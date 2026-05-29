كيف استخدمت Fiducia AI منصة IBM watsonx.ai وIBM Cloud Object Storage وIBM Cloud لتحويل أسبوع الموضة إلى تجربة تسوق قابلة للتوسع

اعتمدت Fiducia AI على IBM لمساعدة دار الأزياء Kate Barton في إنشاء تجربة تسوق بالارتداء تفاعلية وطرحها. وقد أدى ذلك الابتكار إلى تحويل التفاعل العابر في عرض الأزياء إلى منصة تجارية وأساس لتجارب البيع بالتجزئة المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وبفضل تألقه وإطلالته، تم تصميم مدرج عرض الأزياء لجذب الانتباه بسرعة. يكمن التحدي في كيفية تحويل تلك اللحظة إلى تفاعل دائم من العملاء وفهم المنتج والثقة في الشراء. ويزداد هذا التحدي حدة بشكل خاص بالنسبة للملابس عالية التنظيم، حيث نادراً ما يُظهر التصوير الفوتوغرافي الثابت للمنتج ومخططات المقاسات كيف تتناسب القطعة مع الجسم أو تتحرك أو تتغير معه.
احتاجت Kate Barton، وهي مصممة مقرها نيويورك تشتهر بالملابس المنحوتة والمصممة بشكل هندسي للغاية، إلى تجربة رقمية يمكنها الحفاظ على تكامل تصميماتها مع تسهيل استكشاف مجموعة الأزياء على الإنترنت.
عملت شركة Fiducia AI التي تتخذ من سان رامون، كاليفورنيا مقراً لها، مع Kate Barton وIBM لبناء SpeedShotX، وهي عدسة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتجربة حوارية على الهاتف الذكي تم تقديمها لأول مرة في أسبوع الموضة في نيويورك في فبراير 2026. كان بإمكان الضيوف التعرف على قطع من المجموعة، وطرح الأسئلة بأي لغة تقريباً عبر الصوت أو النص، ومشاهدة تجارب افتراضية فوتوغرافية من خلال تجربة تم بناؤها باستخدام IBM watsonx.ai على IBM Cloud.
تحركت عملية النشر بسرعة. استغرقت عملية تنشيط Kate Barton لأسبوع الموضة في نيويورك ومنصة التجارة الإلكترونية حوالي خمسة أيام لإنشائه، ثم استغرق حوالي يومين آخرين لنشره على واجهة متجر العلامة التجارية على Shopify. في أقل من شهرين من استخدام منصة التجارة الإلكترونية، تفاعل أكثر من 2500 عميل مع تجربة الارتداء الافتراضية.
تبدأ حالة الاستخدام بفجوة بسيطة في تجربة الموضة. يمكن لجمهور المدرج رؤية الملابس، لكن لا يمكنهم عادةً التعرف على كل قطعة في الوقت الفعلي، أو طرح أسئلة مفصلة أو فهم كيف يمكن أن يناسبهم الثوب شخصياً. يواجه المتسوقون عبر الإنترنت مشكلة ذات صلة: غالبًا ما يختارون من بين الصور الثابتة التي تعمل على تسطيح بنية الملابس ونسبتها وحركتها.
عالجت SpeedShotX هذه الفجوة من خلال جعل مجموعة الأزياء تفاعلية. تمكن المستخدم من التقاط صورة لفستان من تصميم Kate Barton أو تحميله ثم تلقي رد بمعلومات حول التصميم والإلهام والحِرفية وإمكانيات التصميم.
تمكن المستخدمون أيضًا من الحصول على تصورات في الوقت الفعلي لكيفية ظهورهم في هذه الملابس من خلال تجربة الارتداء الافتراضية. كما دعمت التجربة التفاعل متعدد اللغات، مما جعل المزيد من المستخدمين قادرين على التفاعل مع المجموعة دون الاعتماد على مساعدة شخصية أو تطبيق متخصص.
بالنسبة إلى عملاء Kate Barton ، كانت القيمة عملية وغامرة. ساعد النظام المستخدمين على تحديد إطلالات عروض الأزياء، واستكشاف تفاصيل المنتج بلغتهم المفضلة وتصور الملابس قبل المضي قدماً في رحلة الشراء. بالنسبة للعلامة التجارية، وسع ذلك لحظة أسبوع الموضة لتصبح قدرة تجارة إلكترونية يمكن للعملاء الاستمرار في استخدامها بعد انتهاء الحدث.
قامت Fiducia بنشر الحل على IBM Cloud وبنت على IBM watsonx.ai مع بنية متعددة النماذج جمعت بين IBM Granite لمهام سير العمل المنظمة، وLlama للمعالجة البصرية، ونماذج OpenAI للتفاعل الحواري. نسقت خدمات Watsonx Model Gateway طبقة النماذج، بينما دعم IBM Cloud Object Storage إدارة الأصول البصرية وتسليمها عبر الحدث المباشر وواجهة المتجر على Shopify.
