تحدَّث إلى غرفة بياناتك: كيف تمكَّنت Bay Point Advisors من بناء منصة آمنة للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لتحليل الأسواق الخاصة

الدقة والأمان هما متطلبان حيويان لصناعة القرار. عند مراجعة فرص الاستثمار، غالباً ما تُنشئ الشركات المالية غرف بيانات آمنة لحفظ جميع مصادر العناية الواجبة اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار "بالاستمرار" أو "عدم الاستمرار". لكن فرص الاستثمار غالبًا ما تكون عابرة؛ ففرز آلاف ملفات PDF، وجداول البيانات المالية، والعقود المهمة، وغيرها من المستندات للوصول إلى قرار قد يستغرق وقتًا طويلًا جدًا.

تُعَد Bay Point Advisors شركة لإدارة الاستثمارات مقرها أتلانتا، تركِّز على فرص الأسواق الخاصة التي غالبًا ما يتجاهلها المستثمرون التقليديون. لتعزيز قدرة العملاء على اتخاذ القرارات المالية الحرجة بسرعة، قامت Bay Point ببناء منصة Atlas، وهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُتيح للعملاء التفاعل بطريقة حوارية مع غرف البيانات الخاصة بهم. فبدلًا من فحص الملفات يدويًا للبحث عن شروط القروض، والقيود، وملاحظات المخاطر، وغيرها من التفاصيل الحيوية للصفقة، يطرح المستخدمون أسئلة مباشرة ويحصلون على إجابات موثوق بها مدعومة بالمراجع، مأخوذة من المستندات الخاصة داخل غرفة البيانات.