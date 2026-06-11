قامت Claims Connection Group بتطوير تطبيق Lexxari على منصة IBM لتحويل وثائق التأمين المعقدة إلى بيانات ذكية منظمة وقابلة للبحث، مما يساعد الوكالات على استبدال دورات مراجعة السياسات اليدوية البطيئة بإجابات دقيقة وموثوقة في غضون دقائق.
تُعد عملية مراجعة وثائق التأمين مسألة بالغة الأهمية تتعلق باسترجاع المعلومات. قد يتصل صاحب المنزل بشركة التأمين بعد وقوع حريق، أو عاصفة برد، أو تسرب مياه، أو سقوط شجرة، ليطرح سؤالاً بسيطاً: هل أنا مشمول بالتغطية التأمينية؟ خلف هذا السؤال توجد وثيقة بوليصة طويلة تحتوي على حدود تغطية واستثناءات وشروط واستثناءات موزعة على عشرات الصفحات. يحصل Lexaari على إجابات دقيقة بسرعة.
تتعامل Claims Connection Group ضمن منظومة مطالبات التأمين على الممتلكات والسيارات، حيث تعمل على الربط بين حملة وثائق التأمين ومقاولي الإصلاح المؤهلين، بالإضافة إلى التنسيق بين جميع الأطراف المعنية. في سير العمل هذا، تُعد شركة التأمين هي الناقل، بينما يساعد الوكيل أو الوسيط حامل البوليصة في إدارة التغطية التأمينية، ويتولى المثمن تقييم المطالبة. يحتاج حامل البوليصة فقط إلى إرشادات واضحة وخطوة تالية آمنة.
قامت Claims Connection Group ببناء منصة Lexxari لتقليل الوقت المستغرق في فهم لغة وثائق التأمين واتخاذ الإجراء الصحيح. يعمل هذا التطبيق على تحويل وثائق التأمين إلى بيانات منظمة وقابلة للبحث، وذلك من خلال الجداول الذكية (وهي ملخصات مخصصة للأضرار تقوم باستخراج معلومات التغطية الأساسية، والحدود، والاستثناءات). ويتم ذلك من خلال AskLexxari، وهي واجهة محادثة مخصصة للأسئلة التي لا تندرج ضمن قائمة مرجعية محددة مسبقًا.
IBM® watsonx.ai، توفر كل من IBM watsonx Orchestrate و IBM Code Engine و IBM Verify لـ Claims Connection Group و Lexxari أساساً معيارياً لتحليل السياسات المرتكز على المصادر، والوصول الآمن للمستخدمين، والنشر القابل للتوسع. كما أن هذه المجموعة من IBM تمنح Lexxari مساحة للنمو مع تغير حجم المطالبات أو متطلبات العملاء، مع الحفاظ على الضوابط التي يتطلبها سير العمل.
يستعرض هذا المنشور حالة استخدام التأمين، وبنية IBM watsonx التي تدعم Lexxari، وخيارات التصميم التي تساعد التطبيق على التوسع مع الحفاظ على إمكانية التتبع.
حالة الاستخدام الأساسية هي تفسير السياسة أثناء المطالبة. على سبيل المثال، عندما تسقط شجرة، قد يحتاج حامل وثيقة التأمين إلى معرفة ما إذا كانت إزالة الأشجار أو تنظيف الحطام أو إصلاح الأسطح مغطاة. يحتاج المقاول إلى نفس المعلومات قبل بدء العمل حتى تظل المهمة ضمن حدود تغطية البوليصة.
يزداد التحدي خلال حدث كارثي. في عاصفة ضخمة اجتاحت ولاية مينيسوتا عام 2025 (عُرفت باسم "derecho"، وهي خط سريع الحركة من العواصف الرعدية الشديدة)، تسببت رياح تراوحت سرعتها بين 130 و145 ميلاً في الساعة في اقتلاع ما يُقدر بـ 9 ملايين شجرة.