يفصل النظام مهام سير العمل من جانب المسؤول عن تفاعلات العملاء في وقت التشغيل. على الجانب الإداري، يدعم كل من Granite وLlama أدوات SpeedShotX للتحقق من صحة بيانات المنتج ومراجعة المحتوى وتحسين البيانات الوصفية والاقتراحات الذكية. نظراً لأن مجموعات الأزياء تتغير موسمياً، احتاجت المنصة إلى طريقة يمكن التحكم فيها لتحديث محتوى المنتج والحفاظ على الدقة دون إعادة بناء التجربة في كل مرة.
عند وقت التشغيل، ستقوم نماذج OpenAI GPT التي يتم الوصول إليها عبر بوابة watsonx بمعالجة الصور الملتقطة أو المرفوعة، وتفسير نوايا المستخدم، وتوليد ردود منسقة للمستهلكين. يتيح اختيار النموذج المستند إلى المهام هذا لـ SpeedShotX استخدام النموذج الصحيح لكل سير عمل بدلاً من فرض كل تفاعل من خلال نموذج واحد. كما أنها تضمن أن تتمتع Fiducia بالمرونة في العمل عبر سحابة IBM Cloud، وWatsonx، وغيرها من أجهزة التحجيم الفائق، والنماذج اللغوية الكبيرة، وواجهات برمجة التطبيقات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع تغير مشهد النماذج.
IBM Cloud Object Storage شكلت العمود الفقري للمحتوى. تم تخزين صور الملابس، وبيانات المجموعة، والبيانات الوصفية، والمحتوى المولّد، ومخرجات التحقق، وأصول التنشيط وقت التشغيل هناك. وقد منحت هذه المنصة النظام مكاناً قابلاً للتوسع وآمناً لإدارة الأصول المطلوبة لكل من مهام سير العمل وتجارب المستهلكين المباشرة.
يُظهر مخطط البنية تصميم IBM Cloud من فئة الإنتاج. تتحرك حركة البيانات العامة عبر DNS وعناصر التحكم على الحافة إلى منطقة IBM Cloud وسحابة خاصة افتراضية.
تتدفق حركة بيانات التطبيقات من خلال موازنة التحميل والدخول إلى مجموعة Kubernetes، بينما تظل خدمات البيانات على مسارات الشبكة الخاصة. تشمل الخدمات المُدارة watsonx.ai وwatsonx Gateway لتوجيه طلبات التوجيه إلى OpenAI ومزودي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وHashiCorp Vault لإدارة الأسرار، وPostgreSQL مع pgvector للتوليد المعزّز بالاسترجاع القابلة للتوسع. تستخدم البنية أيضاً MySQL لبيانات التكوين وRedis لتخزين البيانات الوصفية عالية الإنتاجية، وCloud Object Storage للفيديوهات والصور والنماذج ثلاثية الأبعاد والمستندات.
نقاط النهاية محمية بواسطة Cloudflare، والتي تساعد أيضاً في خدمة المحتوى على مستوى العالم. وتساعد كل من Cloudflare وRedis للتخزين المؤقت معًا على توسيع نطاق المنصة للتعامل مع حركة الزيارات العالية مع تقديم تجربة سلسة ومتسقة لقاعدة عملاء ضخمة.
تعمل Fiducia أيضًا على توسيع البنية. يجري العمل حالياً على تكامل OpenCLAW لتحسين التنسيق وأتمتة سير العمل وقابلية التشغيل البيني عبر خدمات الذكاء الاصطناعي. كما يجري العمل على تكامل Video Search and Summarization (VSS) من NVIDIA لدعم البحث المرئي والفهم السريع للصور والاستدلال المحسّن باستخدام وحدة معالجة الرسومات للحصول على تجارب متعددة الوسائط أكثر ثراءً.
لم يكن التحدي التقني الأساسي للمشروع هو مجرد اختيار نموذج. كان الأمر يتمثل في جعل العديد من النماذج والأصول المرئية والتدفقات التجارية ومتطلبات الحدث المباشر تعمل معًا بطريقة تُشعر المستخدمين بالاستجابة. كان العمل الأكثر تعقيداً هو التنسيق، وليس ضبط النماذج، الذي يتناسب مع هيكل النظام الذي تم نشره: اختيار النماذج، تسليم الأصل، الاتصال الآمن للخدمة، وأداء وقت التشغيل كان يجب أن تتطابق جميعها لكي تعمل التجربة أمام الجمهور المباشر.
