشف التحول عن فرص لتحسين الموارد وتوفير التكاليف.
اعتمد فريق ضمان الجودة IBM Cloud VPC في الأصل على بنية تحتية كبيرة ومعقدة تتكون من العديد من الأدوات المتخصصة والخوادم وعناصر الشبكات. ويتطلب دعم هذه البيئة العديد من الخبراء في مجالات تقنية متعددة، ما يجعلها مكلفة وصعبة الصيانة.
تم استضافة بيئة ضمان الجودة الكاملة هذه على مثيلات Virtual Servers IBM Cloud VPC (VSIs)، كما هو موضح في المخطط:
ولتحديث العمليات وتبسيطها، قام الفريق بنقل أنظمة ضمان الجودة الخاصة بهم إلى خدمات IBM السحابية. واستبدل الفريق خادم الملفات الخاص بـ IBM Cloud Object Storage، ونقلوا قواعد البيانات إلى خدمات PostgreSQL المُدارة وElasticsearch، واستبدلوا نظام التنسيق المخصص بمسارات الأتمتة القائمة على Tekton. وقد مكّن هذا التغيير تشغيل أكثر من 77.000 عملية تشغيل آلية يوميًا دون صيانة البنية التحتية الخاصة بها. كما أعاد هيكلة إطار عمل ضمان الجودة إلى خدمات مصغرة محوّلة إلى حاويات تعمل على مجموعة Kubernetes المرنة.
وبشكل عام، أدى التحول إلى تقليل التعقيد وخفض متطلبات الصيانة وتوفير بنية ضمان جودة قابلة للتوسع وذات سحابة أصلية.
إليك البنية الجديدة:
ونتيجة لهذا التحوّل، تم تخفيف العبء التشغيلي الكبير عن فريق البنية التحتية لضمان الجودة (QA)، المرتبط بإدارة بيئة كبيرة ومعقدة. وقد مكّن هذا التغيير الفريق من إعادة تركيز جهوده على تحسين وتطوير إطار عمل الاختبار الداخلي.
كما أن التحول إلى نموذج السحابة الأصلية كشف أيضًا عن أوجه غير فعالة في تصميم وتنفيذ الاختبارات، ما أدى إلى تحسين استخدام الموارد وتحسين التكاليف. وسابقًا، بسبب محدودية الرؤية لاستهلاك الموارد، أنشأت بعض الفرق عدة أصول مكررة، وغالبًا لم يتم إيقاف تشغيلها بشكل صحيح بعد تنفيذ الاختبار.
وباستخدام قدرات الفوترة وتقارير الاستخدام في IBM Cloud، أصبح لكل فريق رؤية واضحة لاستهلاك الموارد والتكاليف المرتبطة بها، ما يعزز ثقافة المساءلة وإدارة الموارد بكفاءة.
وقد أدى هذا التحول إلى خفض التكاليف الإجمالية للبنية التحتية والاختبارات الإضافية بمقدار الثلث تقريبًا.
ويدير فريق البنية التحتية لضمان الجودة المكون من 6 أعضاء الآن ما يقرب من 80 مسارًا، مع دعم فرق الركائز الأخرى التي تشغل 90 مسارًا. ولقد تم القضاء بشكل فعال على الحاجة إلى موظفين متخصصين فقط في تحسين البنية التحتية. وعلاوة على ذلك، تغيرت مجموعة المهارات الفنية المطلوبة لإدارة وتشغيل النظام بشكل كبير، حيث تتماشى الآن بشكل وثيق مع تلك الخاصة بمطور VPC النموذجي. ولم يعد هناك حاجة للخبرة المتقدمة في الشبكات وأنظمة التشغيل وإدارة قواعد البيانات.
ومن خلال تبني خدمات IBM السحابية داخليًا بشكل فعال، فإن المجموعة لا تتحقق من من متانة وموثوقية التقنية الخاصة بها فحسب، بل تعمل أيضًا على تسريع نضجها وجاهزيتها للاستخدام المؤسسي الأوسع نطاقًا.
ويوفر هذا التبني الداخلي تعليقات ذات قيمة وواقعية تعمل على التحسين المستمر، وتعزز المرونة، وتضمن أن الحلول جاهزة حقا للمؤسسات، ما يمكّن IBM من تلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها بشكل أفضل.