واجه بعض حاملي وثائق التأمين سقوط عشرات الأشجار في ممتلكاتهم، بينما تعامل الوكلاء مع حجم كبير من المكالمات العاجلة، حيث أدت التغييرات الدقيقة في صياغة البوليصة إلى تباين الإجابات المتاحة لكل حالة على حدة. قد لا ينطبق بندٌ بدا أنه يسمح بتغطية تكاليف إزالة الأشجار إلا إذا كانت الشجرة مشتعلة، لا في حال سقوطها بسبب الرياح، على سبيل المثال.
هذا النوع من الاستثناءات هو عندما تنهار المراجعة اليدوية تحت الضغط. يمكن للمراجع الماهر العثور على الإجابة، ولكن قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 45 دقيقة. تم تصميم Lexxari لتقليص هذه العملية من خلال تحميل وثيقة التأمين، واختيار نوع الضرر، وإنتاج ملخص مدعوم بمصادر موثوقة يمكن للمستخدم المدرب مراجعته قبل تقديم المشورة لحامل الوثيقة.
القيمة بالنسبة للمستخدمين النهائيين لا تقتصر على السرعة فقط. يحصل الوكلاء على إجابات أكثر اتساقاً، ويحصل مسؤولو تسوية المطالبات والمقاولون على توجيهات جاهزة للتنفيذ، بينما يحصل حاملو بوليصة التأمين على خطوات تالية أكثر وضوحاً قبل تقديم المطالبة. يمكن لهذا النهج أيضاً أن يقلل من المطالبات غير الضرورية التي لا تستوجب الدفع (تلك التي لا يغطيها التأمين).
تبدأ بنية Lexxari بواجهة مستخدم تعتمد على المتصفح وتعمل على IBM® Cloud Code Engine، وهي بيئة تشغيل بدون خادم من IBM Cloud مخصصة للتطبيقات والمهام المعبأة في الحاويات. تساعد هذه البنية الفريق على نشر الخدمات دون الحاجة إلى إدارة الخوادم بشكل مباشر. تتيح الواجهة (الموضحة في المربع العلوي من الرسم البياني) للمستخدمين (وكلاء التأمين، على سبيل المثال) تحميل وثيقة PDF، وتحديد نوع الضرر. يمكنهم إما إنشاء ورقة ذكية أو طرح سؤال من خلال AskLexxari.
يتم إجراء المصادقة من خلال IBM® Verify باستخدام OpenID Connect، أو OIDC، وهو بروتوكول تسجيل دخول قياسي يتيح للتطبيق التحقق من هوية المستخدم باستخدام موفر هوية. تضمن ضوابط الوصول القائمة على الأدوار أن يرى المستخدم السياسات والمخرجات المصرح بها فقط.
بعد التحميل، يتحقق التطبيق مما إذا كان يمكن قراءة نص PDF مباشرة. يتم إنشاء بعض السياسات رقميًا ويسهل تحليلها. يصل البعض الآخر كمسح ضوئي أو صور أو تنسيقات أخرى غير متسقة. عندما يحتاج المستند إلى معالجة إضافية، يستخدم Lexxari التعرف الضوئي على الحروف، أو OCR، مع قدرات الرؤية في watsonx.ai.
تعمل واجهة خلفية مبنية بـ FastAPI على منصة Cloud Code Engine لتنسيق عمليات المعالجة (المربع الأزرق الفاتح في الجزء العلوي الأيسر من المخطط). هنا، تقوم الواجهة الخلفية بالتحقق من الحاجة إلى التعرف الضوئي على الحروف، واستخراج نص السياسة، وتوجيه المحفزات إلى IBM watsonx.ai، تقوم بإنشاء جداول ذكية وتسجيل أحداث الاستخدام. كما تكشف عن نقطة النهاية الاسترجاعية التي يستخدمها AskLexxari.
بالنسبة لسير العمل المحدد مسبقًا، يختار المستخدم نوع الضرر، مثل الحريق أو الرياح أو البرد. ثم يقوم Lexxari بتشغيل شبكة أسئلة مقابل نص السياسة المستخرج. يمكن أن يتضمن كل نوع من أنواع الضرر ما يقرب من 16 إلى 20 سؤالًا متعلقًا بالسياسة (على سبيل المثال، "ما هو المبلغ المقتطع في حالة الحريق؟" أو "ما هي حدود التغطية في البوليصة؟"). يستخرج النموذج إجابات مثل حدود التغطية وتواريخ البوليصة والخصومات والاستثناءات والبيانات الوصفية الأخرى، ثم يعيدها في ورقة ذكية منظمة.
