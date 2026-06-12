مع كل ثانية يبقى فيها المنتج غير متوفر على الرف، تتسرب الإيرادات بصمت. يغادر العملاء خاليي الوفاض، وتخسر الشركات عملاءها، بالإضافة إلى فقدان رؤى قيّمة حول ما يحدث فعلياً داخل المتجر.

Focal Systems طورت Shelf AI، وهو حل "يرى" أرفف المتاجر باستمرار، ويكتشف حالات نفاد المخزون، ويوجه الفرق لإعادة التعبئة في الوقت المناسب—لضمان توافر المنتجات على الأرفف عندما يحتاجها العملاء.

تتمثل مهمة الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في تحديث قطاع التجزئة من خلال أتمتة عمليات المتاجر باستخدام الرؤية الحاسوبية، والذكاء الاصطناعي، وبث البيانات، وذلك بهدف تعظيم الربحية والحد من هدر الطعام. الذكاء الاصطناعي ليس إضافة — إنه المحرك الأساسي الذي يشغل قدرات البيع بالتجزئة في Focal.

من خلال تحليل صور الأرفف في الوقت الفعلي، يساعد حل الشركة المتاجر على تقليل الهدر وزيادة المبيعات عبر توفير رؤى دقيقة وفورية حول توفر المنتجات على الأرفف ومخزون المتجر. تحقق Focal هذه النتيجة من خلال تقديم حل بسيط وسلس لتعزيز أداء المتاجر، وذلك عبر نظام تشغيل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لقطاع التجزئة يعتمد على بيانات عالية الجودة وفورية ونطاق واسع.