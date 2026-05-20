يسهل اختبار الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات القائمة على الوكلاء في مشروعات تجريبية، لكن يصعب تحويلهما إلى قدرات تشغيلية. قد يطرح اختيار النماذج وتصميم الموجّهات تحديات، لكن أكثر العوائق شيوعًا تتمثل في حوكمة البيانات وجاهزيتها: مجموعات بيانات منخفضة الجودة، ومصادر مجزأة، وتعريفات غير متسقة، وفجوات في الحوكمة تجعل مخرجات الذكاء الاصطناعي غير موثوقة.

شرعت Brighthive، التي يقع مقرها في شيكاغو، في معالجة تحدي جاهزية البيانات. وتتمثل القيمة التي تقدمها في فكرة بسيطة: تمنح Brighthive المؤسسات ما يعادل فريق بيانات قائمًا على الوكلاء، خاضعًا للحوكمة ودائم التشغيل، يعمل عبر مجموعة تقنيات البيانات بالكامل. وبهذه الطريقة، يمكن لفرق البيانات البشرية قضاء وقت أقل في الأعمال التأسيسية لإعداد البيانات، ووقت أكبر في التحليل والاستراتيجية والذكاء الاصطناعي.

طوّرت الشركة منصة مستقلة لذكاء البيانات، مدعومة ببنية متعددة الوكلاء ومصممة خصيصًا لهذا الغرض، تحوّل طريقة إدارة المؤسسات للبيانات وحوكمتها وتحليلها عبر دورة الحياة بأكملها.

في صميم المنصة يوجد BrightAgent، وهو وكيل مشرف ينسّق عمل فريق من وكلاء الذكاء الاصطناعي المتخصصين. وينقل المؤسسات من البيانات غير المُنسَّقة وغير المنظمة والموزعة إلى مجموعات بيانات خاضعة للحوكمة وجاهزة للذكاء الاصطناعي، من دون الحاجة إلى فريق داخلي كبير لهندسة البيانات. ينسّق BrightAgent العمل عبر استيعاب البيانات وجودتها وحوكمتها وهندستها وتحليلها وتمثيلها مرئيًا.

يدعم BrightAgent أكثر من 600 موصل بيانات جاهز عبر Airbyte، ليستهدف بيئات بيانات المؤسسات المتنوعة في الواقع العملي، مثل Salesforce وHubSpot وNetSuite وGainsight ومئات غيرها، إلى جانب تحديات التكامل المصاحبة لها.

يتيح التكامل مع IBM® watsonx Orchestrate تطبيق الحوكمة وقابلية الملاحظة على مهام سير العمل القائمة على الوكلاء في المؤسسة، مما يوفّر مجموعة من المتطلبات الأساسية التي تساعد الذكاء الاصطناعي على الانتقال من مرحلة التجربة إلى بيئة الإنتاج. تساعد Brighthive وIBM معًا على معالجة جانبين رئيسيين من تحدي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات: إذ ترسي Brighthive أساس بيانات موثوقًا وتحافظ عليه، بينما تساعد watsonx Orchestrate المؤسسات على نشر مهام سير العمل القائمة على الوكلاء التي تعتمد على هذا الأساس وحوكمتها وتوسيع نطاقها.