لأسئلة مفتوحة النهاية، يستخدم AskLexxari تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع أو RAG، والتي تعمل على حصر المدخلات في الأدلة الخاصة بالسياسات. كما يتيح هذا النهج إنشاء سجل تدقيق، بحيث يمكن للموظف البشري التحقق من الإجابة بسرعة. يربط Watsonx Orchestrate تجربة المحادثة ببقية سير العمل (في المربع الأزرق الفاتح في أعلى يمين المخطط).
بدلاً من التعامل مع روبوت المحادثة كتطبيق بحد ذاته، تستخدم Lexxari تقنية Orchestrate لتوجيه عملية طرح الأسئلة وتلقي الإجابات عبر بيانات السياسات الصحيحة، وخدمات الأنظمة الخلفية، وخطوات التحقق من المصادر. يعد هذا الفصل أمراً بالغ الأهمية: حيث تظل الخطوات الحتمية، مثل التحميل، والتحقق من التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، وإنشاء الجداول الذكية ، عمليات حتمية؛ في حين يتولى مكون الذكاء الاصطناعي مهام الاستخراج القائم على اللغة، والإجابة على الاستفسارات (Q&A).
تترك البنية أيضًا مجالًا لاختيار النموذج. يمكن إدارة تكوين النموذج من خلال إعدادات النشر، وبالتالي لا يقتصر التطبيق على عائلة نماذج واحدة. هذا يمنح الفريق طريقة عملية لاختبار النماذج من حيث الدقة والتكلفة وزمن الانتقال والتوافق دون إعادة كتابة سير العمل بالكامل.
تستخدم طبقة التحليلات نظام Elasticsearch لتخزين مخرجات أوراق البيانات الذكية ، وأنشطة الأسئلة والأجوبة، والتعليقات، وبيانات الاستخدام (الموضحة في المربع أسفل اليمين). Elasticsearch هو محرك بحث وتحليلات مصمم لفهرسة البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة. في Lexxari، يدعم هذا النظام مراقبة الاستخدام وتحليل التعليقات والتحسينات المستقبلية لأسئلة الورقة الذكية. يمكن للتطبيق تتبع أنواع الأضرار التي يختارها المستخدمون، وما هي الأسئلة التي يطرحونها، وأين تحظى الإجابات بتعليقات إيجابية أو سلبية.
تمثلت متطلبات التصميم الرئيسية في: النمطية، والدقة، وقابلية التفسير، والمراجعة البشرية، والأمن، وقابلية التوسع.
النمطية
تعني النمطية أن كل جزء من بنية النظام يمكن تغييره دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام بالكامل. يُعد هذا المتطلب مهماً لأن Claims Connection Group تخدم مستخدمين متنوعين، بدءاً من الوكالات الصغيرة وصولاً إلى شركات التأمين الكبرى، ولكل منهم أنظمتهم الخاصة واحتياجاتهم المتعلقة بالامتثال وتفضيلاتهم في النشر.
الدقة
تبدأ الدقة بتأسيس البوليصة. يرشد Lexxari النموذج للإجابة من صياغة البوليصة، وليس من المعرفة العامة. بالنسبة إلى الأوراق الذكية التي تم إنشاؤها، ترتبط الإجابات بمعلومات المصدر على مستوى الصفحة. بالنسبة لنظام الأسئلة والأجوبة التفاعلي (Q&A)، يوفر سير عمل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) تحديدًا أكثر تفصيلًا لمصدر المعلومات، مما يتيح للمستخدمين التحقق من مصدر الإجابة.
إمكانية التفسير
تعني القابلية للتفسير أن بإمكان المستخدم فهم الأسباب التي أدت إلى تقديم التطبيق لإجابة محددة. في قطاع التأمين، يعد هذا أمراً بالغ الأهمية؛ لأن الإجابة المتعلقة بالتغطية التأمينية يمكن أن تؤثر على قرار حامل البوليصة بتقديم مطالبة، أو على بدء المقاول في العمل، أو على تحمل العميل تكاليف من ماله الخاص. تتيح الاستجابة المدعومة من المصدر للمراجع المحترف مقارنة الإجابة بصياغة البوليصة قبل التصرف.