ساعدت IBM watsonx.ai وwatsonx Model Gateway منصة Fiduciaعلى تنسيق طبقة النموذج مع الحفاظ على مرونة البنية. وفرت IBM Cloud أساس النشر لحركة مرور الأحداث المباشرة والاستخدام المستمر للتجارة الإلكترونية. وفر IBM Cloud Object Storage طبقة محتوى قابلة للتوسع لصور المنتجات، والبيانات الوصفية، والأصول المولدة. وقد ساعدت هذه المكونات معًا في نقل SpeedShotX من تنشيط الحدث إلى تكامل واجهة المتجر بأقل قدر من إعادة العمل.
وقد مكّنت هذه الميزة ضيوف أسبوع الموضة من التعرف على الملابس في الوقت الفعلي، وطرح أسئلة حول المجموعة من خلال الرسائل النصية أو الصوتية وتجربة الإطلالات افتراضياً. يمكن للمتسوقين في Shopify الوصول إلى تجربة الارتداء الافتراضية مباشرةً من صفحات منتجات محددة من متصفحهم. جعلت هذه التجربة لغة تصميم Kate Barton أكثر وضوحًا على الإنترنت من خلال مساعدة العملاء على فهم الصورة الظلية والتناسب والحركة قبل الشراء.
أوضح المشروع أيضاً درساً رئيسياً للذكاء الاصطناعي في مجال البيع بالتجزئة: الجودة البصرية جزء من تجربة المستخدم. خلال التطوير، تعلم فريق Fiducia أن تفاصيل الأقمشة الدقيقة، والانسياب، والملمس، والإضاءة، والانعكاسات يجب أن تكون ذات مصداقية لتقديم تجربة أزياء فاخرة. أصبح التخزين المؤقت على الحافة مهماً أيضاً لأن المنصة تعتمد على صور ومقاطع فيديو غنية وتدفقات تفعيل في الوقت الحقيقي تحتاج إلى أن تبدو متمتعة بالاستجابة عبر الأجهزة والمناطق.
تمكّنت SpeedShotX من تزويد Kate Barton بنمط قابل للتكرار للتفاعل المدعوم بالذكاء الاصطناعي في مجال البيع بالتجزئة. دعمت البنية تقديم عرض في أسبوع الموضة في نيويورك، ثم انتقلت إلى واجهة متجر Shopify على شبكة الإنترنت في يومين فقط. نجح هذا التحول في تحويل التجربة من ميزة مؤقتة للفعالية إلى طبقة تجارية يمكن للعملاء الاستمرار في الوصول إليها أثناء استكشافهم للمجموعة عبر الإنترنت.
وقد مكّن نشر SpeedShotX دار Kate Barton من توسيع نطاق السوق الإجمالية التي يمكن مخاطبتها لعروض أزياء دار التصميم. هذه الفعاليات هي المكان الذي يأتي فيه العملاء التجاريون (سلاسل البيع بالتجزئة، على سبيل المثال) لشراء خطوط تصميمات جديدة. وبفضل عمل Fiducia، يمكن للأفراد الآن تحويل تجربة عرض الأزياء إلى عملية شراء فورية.
كما تم تصميم البنية بحيث يمكن توسيع نطاقها لتتجاوز مجرد مجموعة واحدة. يمكن أن يستلزم العمل المستقبلي فهرسة على نطاق تيرابايت للتأسيس والاسترجاع السياقي، والتخزين المؤقت المتقدم، وتحسينات التنسيق، وفهرسة الفيديو حتى تتمكن النماذج من فهم المشاهد والملابس والحركة وسياق التفاعل من محتوى الفيديو. تُعد خارطة الطريق هذه مهمة لتجار البيع بالتجزئة الذين لديهم كتالوجات كبيرة، وتحديثات موسمية، وأصول وسائط أكثر ثراء.
من خلال بناء SpeedShotX على IBM watsonx.ai وCloud Object Storage ونشره على IBM Cloud، أنشأت Fiducia أساساً يمكنه دعم الاكتشاف البصري في الوقت الفعلي، والمحادثات متعددة اللغات، وتجربة الارتداء الافتراضية عبر المتصفح. يمكن تكوين هذا الأساس بسهولة لكل تنشيط جديد. بالنسبة إلى Kate Barton، النتيجة هي تجربة تسوق رقمية أكثر فائدة. بالنسبة إلى Fiducia، هو نمط تجارة مدعوم بالذكاء الاصطناعي قابل للتوسع يمكنه متابعة العلامات التجارية من الفعاليات المباشرة إلى التفاعل المستمر مع العملاء.
بالنسبة إلى المستهلكين، يصبح التسوق لشراء الأزياء أكثر وضوحًا وسهولة في الوصول إليه وأكثر فائدة: يمكنهم اكتشاف الملابس في سياقها، وطرح الأسئلة بلغتهم المفضلة، وتجربة ارتداء القطع افتراضيًا قبل اتخاذ قرار الشراء.