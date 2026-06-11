تُعد عملية مراجعة وثائق التأمين مسألة بالغة الأهمية تتعلق باسترجاع المعلومات. قد يتصل صاحب المنزل بشركة التأمين بعد وقوع حريق، أو عاصفة برد، أو تسرب مياه، أو سقوط شجرة، ليطرح سؤالاً بسيطاً: هل أنا مشمول بالتغطية التأمينية؟ خلف هذا السؤال توجد وثيقة بوليصة طويلة تحتوي على حدود تغطية واستثناءات وشروط واستثناءات موزعة على عشرات الصفحات. يحصل Lexaari على إجابات دقيقة بسرعة.

تتعامل Claims Connection Group ضمن منظومة مطالبات التأمين على الممتلكات والسيارات، حيث تعمل على الربط بين حملة وثائق التأمين ومقاولي الإصلاح المؤهلين، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. في سير العمل هذا، تُعد شركة التأمين هي الناقل، بينما يساعد الوكيل أو الوسيط حامل البوليصة في إدارة التغطية التأمينية، ويتولى المثمن تقييم المطالبة. يحتاج حامل البوليصة فقط إلى إرشادات واضحة وخطوة تالية آمنة.

قامت Claims Connection Group ببناء منصة Lexxari لتقليل الوقت المستغرق في فهم لغة وثائق التأمين واتخاذ الإجراء الصحيح. يعمل هذا التطبيق على تحويل وثائق التأمين إلى بيانات منظمة وقابلة للبحث، وذلك من خلال الجداول الذكية (وهي ملخصات مخصصة للأضرار تقوم باستخراج معلومات التغطية الأساسية، والحدود، والاستثناءات). ويتم ذلك من خلال AskLexxari، وهي واجهة محادثة مخصصة للأسئلة التي لا تندرج ضمن قائمة مرجعية محددة مسبقًا.

IBM® watsonx.ai، توفر كل من IBM watsonx Orchestrate و IBM Code Engine و IBM Verify لـ Claims Connection Group و Lexxari أساساً معيارياً لتحليل السياسات المرتكز على المصادر، والوصول الآمن للمستخدمين، والنشر القابل للتوسع. كما أن هذه المجموعة من IBM تمنح Lexxari مساحة للنمو مع تغير حجم المطالبات أو متطلبات العملاء، مع الحفاظ على الضوابط التي يتطلبها سير العمل.

يستعرض هذا المنشور حالة استخدام التأمين، وبنية IBM watsonx التي تدعم Lexxari، وخيارات التصميم التي تساعد التطبيق على التوسع مع الحفاظ على إمكانية التتبع.