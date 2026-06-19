كيف حوَّلت CrushBank الأنظمة القديمة إلى أنظمة جاهزة للذكاء الاصطناعي مع IBM Bob

مع IBM Bob، تساعد CrushBank عملاءها على الانتقال من التطبيقات وقواعد البيانات المنفصلة إلى بيانات منظمة ومحكومة تدعم عمليات البحث، والمساعدين الأذكياء، واسترجاع المعرفة، والتحليلات. لقد مكّن IBM Bob الشركة من توسيع نطاق أعمال دعم تكنولوجيا المعلومات لتشمل حلول البيانات والذكاء الاصطناعي التي تغطي المؤسسة بأكملها.
تواجه معظم مشاريع الذكاء الاصطناعي في المؤسسات في نهاية المطاف نفس المعضلة؛ إذ أن البيانات الأكثر فائدة غالباً ما تكون هي الأصعب في الوصول إليها.
بالنسبة للعديد من الشركات، تكمن المعرفة التجارية الحيوية داخل التطبيقات القديمة وقواعد البيانات المحلية ومخازن المستندات التي لم تُصمم من الأساس لتلائم تقنيات الذكاء الاصطناعي. بعض الأنظمة لا تحتوي على واجهات برمجة تطبيقات حديثة. وبعضها يعمل داخل خزانة بيانات محلية. بينما يحتفظ بعضها بسنوات من السياق التشغيلي، لكنها لا تتيح الوصول إليه إلا من خلال شاشات قديمة أو إجراءات مخزنة أو عمليات تصدير يدوية.
تعمل CrushBank على معالجة هذه المشكلة في مجال الدعم التقني منذ عدة سنوات. تساعد الشركة فرق الدعم في إيجاد الإجابات بشكل أسرع، وحل التذاكر بشكل أكثر انتظاماً، وتحسين رضا العملاء من خلال تحديد الأولويات مدعوم بالذكاء الاصطناعي. الآن تطبق CrushBank نفس النهج الذي يعتمد على البيانات أولاً على حالات الاستخدام الأوسع للمؤسسات بمساعدة IBM Bob™.
لقد كانت CrushBank تعرف بالفعل كيفية تحويل البيانات التشغيلية غير المنظمة إلى إجابات مفيدة. ومع ذلك، منح IBM Bob مطوري الشركة القدرة على توسيع نطاق هذا النمط ليشمل الأنظمة القديمة ومصادر البيانات ومختلف القطاعات. وقد أتاح هذا النهج فرصة لتوسيع السوق القابل للتوجيه.
يساعد IBM Bob مطوري CrushBank على تحليل الأنظمة القديمة، وفحص المخططات، وتوليد كود الاستيعاب. يمكنهم إنشاء اختبارات وبناء خوادم MCP التي تربط بيانات المؤسسات بنماذج مثل Claude و ChatGPT و Llama وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي. في هذا المنشور، سنستعرض بالتفصيل كيفية استخدام CrushBank لتقنية IBM Bob لتحويل عملية اكتشاف البيانات القديمة إلى عملية هندسية قابلة للتكرار تهدف إلى تجهيز البيانات والتطبيقات للذكاء الاصطناعي.
ترغب العديد من المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها لا ترى مساراً واضحاً لتحقيق عائد الاستثمار. قد تكون بياناتهم ذات قيمة، لكنها مشتتة عبر تطبيقات الأعمال القديمة وقواعد البيانات والمستندات.
يمكن أن يساعد مستودع بحيرة البيانات بمجرد وصول البيانات إلى إليه. فهو يجمع بين التخزين المرن وإمكانيات الاستعلام التي تشبه مخازن البيانات، مما يتيح للفرق تحليل البيانات المنظمة مثل سجلات العملاء إلى جانب البيانات غير المنظمة مثل المستندات والملاحظات. لكن التحدي الأكبر هو استخراج البيانات القديمة، وفهم معناها وإعادة تشكيلها للذكاء الاصطناعي.
وهنا يغير IBM Bob قواعد اللعبة. للتغلب على التحدي المذكور سابقاً، سيتطلب الأمر فريقاً ميدانياً يتكون من مهندس وممثل حسابات وعالم بيانات. سيحتاجون إلى أسابيع لإكمال نموذج أولي لإثبات المفهوم (PoC)، وإظهار القيمة، والفوز بالصفقة.
