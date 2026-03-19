Guardium للهويات غير البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل

لطالما اعتمدت المؤسسات على الهويات غير البشرية، مثل بيانات اعتماد الآلات والجهات الفاعلة للخدمات وحسابات البوت، لتشغيل مسارات العمل المؤتمتة التي تضمن استمرارية الأعمال. في معظم المؤسسات، يتجاوز عدد الهويات غير البشرية بالفعل عدد المستخدمين البشر بنسبة تقديرية تصل إلى 45 مقابل 1.

ما تغير هو طبيعة هذه الجهات الفاعلة غير البشرية. كانت الهويات غير البشرية تقليديا ساكنة؛ كحسابات الخدمة طويلة الأمد، ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الدائمة، وأدوار إدارة الهوية والوصول القائمة التي نادرا ما تتبدل، مما يحمل مخاطر مثل بيانات الاعتماد القديمة والأذونات المفرطة. لكن الذكاء الاصطناعي الوكيل يولد موجة من الهويات غير البشرية الديناميكية: الرموز قصيرة الأجل، وبيانات اعتماد الجلسات، والهويات التي تنشئها الوكلاء فوريا. هذه الهويات غير البشرية الديناميكية عابرة، وذات أحجام هائلة، وتتبعها أصعب بكثير.