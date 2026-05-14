كيف طورت Cogniware منصة لمكافحة الجرائم المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx

يعمل التحليل القائم على الرسوم البيانية والمجموعة المعيارية من واجهات برمجة التطبيقات، في watsonx.data وwatsonx.ai من IBM، على مساعدة المحققين على فرز مجموعات البيانات المعقدة والكشف عن التمويل غير المشروع وغسيل الأموال بسرعة أكبر بنسبة 60%.
نادرًا ما يباشر المحققون في الجرائم المالية تحقيقًا بملف قضية منظم. بل يواجهون سيلاً من تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة التي تتراكم أسرع مما تستطيع معظم الفرق مراجعته يدويًا. مع زيادة أحجام البيانات، يُخصَّص المزيد من الوقت لفرز البيانات وتصفيتها وتنظيمها، ما يترك وقتًا أقل لأعمال التحقيق التي تتبع التمويل غير المشروع.
بنت شركة Cogniware منصة Argos لمعالجة هذه المشكلة. يعمل الحل الذي تقدمه الشركة التي يقع مقرها في براغ على نقل كميات كبيرة من البيانات المالية إلى بيئة بيانات محكومة مدعومة بـ IBM watsonx.data. ثم يربط الأفراد والحسابات والمعاملات والمواقع المشبوهة في رسم بياني ويقيّم هذا الرسم البياني بحثًا عن أنماط مثل حلقات غسيل الأموال وسلاسل التمويل غير المشروعة.
مع IBM watsonx.ai، يمكن للمحققين الاستعلام عن النتائج بلغة طبيعية، وتوليد ملخصات، والكشف عن الحالات الشاذة، وإنتاج التقارير بسرعة أكبر، بينما يبقى الكشف الأساسي قائمًا على تحليل الرسوم البيانية والأنماط بدلاً من أتمتة الصندوق الأسود.
والنتيجة هي منصة آمنة تساعد المحققين على تحويل الكم الهائل من البيانات إلى أدلة مرتبة حسب الأولوية بسرعة أكبر بنسبة 60%. ويحقق هذا التحسن دون إقصاء البشر من عملية اتخاذ القرار. فهو يمنح فرق التحقيق المالي طريقة لمواكبة أحجام القضايا المتزايدة من دون زيادة عدد الموظفين بالمعدل نفسه. وفي بعض الحالات، مكّنت الفِرق من إعادة فتح التحقيقات التي توقفت بسبب نقص الأدلة.
تبدأ حالة الاستخدام بمشكلة مؤسسية مألوفة: الكثير من البيانات، وعدم وجود إشارة كافية. نظرًا إلى أن المؤسسات المالية تقدم كميات كبيرة من تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة، فإن المحققين يهدرون وقتًا ثمينًا في فرز السجلات وتصفيتها وتنظيمها بدلاً من تحليلها.
تستهدف Cogniware وحدات الاستخبارات المالية وفرق إنفاذ القانون التي تحاول اكتشاف الأنماط في كيفية تداول الأموال، وخاصة الإشارات المرتبطة بغسيل الأموال والتمويل غير المشروع. يرى المحققون لوحة المعلومات التي تلخص القضية، ثم ينتقلون إلى عرض تحليلي للروابط يعتمد على الرسوم البيانية، والذي يحول العلاقات بين الأشخاص والحسابات والمعاملات والمواقع إلى عرض مرئي.
تظهر الأنماط في الرسم البياني. يمكن أن يظهر غسيل الأموال كحلقة، حيث يتلقى الشخص الذي يقوم بغسيل الأموال الأموالَ بعد "تنظيفها". وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن يظهر التمويل غير المشروع كسلسلة تدفع الأموال إلى الخارج نحو غايات ضارة.
توضح واجهة مستخدم Argos، في أسفل اليسار، تمثيلاً مرئيًا للرسم البياني. يوضح هذا المثال حلقة أموال قد تشير إلى غسيل أموال. يساعد التعرف على الأنماط هذا المحققين في العثور على المعاملات غير المشروعة.
يمكن للفرق تكوين عشرات الأنماط لتسجيل السلوكيات المشبوهة والإبلاغ عنها على نطاق واسع. ويعني ذلك تقليل البحث اليدوي في السجلات غير المتصلة وقضاء المزيد من الوقت في تحديد ما إذا كانت القضية تستحق إجراءات أعمق.
المبدأ الأول في التصميم هو أن جميع هذه الأنظمة يجب أن تكون قادرة على النشر في البيئات المحلية والسحابية. لدى العملاء إرشادات نشر صارمة للغاية، لذلك تحتاج Cogniware إلى النشر أينما يطلب المستخدم ذلك. هذه المرونة أمر بالغ الأهمية، وهي سبب رئيسي لاختيار Cogniware لحل IBM.
تتبع البنية التقنية تسلسلاً عمليًا. تدخل البيانات عبر مسارات استخراج البيانات وتحويلها وتحميلها (ETL) إلى مخزن البيانات على IBM watsonx.data، المختار لقابليته على التوسع وقدرته على إدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة، وإلى تخزين الكائنات. هناك، يتم إعداد السجلات للتحليل (في المربع الأيسر في الرسم التخطيطي).
