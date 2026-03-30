منظر جوي لموقف سيارات كبير مع حاويات شحن منظمة بشكل قطري
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

كيف قامت UNACEM، وهي قوة صناعية رائدة، بتحديث عملياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

من خلال تبني نموذج تشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر منصة watsonx Orchestrate، تمكنت UNACEM من تحويل عقبة لوجستية مستمرة إلى أساس قابل للتوسع لتعزيز إنتاجية المؤسسة.

تاريخ النشر 30 مارس 2026

لن تأتي طفرات الإنتاجية من المزيد من لوحات المعلومات، أو المزيد من التطبيقات، أو المزيد من الأتمتة التقليدية. بدلاً من ذلك، ستأتي من وكلاء مستقلين وموجهين نحو الأهداف، يتميزون بالقدرة على فهم السياق، وتنسيق العمل عبر الأنظمة المختلفة، والوصول إلى المستخدمين حيثما يتم إنجاز العمل.

تُعد UNACEM، وهي مجموعة صناعية مقرها بيرو، من أبرز الأمثلة التي توضح هذا التحول بوضوح. تعمل المجموعة في خمس دول—بيرو، والإكوادور، وتشيلي، وكولومبيا، والولايات المتحدة—وتمتلك أكثر من 40 شركة تابعة في قطاعات الأسمنت، والركام، والخرسانة، وتوليد الطاقة. تُظهر رحلتهم كيف يبدو الأمر عندما تتبنى عملية صناعية تقليدية نموذج تشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي الوكيل—ليس كمشروع طموح أو مستحيل، بل كتطور عملي وواقعي في العمل اليومي مدفوع بالعائد على الاستثمار.

التحدي: مفارقة الإنتاجية التي يجب على قادة الصناعة كسرها

للسنوات، حاولت المؤسسات الصناعية زيادة مخرجاتها من العمليات المعقدة من خلال إضافة طبقات من الأتمتة التدريجية. المشكلة لم تعد تكمن في نقص الأنظمة أو البيانات—بل في تكلفة التنسيق الناتجة عن مطالبة الموظفين بالتعامل مع تلك الأنظمة يدوياً، خطوة بخطوة، ومن مناوبة إلى أخرى.

واجهت شركة UNACEM هذه المشكلة في واحدة من أكثر نقاط الاختناق وضوحاً لديها: سلسلة توريد الإسمنت في مصنعها بمدينة ليما. هنا، كان على سائقي الشاحنات الانتظار لثلاث ساعات أو أكثر أثناء انتقاء الطلبات وتجهيزها—مما أدى إلى تكوّن طوابير طويلة، والحد من الإنتاجية اليومية، وتعطيل مواعيد الوصول المتوقعة لعملاء قطاع الإنشاءات. وضع Roy Pérez، نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات في UNACEM، أهداف المهمة بوضوح: تقليل زمن الانتقال دون إضافة أي تعقيدات على المستخدمين في الخطوط الأمامية—وهو قيدٌ، كما أكد، تطلب إعادة التفكير في كيفية تدفق القرارات والإجراءات عبر الأنظمة المختلفة.

الحل: لماذا الذكاء الاصطناعي الوكيل ولماذا الآن

قام فريق خدمات الأعمال العالمية (GBS) لتكنولوجيا المعلومات في UNACEM، تحت قيادة Pérez وبالتعاون مع شركة IBM والشريك الاستشاري EXISOFT المتخصص في إدارة عمليات الأعمال، بإعادة صياغة التحدي: ماذا لو كان لكل مُشغل زميل عمل رقمي قادر على التخطيط والاستنتاج وتنفيذ المهام عبر الأنظمة المختلفة—وذلك من خلال محادثة طبيعية؟

أدى ذلك إلى الوصول إلى الذكاء الاصطناعي الوكيل واعتماد IBM® watsonx Orchestrate® كعمود فقري للتنسيق:

