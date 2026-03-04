كيف تدير Beacon Mobility وتؤمّن 10,000 جهاز لوحي لدعم نقل الطلاب بشكل آمن

من خلال الاعتماد على ®IBM® MaaS360، قام مزوّد خدمات نقل الطلاب هذا بتقليل وقت تجهيز الأجهزة في عمليات نشر الأجهزة المحمولة واسعة النطاق من أسابيع إلى ساعات.
إن إدارة عمليات النقل على نطاق واسع لا تعتمد فقط على المركبات والمسارات. تُشغّل Beacon Mobility، وهي مزوّد وطني لخدمات نقل الطلاب، نحو 13,000 مركبة عبر 25 ولاية وعشرات الشركات التشغيلية، ولكل منها مسارات وعقود ومتطلبات تنظيمية خاصة.
علاوة على ذلك، فإن الحاجة إلى إدارة أكثر من 10,000 جهاز لوحي داخل المركبات بشكل آمن، ودعم عدة أطراف معنية، والتكيف بسرعة مع التغييرات التشغيلية المستمرة دون إدخال مخاطر أو فترات تعطل، يزيد من تعقيد خدماتهم.
وفي صميم كل ذلك هدف واحد غير قابل للتفاوض: نقل الأطفال من المدرسة وإليها بأمان. تعمل الأجهزة اللوحية المثبّتة على لوحة القيادة كواجهة تشغيل رئيسية للسائقين وموظفي الإرسال والميكانيكيين والإداريين والأطراف المعنية الخارجية. وتدعم هذه الأجهزة تنفيذ المسارات، وتتبع الوقت، والاتصالات، والملاحة، ومراقبة الامتثال، وتعمل ضمن شبكة تخدم أولياء الأمور والمناطق التعليمية التي تتوقع قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي وإمكانية التدقيق.
يمكّن IBM MaaS360، وهو مجموعة برمجيات لإدارة الأجهزة المحمولة وأمنها، شركة Beacon Mobility من تنسيق هذه الواجهات بسلاسة، ما يزيل تعقيدات التحديث والإدارة والصيانة لهذا الأسطول المحمول الموزّع والمعقّد.
يُعد الجهاز اللوحي داخل كل مركبة الوسيط الأساسي بين السائقين والمؤسسة الأوسع:
يصبح التزويد اليدوي وإدارة الأجهزة غير المتسقة عوائق سريعة في هذه البيئة. من دون تحكم مركزي، يؤدي توسيع العمليات المحمولة إلى إدخال مخاطر وتأخيرات وثغرات أمنية (مثل الأجهزة المفقودة أو المسروقة التي يجب تأمينها فورًا). يجب أن تظل التطبيقات متوافقة مع متطلبات المناطق والولايات، ويجب أن يتمكن السائقون من الانتقال بين المركبات والمسارات المختلفة بسلاسة.
يمكّن IBM MaaS360 من الإدارة المركزية عبر هذه المنظومة، ما يتيح تكوين آلاف الأجهزة اللوحية عن بُعد وتأمينها وتحديثها، مع دعم مجموعة واسعة من الأطراف المعنية ذات الاحتياجات والتوقعات المختلفة.
يُعد IBM MaaS360 طبقة إدارة الأجهزة المحمولة لأسطول الأجهزة اللوحية الكبيرة الذي يعمل بنظام Android لدى Beacon Mobility. وبالإضافة إلى تسجيل نظام Android للمؤسسات، تدعم المنصة أيضًا أنظمة iOS وMacOS وWindows والتسجيل عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، كما تتكامل مع أطر الأمان الخاصة بالشركات المصنّعة للمعدات الأصلية مثل Samsung Knox لتعزيز الحماية على مستوى الأجهزة.
يُعد التسجيل دون الحاجة إلى تدخل بشري مطلبًا أساسيًا. يتم تجهيز الأجهزة بسرعة وبشكل متسق دون الحاجة إلى تكوين يدوي، وهو أمر ضروري عند إدارة أكثر من 10,000 جهاز لوحي مع فريق تكنولوجيا المعلومات المحدود.
يمثل IBM MaaS360 طبقة إدارة الأجهزة لدى Beacon Mobility، حيث يدعم مجموعة كبيرة من المستخدمين من خلال التسجيل والتكوين وإدارة التطبيقات. يوفر MaaS360 بنية موحّدة وقابلة للتوسع تُمكّن قسم تكنولوجيا المعلومات من إدارة التسجيل والأمان وتوصيل التطبيقات من خلال واجهة واحدة، مع دعم التغييرات التشغيلية المستمرة:
يؤدي استخدام IBM MaaS360 إلى تحقيق خمس فوائد تشغيلية قابلة للقياس:
تم تقليل وقت تزويد الأجهزة من أيام أو أسابيع إلى دقائق. ويُعد هذا التحسن بالغ الأهمية خصوصًا خلال الفترة الصيفية القصيرة بين الأعوام الدراسية، عندما يتم تحديث الأساطيل أو توسيعها. يتم تزويد الأجهزة اللوحية سابقًا وشحنها ونشرها وهي جاهزة للاستخدام.
الأمان:
يتحسن الوضع الأمني من خلال لوحات معلومات الامتثال المركزية، والاستجابة الأسرع للثغرات الأمنية، واتخاذ إجراءات فورية تجاه الأجهزة المخترقة.
سهولة الاستخدام:
يستفيد السائقون من تجربة أجهزة لوحية متسقة ويمكن التنبؤ بها، مع تكوين التطبيقات التي يحتاجونها سابقًا عند بدء المسار.
تحسينات الدعم:
يتم تقليل تكاليف الدعم من خلال التوحيد القياسي. يؤدي انخفاض عدد حالات التكوين الخطأ إلى انخفاض عدد تذاكر الدعم، ما يتيح لفريق تكنولوجيا المعلومات الصغير التركيز على التحسين بدلاً من المعالجة. تتيح التحديثات الأسرع نشر تغييرات المسارات في الوقت الفعلي، ما يدعم الالتزام بالأداء ومستوى الخدمة في المواعيد المحددة.
عمليات أكثر أمانًا:
والأهم من ذلك، تدعم المنصة عمليات أكثر أمانًا. تضمن إدارة الأجهزة الموثوقة أن يمتلك السائقون دائمًا الأدوات التي يحتاجونها لنقل الطلاب بأمان، مع توفير الشفافية والمساءلة للمناطق التعليمية والعائلات.
من خلال توحيد إدارة الأجهزة المحمولة باستخدام IBM MaaS360، أنشأت Beacon Mobility منصة تتوسع مع النمو والتعقيد التشغيلي والمتطلبات التنظيمية. يمكن للسائقين الانتقال بين المناطق والعقود دون أي تعطّل. يمكن إضافة مركبات وأجهزة لوحية جديدة بسرعة. يمكن أن تتطور متطلبات الامتثال دون الحاجة إلى إعادة تصميم بنية النظام. ومع استمرار نمو المؤسسة، يمكن للأساس نفسه دعم المزيد من التطبيقات وسير العمل واحتياجات الأطراف المعنية دون زيادة العبء التشغيلي.
من خلال الاستفادة من منصة إدارة الأجهزة المحمولة من IBM، تمكنت مؤسسة نقل تعتمد على السلامة بشكل أساسي من تحويل عمليات التنقل واسعة النطاق إلى قدرة قابلة للتكرار وآمنة وقابلة للتوسع. وبهذه الطريقة، تمكنت الشركة من تقليل التعقيدات أمام السائقين، وتحسين الخدمة للمدارس والعائلات، وخفض التكلفة الإجمالية للملكية مع استمرار توسع الأسطول.