الآن، يمكن لـ CrushBank إقران المطور مع Bob وإنشاء إثبات المفهوم في فترة ما بعد الظهر. باستخدام IBM Bob، يمكن إتمام عملية دمج شاملة كانت تستغرق عادةً من فريق CrushBank المكون من أربعة أفراد ما يصل إلى 6 أسابيع في نصف ذلك الوقت وبمجهود مطور واحد أو اثنين فقط.
مع Bob ، أصبح بإمكان مطور واحد الآن التنقل بين قواعد البيانات، وهندسة المخططات عكسياً، وكتابة رموز الاستيعاب، وبناء الاختبارات من الصفر. يبقى المطور محتفظاً بالسيطرة، بينما يتولى Bob تسريع العمل المتكرر المطلوب لفحص الأنظمة، واقتراح المخططات، وإنشاء الأكواد، وتوثيق التنفيذ.
لقد تم تقليص الوقت المستغرق للانتقال من مرحلة إثبات المفهوم (PoC) إلى مرحلة النشر إلى حوالي أسبوعين. الآن، يتم التعامل مع أي مشاريع تلي مرحلة PoC بواسطة مطور واحد، بمساعدة من أخصائي بيانات و IBM Bob.
النتيجة: يمكن للمستخدمين البحث عبر المعارف التي كانت منفصلة سابقاً، وسؤال المساعد عن البيانات التشغيلية، واسترجاع المستندات ذات الصلة، أو إجراء تحليلات تجمع بين أنظمة متعددة. بالنسبة للمؤسسة العميلة، تبتكر هذه الطريقة مساراً أقصر للانتقال من البيانات القديمة إلى الاستفادة من الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى استبدال كل تطبيق أولاً.
عند النظر إلى الرسم البياني، تبدأ العملية بتجميع البيانات القديمة. يقوم المطور و IBM Bob بمراجعة البيانات والتحقق من هيكلها لضمان جاهزيتها للذكاء الاصطناعي. يتيح هذا النهج لخوادم MCP الاستعلام عن البيانات لاستخدامها مع نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات. فيما يلي شرح تفصيلي:
في طبقة بيانات المؤسسات القديمة، تبدأ CrushBank بالتعامل مع التطبيقات وقواعد البيانات والوثائق التي قد لا توفر نقاط تكامل واضحة. ومن الأمثلة الواقعية شركة هندسة كهربائية استخدمت تطبيق SQL Server محلي لتشغيل أعمالها.
كانت البيانات مفيدة، ولكن التطبيق لم يكن يتضمن مسار وصول خارجي بسيط. قبل أن يتمكن أي تطبيق ذكاء اصطناعي من استخدام تلك البيانات، كان على الفريق فهم قاعدة البيانات، وتحديد الجداول المناسبة، وتصميم طريقة للاستخراج، وتوحيد معايير البيانات، وحماية الوصول إليها.
الجزء التالي من الرسم التوضيحي هو المكان الذي يظهر فيه IBM Bob في الصورة. يساعد Bob المطورين في تحليل الأنظمة، واكتشاف البيانات، وإنشاء المخططات، وتطوير مسارات استيعاب البيانات، وتحديث البرمجيات من لغة Java إلى Python، وإنشاء الاختبارات.
يعمل Bob ضمن سير عمل التطوير، وليس كطبقة دردشة منفصلة. يمكن للمطورين الاستعانة بالتفاعلات القائمة على التخطيط للسؤال عما يحتاجه النظام، وما هي الأسئلة التي ترغب جهة العمل في الحصول على إجابات لها، وأي هياكل قواعد البيانات تبدو ذات صلة قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
سير العمل هذا يبقي الحكم البشري على اطلاع دائم. في مثال SQL Server، لم يستعلم Bob عن بيانات الإنتاج مباشرة. بل اقترح نماذج استعلامات وعمليات تصدير. وقام أحد المطورين بمراجعة الطلبات وتشغيل الاستعلامات وإرجاع النتائج.