  • قابل المستخدمين حيث يعملون. لم يكن السائقون بحاجة إلى تطبيق آخر. كانوا بحاجة إلى إجابات سريعة. من خلال إتاحة المساعد اللوجستي عبر WhatsApp ومحادثات الويب، حافظت UNACEM على تجربة مألوفة للمستخدمين، مع نقل الأعباء التشغيلية الكبيرة إلى الموظفين خلف الكواليس.
  • لا تقم بأتمتة المهام فحسب—بل القرارات أيضاً. يُمكّن Orchestrate الوكلاء من التخطيط، وتوجيه المسارات، والتفكير، واستدعاء الأدوات لتنفيذ مهام متعددة الخطوات، مما يتيح الانتقال من السيناريوهات المبرمجة الهشة إلى سير عمل مرن وقابل للتكيف.
  • ابنِ مرة واحدة، وتوسع عبر حالات الاستخدام. باعتبار Orchestrate الطبقة التي تنسق بين الوكلاء والأدوات والبيانات، تستطيع شركة UNACEM تطبيق نفس الأساس على دعم تكنولوجيا المعلومات، والمشتريات، وملخصات العملاء، وغيرها من المجالات. بهذه الطريقة، يتحول الفوز الواحد إلى استراتيجية محفظة استثمارية.
  • مسؤول حيثما يهم الأمر. نظرًا لأن الوكلاء يسترجعون الإجابات بناءً على أدلة UNACEM الخاصة، ووثائق المشتريات، والمحتوى التشغيلي—التي تمت فهرستها كمتجهات ويتم الاستعلام عنها من خلال البحث الموجه — فإن الاستجابات تعكس معرفة معتمدة بدلاً من مخرجات النموذج غير المؤكدة. تعد هذه العملية بالغة الأهمية للسياقات التي تتطلب معايير سلامة صارمة وتلك التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

في صميم بنية UNACEM: المخطط الجديد للعمليات المعتمدة على الوكلاء

تُظهر بنية UNACEM التقنية كيف يبدو الذكاء الاصطناعي الوكيل "الجاهز للمؤسسات" في الواقع العملي:

  • القنوات والتفاعل: يتم ربط الويب و WhatsApp من خلال محولات القنوات. وبذلك، يعمل منطق الوكيل نفسه بشكل متسق عبر واجهات مألوفة بالفعل للمستخدمين.
  • تنسيق الوكلاء: يتولى watsonx Orchestrate عمليات التفكير، والتخطيط، والتوجيه، والتحليل، والتعاون بين وكلاء متعددين. وهي توفر أيضاً أداة بناء الوكلاء (Agent Builder) المعتمدة على البرمجة البسيطة، وحزمة تطوير الوكلاء (ADK) المعتمدة على البرمجة الاحترافية للتطوير المخصص؛ وبذلك يمكن لفرق العمل التقنية والتجارية المضي قدماً بتناغم تام.
  • الاستدلال والاسترجاع: watsonx.ai® يوفر نماذج لغوية كبيرة (LLMs) وتقنيات التضمين، بينما تتيح أداة pgvector المدمجة في قواعد بيانات IBM® Databases for PostgreSQL إمكانية البحث الموجه المستند إلى محتوى المؤسسة الخاص بشركة UNACEM (مثل ملفات SharePoint، وأدلة OneDrive، وأصول Excel مثل "Club Ferretero")، والمخزن في خدمة IBM Cloud® Object Storage.
  • وقت تشغيل التكامل: تقوم الخدمات المصغرة في IBM® Code Engine بإدارة عمليات التضمين، وتخزين المحادثات، ومحوّلات القنوات، وخطافات واجهة برمجة التطبيقات (API hooks) التي تتصل بالأنظمة التشغيلية، مثل أنظمة حالة الطلبات وقوائم انتظار المصنع.
  • العمليات والحوكمة: تدعم خاصية AgentOps في منصة Orchestrate عمليات المراقبة والحوكمة وإدارة دورة حياة الوكلاء أثناء انتقالهم من المرحلة التجريبية إلى مرحلة التوسع.