يحتفظ البشر بالسلطة
تساعد Lexxari وكلاء التأمين ومسوي المطالبات وموظفي Claims Connection Group، ولكنها لا تغني عن التقدير المهني. يمكن للمستخدمين التحقق من صحة الإجابة، وفحص المصدر، وتقديم الملاحظات، واتخاذ القرار النهائي. يحافظ خيار التصميم هذا على وضوح المساءلة مع تقليل عبء البحث اليدوي.
الأمان
كما كان لزاماً علينا تصميم الجوانب الأمنية ضمن البنية التحتية منذ البداية، نظراً لأن Lexxari تتعامل مع معلومات التعريف الشخصية (PII) في وثائق السياسات، وسياق المطالبات، والبيانات الخاصة بالمستخدمين. توفر منصة IBM Verify إدارة الهوية والوصول عبر بروتوكول OIDC، بينما تساعد ضوابط التحكم القائمة على الأدوار في ضمان حصر وصول المستخدمين فقط على السياسات والمخرجات المصرح لهم بالاطلاع عليها.
قابلية التوسع
كانت قابلية التوسع مهمة بنفس القدر لأن الطلب على التأمين لا ينمو في خط مستقيم. قد يتضمن اليوم العادي عدداً يمكن التعامل معه من الاستفسارات المتعلقة بالسياسات، بينما قد تؤدي العواصف الكبرى إلى ارتفاع مفاجئ في حجم المكالمات، وعمليات الرفع، والتحقق من التغطية. يساعد تشغيل واجهة المستخدم (UI) وخلفية النظام القائمة على FastAPI عبر منصة IBM Code Engine التطبيقَ على التوسع بمرونة خلال فترات الذروة. يتيح التصميم المعياري لـ Claims Connection Group إضافة أنواع جديدة من الأضرار، وبيئات العملاء، وعمليات التكامل دون الحاجة إلى إعادة بناء سير العمل الأساسي.
إن أهم درس مستفاد من Lexxari هو أن الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لا يحتاج دائمًا إلى المزيد من الوكلاء أو إلى منطق نماذج أكثر تعقيدًا. في العديد من عمليات النشر، يُعد تصميم سير العمل القابل للتنبؤ أكثر أهمية. تستخدم بنية Lexxari خطوات حتمية في العمليات المعروفة مسبقاً، مثل رفع المستندات، والتحقق من التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، وتحديد نوع الضرر، وعمليات التسجيل. وهي تستخدم الذكاء الاصطناعي في المجالات التي يضيف فيها فهم اللغة قيمة، مثل استخراج تفاصيل التغطية والإجابة على الأسئلة المستندة إلى المصادر.
هذا التصميم يجعل توسيع التطبيق أسهل. تتيح Claims Connection Group إضافة أنواع الأضرار، ونماذج السياسات، وخطوط التأمين، وسير عمل فرز عروض الأسعار، ونقاط دخول مراكز الاتصال، أو تعميق تكاملات شركات التأمين، وذلك دون الحاجة إلى إعادة بناء الأساس التقني للنظام. يمكن لهذا النمط نفسه أن يدعم أيضًا بيئات نشر مختلفة مع تغير متطلبات عملاء المؤسسات.
للمستخدمين النهائيين، تظهر الخيارات التقنية في صورة إجابات أسرع، وتواصل أوضح، وتقليل أخطاء المطالبات التي يمكن تلافيها. بالنسبة لـ Claims Connection Group، تدعم حزمة تقنيات IBM تطبيقاً يمكن أن يبدأ بسير عمل تأميني عاجل واحد، ليتطور وينمو ليصبح نشاطاً تجارياً أوسع في مجال ذكاء السياسات. من خلال بناء Lexxari على تقنيات IBM، تحصل Claims Connection Group على أساس معياري يُمكّنها من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل كافة عمليات معالجة المطالبات، مع الحفاظ على الأدلة المصدرية، والأمن، والقرار البشري في جوهر هذه العمليات.