يعني مصطلح "الإنسان في الحلقة" أن يقوم شخص بمراجعة الخطط أو الأكواد أو الاستعلامات أو خطوات الوصول التي تم إنشاؤها قبل أن تصبح جزءاً من نظام العمل. فيما يتعلق بالعمل على البيانات القديمة، فإن تلك المراجعة توفر حماية تتجاوز مجرد اكتشاف الأخطاء البرمجية—فهي تساعد في منع أنماط الوصول غير الآمنة، والافتراضات غير الصحيحة، وكشف السجلات الحساسة.
القسم الثالث هو البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي. ساعد Bob في إنشاء تخطيط قاعدة البيانات ومخطط Apache Iceberg. ساعد Bob أيضاً في إنشاء كود Python ومهام Airflow DAGs اللازمة لنقل البيانات من SQL Server إلى منصة watsonx.data. إن Airflow Dag (المخطط البياني الموجه غير الدوري) هو عبارة عن تعريف لخط سير العمل الذي يتحكم في مهام استخراج وتحويل وتحميل البيانات (ETL) التي يتم تشغيلها والترتيب الذي يتم به تنفيذها.
تعمل بيئة بيانات CrushBank على IBM Cloud وتتضمن watsonx.data. و Iceberg وقاعدة بيانات المتجهات Milvus (لدعم البحث والاسترجاع الدلالي) و Presto و Spark. تسمح هذه البنية للعملاء باستخدام طبقة بيانات من فئة المؤسسات دون الحاجة لتشغيل الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات بأنفسهم.
القسم الرابع في المخطط هو طبقة خادم MCP. يستخدم CrushBank خوادم MCP لتوفير الوصول الآمن والاتصال بالنماذج والحوكمة. يساعد Bob في بناء هذه الطبقة أيضًا. بمجرد توفر البيانات المنظمة في Iceberg وتمثيل المحتوى غير المنظم في Milvus، يمكن أن يساعد Bob في تخطيط خادم MCP. ويمكنه إنشاء رمز وصول وإنشاء ملفات تعليمات توضح لنظام الذكاء الاصطناعي كيفية استخدام الخادم.
يتولى مطورو CrushBank توفير التقدير المتعلق بنطاق العمل، حيث يقررون الأسئلة التجارية المهمة، والبيانات التي تُصنف كحساسة، وأنماط الوصول المقبولة. يتعامل Bob مع الهندسة المتكررة حول واجهات برمجة التطبيقات ورمز الخادم والتعليمات والاختبارات.
بمجرد استيعاب البيانات وجاهزية خوادم MCP، حان الوقت لإنشاء طبقة التحليلات والذكاء الاصطناعي. المرحلة الخامسة هي اختيار النموذج. لا ترتبط بنية التحليلات الخاصة بـ CrushBank بنموذج واحد. يمكن للعميل ربط بياناته بـ Claude أو ChatGPT أو Llama أو أي نموذج آخر يدعم نمط التكامل المطلوب. وهذه المرونة مهمة لأن العديد من العملاء لديهم بالفعل مساعدون أذكياء مفضلون يعتمدون عليهم.
المرحلة الأخيرة هي تطبيق الذكاء الاصطناعي. يمكن لـ CrushBank دعم البحث والمساعدين واسترجاع المعرفة والتحليلات. يمكن لنفس الأساس أن يدعم واجهة CrushBank الخاصة، أو مساعداً داخل بيئة النموذج المفضلة لدى العميل، أو سير عمل قائم عل الوكلاء تم بناؤه باستخدام Langflow من IBM. بالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى تنسيق مُدار، يمكن لـ CrushBank أيضًا استخدام منتجات IBM مثل watsonx Orchestrate حيثما يتناسب التنسيق مع عملية النشر.
إن قيمة IBM Bob لا تكمن ببساطة في أنه يكتب الأكواد البرمجية. وتكمن الميزة الأكبر في أنه يساعد على تحويل أعمال الاستكشاف الفوضوية إلى عناصر يمكن للمهندسين مراجعتها واختبارها وإعادة استخدامها.
