كيف طورت Cogniware منصة لمكافحة الجرائم المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام IBM watsonx

نادرًا ما يباشر المحققون في الجرائم المالية تحقيقًا بملف قضية منظم. بل يواجهون سيلاً من تقارير المعاملات والأنشطة المشبوهة التي تتراكم أسرع مما تستطيع معظم الفرق مراجعته يدويًا. مع زيادة أحجام البيانات، يُخصَّص المزيد من الوقت لفرز البيانات وتصفيتها وتنظيمها، ما يترك وقتًا أقل لأعمال التحقيق التي تتبع التمويل غير المشروع.

بنت شركة Cogniware منصة Argos لمعالجة هذه المشكلة. يعمل الحل الذي تقدمه الشركة التي يقع مقرها في براغ على نقل كميات كبيرة من البيانات المالية إلى بيئة بيانات محكومة مدعومة بـ IBM watsonx.data. ثم يربط الأفراد والحسابات والمعاملات والمواقع المشبوهة في رسم بياني ويقيّم هذا الرسم البياني بحثًا عن أنماط مثل حلقات غسيل الأموال وسلاسل التمويل غير المشروعة.

مع IBM watsonx.ai، يمكن للمحققين الاستعلام عن النتائج بلغة طبيعية، وتوليد ملخصات، والكشف عن الحالات الشاذة، وإنتاج التقارير بسرعة أكبر، بينما يبقى الكشف الأساسي قائمًا على تحليل الرسوم البيانية والأنماط بدلاً من أتمتة الصندوق الأسود.

والنتيجة هي منصة آمنة تساعد المحققين على تحويل الكم الهائل من البيانات إلى أدلة مرتبة حسب الأولوية بسرعة أكبر بنسبة 60%. ويحقق هذا التحسن دون إقصاء البشر من عملية اتخاذ القرار. فهو يمنح فرق التحقيق المالي طريقة لمواكبة أحجام القضايا المتزايدة من دون زيادة عدد الموظفين بالمعدل نفسه. وفي بعض الحالات، مكّنت الفِرق من إعادة فتح التحقيقات التي توقفت بسبب نقص الأدلة.