تسمح هذه البنية التحتية لشركة UNACEM بالجمع بين الوكلاء المجهزين مسبقاً والوكلاء المخصصين، وإعادة استخدام كتالوج من الأدوات (واجهات برمجة التطبيقات والأتمتة)، بالإضافة إلى الاستفادة من نماذج IBM والنماذج الخارجية عبر watsonx.ai وبوابة نماذج الذكاء الاصطناعي. تحافظ هذه الطريقة على الاختيار وتتجنب الاحتكار مع تطور الاحتياجات. إن هذا الانفتاح يُعد نمطاً من أنماط التكامل التي تُسرّع تنفيذ كل حالة استخدام لاحقة وتسمح بالتوسع المستقبلي.

بنية Cloud Integration مع توضيح تدفق المستخدم والتطبيق لمخطط يربط المستخدمين عبر المتصفح، وبوابة الويب، و WhatsApp بمختلف خدمات IBM Cloud والتطبيقات الأساسية، مع تسليط الضوء على تدفق البيانات والتفاعلات بين الأنظمة

النتيجة: تقليل وقت الانتظار بنسبة 40%—ونموذج تشغيل جديد

نجح أول وكيل لوجستي لشركة UNACEM—والذي تم الكشف عنه عبر تطبيق WhatsApp — في تقليل فترات انتظار السائقين عند بوابة المصنع أثناء استلام الأسمنت بنسبة تصل إلى 40%.¹ أدى هذا التغيير إلى تخفيف الازدحام في الموقع، وزيادة عمليات التحميل اليومية، وتحسين موثوقية الوقت المتوقع للوصول (ETA) للعملاء—وهي نتائج تعكس، وفقاً لـ Pérez، قيمة تمكين إجراءات أسرع وأكثر موثوقية عند الحافة التشغيلية.

لكن الدرس الأعمق يتعلق بالبنية: الفوز لا يكمن في المساعد أو الروبوت—بل في المخطط. من خلال منصة Orchestrate، يمكن لفريق خدمات الأعمال العالمية (GBS) في UNACEM استنساخ القيمة عبر مسار الوكلاء—طلبات الوصول إلى أنظمة تكنولوجيا المعلومات، المشتريات والمناقصات، الملخصات الآلية للطلبات والمشتريات، حالات استخدام مكتب المساعدة، وغيرها الكثير.

التوسع نحو السلامة: "Ask Safety" كوكيل ذو قيمة عالية

الخطوة التالية في خارطة طريق UNACEM هي "Ask Safety"—وهو وكيل ذكاء اصطناعي يطبق الهندسة البرمجية ذاتها على مجالات البيئة والصحة والسلامة (EHS)، حيث تُعد حوكمة الامتثال والحد من المخاطر أموراً غير قابلة للتفاوض.

ماذا يفعل:

  • يقدم إرشادات تفاعلية للسلامة حول استخدام معدات الوقاية الشخصية، والتعامل مع الآلات الثقيلة والأفران، وبروتوكولات التعامل مع الحوادث.
  • يُتيح إجراء تقييمات سريعة للتأكد من التدريب والامتثال، ويجيب على الأسئلة الإجرائية بأسلوب حواري.
  • يرسل تنبيهات عبر البريد الإلكتروني للإجراءات المطلوبة، ويستخرج مؤشرات الأداء الرئيسية للاستخدام وتقارير للقادة.

طريقة العمل:

  • القنوات: الويب و WhatsApp للوصول إلى العمال عبر واجهات مألوفة لديهم.
  • التنسيق: يقوم Orchestrate® بتنسيق المهام متعددة الخطوات، مثل توجيه قوائم التحقق وتسجيل عمليات الإتمام.
  • تأسيس المعرفة: يتم دمج أدلة وإجراءات السلامة الموجودة في OneDrive أو SharePoint داخل PostgreSQL أو pgvector وتخزينها في IBM Cloud Object Storage، مع استخدام نماذج watsonx.ai لدعم عمليات الاسترجاع الدلالي.
  • خدمات وقت التشغيل: يتولى Code Engine إدارة عمليات التضمين، وتخزين المحادثات، والتكامل مع أنظمة السلامة الداخلية.

الانفتاح في الممارسة العملية. تسمح منصة Orchestrate لشركة UNACEM بدمج الوكلاء الجاهزة والمخصصة، وإعادة استخدام كتالوج من الأدوات، ودمج نماذج IBM أو نماذج الأطراف الثالثة دون الحاجة لإعادة كتابة الوكيل—مما يضمن بقاء إرشادات السلامة دقيقة، ومحدثة، وقابلة للنقل.