يمكن أن يكون تأثير التسليم كبيرًا. يمكن أن يتحول العمل الذي كان يتطلب سابقاً فريقاً أكبر من الاستشاريين إلى فريق أصغر، حيث يتكون ذلك غالباً من مطور واحد يعمل بالتعاون مع Bob، مدعوماً بخبرة متخصصة في مجال البيانات. إن الاكتشاف الذي كان يستغرق أسابيع أصبح بالإمكان اختصاره إلى أيام في بعض المشاريع.
في إحدى حالات الاستخدام التي تعتمد بشكل مكثف على التحليلات، قامت CrushBank بدمج البيانات المستمدة من أنظمة المشاريع، وبيانات تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وبيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) لبناء نموذج للتنبؤ بمعدل فقدان العملاء. وقد استخدم هذا النموذج حالات تاريخية لإلغاء الاشتراكات لتحديد العملاء المعرضين للخطر في المستقبل، مما منح الشركة فرصة للتدخل بشكل مبكر. ساعد Bob في تحديد الأنماط وبناء مسار الاستيعاب وإنشاء واجهة Streamlit بسيطة.
حققت CrushBank هذه النتيجة من خلال تدريب Bob على مبادئ البرمجة والمعايير وأفضل الممارسات الموثقة الخاصة بـ CrushBank. يساعد هذا السياق Bob على إنشاء عمل يناسب اتفاقيات الفريق بدلاً من إنتاج تعليمات برمجية عامة تحتاج إلى إعادة صياغة مكثفة. تعمل الأوضاع والقواعد المخصصة في Bob على الفصل بين مراحل التخطيط والبرمجة والمراجعة. يمكن للمطورين التفكير في البنية، والانتقال إلى التنفيذ ثم فحص التغييرات التي تم إنشاؤها دون الخروج من سير العمل.
لا يقوم الذكاء الاصطناعي بنشر التعليمات البرمجية إلى بيئة الإنتاج دون اختبارات شاملة ومراجعة بشرية دقيقة. لا توافق CrushBank تلقائيًا على التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها. تُحافظ مراجعات الكود، ومسح البيانات الحساسة، والمراجعة البشرية على مخرجات Bob ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات. تعد هذه الانضباطية مهمة بشكل خاص عندما يتضمن العمل بيانات قديمة أو سجلات عملاء أو أنظمة سيئة التوثيق.
يُظهر استخدام CrushBank لتقنية IBM Bob كيف يمكن للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي أن يسرع وتيرة الأتمتة مع الحفاظ على الانضباط الهندسي خلال هذه العملية. لا تزال البنية تعتمد على المراجعة البشرية، والوصول الآمن، ونمذجة البيانات، وممارسات النشر الجيدة. يساعد Bob في تطبيق هذه الممارسات بشكل أسرع عبر المزيد من بيئات العملاء.
إن قابلية التكرار هي ميزة التوسع. قد يجلب كل عميل تطبيقات أو قواعد بيانات أو مستندات قديمة مختلفة، ولكن النمط يظل ثابتاً: اكتشاف النظام، ورسم خرائط المخطط، وبناء آلية الاستيعاب، وهيكلة البيانات، ثم عرضها من خلال خوادم MCP خاضعة للحوكمة وربطها بتجربة الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات المستخدمين.
تدعم منتجات IBM كل طبقة من طبقات هذا النمط. IBM Bob يسرع التخطيط والتطوير وتوليد الاختبارات ومراجعتها—watsonx.data يوفر طبقة البيانات الخاضعة للحوكمة. يوفر IBM Cloud أساس البنية التحتية. يمكن لـ watsonx Orchestrate دعم التنسيق المُدار حيثما يحتاج العملاء إليه.
بالنسبة لـ CrushBank، أصبحت أي شركة تتطلع إلى الاستفادة من بيانات مؤسستها من أجل الذكاء الاصطناعي عميلاً محتملاً بشكل أساسي. من خلال البناء باستخدام IBM Bob ومنتجات البيانات والذكاء الاصطناعي من IBM، توسعت الشركة من كونها شركة متخصصة في دعم تكنولوجيا المعلومات عبر الذكاء الاصطناعي لتصبح شركة أوسع نطاقاً في مجال تمكين البيانات.