من هناك، ينقل النظام البيانات إلى طبقة تشغيلية (المربع الأوسط في الرسم التخطيطي) التي تجعل البيانات مناسبة لأغراض التحقيق من خلال تخزين الرسوم البيانية، والفهارس، ومكونات مهام سير العمل. تعمل قاعدة بيانات الرسم البياني للمنصة، ArangoDB، كنواة لأن الوحدة الحقيقية للتحليل هي العلاقة بين الكيانات عبر القضية. فمن الضروري، على سبيل المثال، أن يكون الشخص الصحيح مرتبطًا بالحساب المالي الصحيح.
مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات المعيارية، على سبيل المثال: واجهة برمجة تطبيقات ترسل تنبيهات إلى واجهة المستخدم وأخرى تتعامل مع جميع البيانات في الوقت الفعلي، تربط طبقات التخزين والرسوم البيانية بمنطق التحقيق. تُفعّل واجهات برمجة التطبيقات هذه عندما يحتاج النظام إلى استجابة فورية من المستخدم. تتضمن طبقة معالجة الأعمال والتحقيق (في المربع الأيمن في الرسم التخطيطي) ما يلي:
تشمل البنية أيضًا مكونات مخزن المتجهات (Milvus) ومخزن التعليقات التوضيحية للبحث المعتمد على الذكاء الاصطناعي والمراجعة البشرية، بالإضافة إلى كتالوج حوكمة البيانات وواجهة برمجة تطبيقات مخزن البيانات المبني على SQL وPresto. إنه تصميم معياري. يمكن إدخال نماذج، ومهام سير عمل، ومصادر جديدة من دون إعادة كتابة المنصة بأكملها.
إليك كيفية عمل تدفق الطلبات الشامل. يطرح المستخدم سؤالاً أو يُفعل تحليلاً في Argos ويتنقل الطلب خلال واجهات برمجة تطبيقات Argos. ثم تُسترجع البيانات وتقيّم في الرسم البياني، ويتم فحص الأنماط، وتوليد تنبيهات أو رؤى وتعود النتائج إلى واجهة المستخدم.
تتيح طبقة الذكاء الاصطناعي التوليدي الاستعلامات باللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة لتحسين طريقة تفاعل المستخدمين مع النظام. هذا الجزء من منصة Argos هو أيضًا معياري:
إنه فصل واضح بين الاهتمامات: استيعاب البيانات والتحكم فيها في طبقة واحدة، والتفكير في العلاقات في طبقة أخرى، ثم إتاحة الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال خدمات محددة النطاق بدلاً من صندوق أسود متجانس.
توفر تقنيات IBM معالجة البيانات القابلة للتوسع ومساعدة من الذكاء الاصطناعي بحدود واضحة. يوفر موقع watsonx.data مخزن البيانات الأساسي لكميات كبيرة من البيانات غير المنظمة. يضيف watsonx.ai معالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تساعد على تسهيل استخدام النظام للمحققين غير التقنيين. كانت معيارية المنصة عاملاً مهمًا في Cogniware. تمكن الفريق من اختيار نماذج مختلفة بلغات محددة وتبديلها عند الحاجة.
يساعد مكون الذكاء الاصطناعي في منصة platform على ربط السجلات، واكتشاف الحالات الشاذة والأنماط، والتلخيص، وإنشاء التقارير، والإجابة عن الأسئلة، والالتزام الموجه بالإجراءات الداخلية.
كما تستخدم البنية بروتوكولات أمنية، وآليات الاستدلال المعتمد على السياق، والتحقق من الحقائق لتقليل مخاطر الهلوسة والحفاظ على مخرجات ذات صلة بسياق القضية. هذه العوامل مهمة في مهام سير العمل حيث يمكن أن تؤدي الإجابات السيئة إلى تضليل التحقيق.
يبقى القرار الفعلي الذي يفيد حدوث سلوك مريب مرتبطًا ببنية الرسم البياني، ومنطق النمط، والمراجعة البشرية. يحمي هذا الاختيار ثقة المستخدم ويساعد على إدارة التكلفة الإجمالية للملكية. ويحقق المحققون زيادة في الإنتاجية. فهم يتجنبون المخاطر التشغيلية المتمثلة في السماح للنموذج العشوائي باتخاذ القرار النهائي بشأن السلوك المشبوه.
إن تأثير منصة Argos في التحقيقات واضح. في إحدى بيئات التحقيقات المالية، تضاعف حجم البيانات التي تطلبت المراجعة على مدى عامين، ولكن تم التعامل معها بسهولة من دون الحاجة إلى توظيف محققين آخرين. في مثال آخر، تم حل قضية تم تأجيلها وإغلاقها في السابق لعدم كفاية الأدلة في دقائق بمجرد استخدام منصة Argos وأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وتتمثل النتيجة الأوسع نطاقًا في إجراء تحقيقات بسرعة أكبر، وخدمة وتحليل ذاتية أسهل في الاستخدام للمستخدمين غير التقنيين، وتقليل مدة الدورة الزمنية من أشهر إلى أيام في قضايا الاحتيال المعقدة.
من خلال الاعتماد على بيانات IBM ومجموعة الذكاء الاصطناعي، تمكنت Cogniware من تحويل مهام سير العمل الخاصة بالجرائم المالية عالية الضغط إلى منصة تحقيق قابلة للتوسع. ويمكنها استيعاب المزيد من البيانات وتحديد المزيد من الأنماط مع إبقاء المحللين على اطلاع دائم.