مسؤول بالتصميم. تعتمد ردود Ask Safety على إجراءات موثقة، ويتم ضبط سلوك الوكلاء من خلال AgentOps—وهي ضمانات بالغة الأهمية عندما تؤثر التوجيهات على سلامة العمال.

الخلاصة: ما الذي يجب على قادة الأعمال تعلمه من حالة استخدام UNACEM

الوكلاء هم أول تقنية تقلل من زمن الانتقال التشغيلي على نطاق واسع. لوحات المعلومات تُعلم. وسير العمل يُرشد. أما الوكلاء فينفذون—ليغلقوا بذلك الفجوة بين الرؤى والتنفيذ.

التبني يتبع القناة. إن نقل هذه التجربة إلى تطبيق WhatsApp ساهم في إزالة العقبات أمام السائقين، وتسريع عملية التبني، وتقديم قيمة فورية. ينطبق المبدأ نفسه على أي دور في الخطوط الأمامية: التقِ بالمستخدمين في أماكن عملهم المعتادة لتحقيق تأثير أسرع.

تتضاعف السرعة عندما تبدأ المؤسسات صغيرة وتتحرك بسرعة. ركزت UNACEM على تحقيق نجاحات سريعة يمكن تنفيذها بفعالية، واختبارها في ظروف واقعية، وتطويرها بشكل مستمر. هذا الأسلوب القائم على "التعلم بالممارسة" قلل من المخاطر، وبنى الثقة الداخلية، وخلق زخماً لاعتماد أوسع نطاقاً.

الفوز على نطاق واسع يتطلب أنماطاً مستدامة، لا مجرد تجارب أولية. إن وجود طبقة تنسيق مفتوحة تتقبل البيئات الهجينة—وتفرض ممارسات مسؤولة مثل الحوكمة، وتتبع دورة حياة البيانات، والإجابات المدعمة بالحقائق—يُفسح المجال للمضي قدمًا بسرعة دون فقدان السيطرة. تلك القاعدة هي ما يتيح للفرق التوسع من وكيل واحد إلى مجموعة متكاملة من الوكلاء، مما يضمن تحقيق نجاحات سريعة في البداية مع تجنب الحاجة إلى تغيير المنصة لاحقاً.

الرؤية الأشمل: الذكاء الاصطناعي الوكيل كأنظمة تشغيل المؤسسات القادمة

تشير خطوة UNACEM إلى حقيقة أوسع نطاقاً في هذا القطاع، وهي أن الذكاء الاصطناعي الوكيل سيصبح بمثابة نظام التشغيل لإنتاجية الشركات؛ فهو يمثل طبقة تنسيق توحد الكوادر البشرية، والبيانات، والنماذج، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والأدوات، والقرارات ضمن سير عمل يعمل أينما يتم إنجاز العمل.

يوفر IBM watsonx Orchestrate تلك الطبقة من التفكير، والتخطيط، والتوجيه، والتحليل عبر مجموعة متنوعة من الوكلاء الرقميين—مع التكامل مع الأنظمة والنماذج الحالية بطريقة تتسم بالانفتاح، والهجانة، والمسؤولية.

تُقدم UNACEM نموذجاً لكيفية تحقيق ذلك: ابدأ بمعالجة ثغرة عالية التأثير، ثم قم بإشراك الوكلاء عبر القنوات المألوفة، واستند إلى نسيج تكامل مفتوح يعمل عبر البيئات الهجينة، مع الحفاظ على مسؤولية التفاعلات من خلال تأصيلها في المعرفة المؤسسية. هذه هي الطريقة التي تحوِّل بها وقت الانتظار إلى وقت ذي قيمة—مرارًا وتكرارًا.

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

الحواشي

1المصدر: مقاييس أداء خدمات الأعمال العالمية (GBS) لتكنولوجيا المعلومات، والتي تم التحقق من صحتها من خلال تأكيد كتابي مع قيادة تكنولوجيا المعلومات في UNACEM، بما في ذلك رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات.