تعاونت IBM مع مؤسسات صيدلانية عالمية لتطوير واختبار Regulate.AI بشكل مشترك، وهو أداة تأليف متعددة الوكلاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، مصممة لدعم إنشاء مستندات تنظيمية عالية الجودة وقابلة للتوسع، ولتلبية حالات الاستخدام عبر مختلف الصناعات.
يظل التأليف التنظيمي من أكثر الأنشطة تعقيدًا واستهلاكًا للوقت عند إطلاق المنتجات إلى السوق. تُعَد المستندات التنظيمية كبيرة الحجم، وذات هيكلية عالية التنظيم، وتخضع لمراجعات دقيقة، ما يستلزم دقة علمية والتزامًا صارمًا بالتنسيق والمعايير التنظيمية.
مع تزايد تعقيد المتطلبات التنظيمية، تواجه مؤسسات علوم الحياة ضغوطًا متزايدة لتقديم الملفات التنظيمية بسرعة أكبر مع الحفاظ على الجودة والتناسق وقابلية التتبُّع. لذلك، أصبح تسريع هذه العملية باستخدام الذكاء الاصطناعي محور اهتمام للعديد من المؤسسات - ويمكن تطبيق النهج نفسه عبر مختلف القطاعات.
استجابةً لهذا التحدي، تعاونت IBM مع مؤسسات صيدلانية عالمية لتطوير واختبار Regulate.AI بشكل مشترك - وهي أداتنا لتسريع التأليف التنظيمي (IBM Regulatory Authoring Accelerator). تُعَد Regulate.AI أداة تأليف متعددة الوكلاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل، ومصممة لدعم إنشاء مستندات عالية الجودة وقابلة للتوسع عبر مختلف حالات الاستخدام التنظيمية. يركِّز تعاوننا على تجاوز مرحلة إثبات المفهوم للذكاء الاصطناعي، ودمجه في مهام سير العمل اليومي الفعلي للتأليف التنظيمي، وتصميمها للعمل على نطاق مؤسسي عبر عدة حالات تقارير تنظيمية.
بشكل أوسع، في شكلها الحالي، يمكن تطبيق أداة التسريع هذه على مجموعة واسعة من حالات إعداد التقارير، سواء في مجالات الاستدامة، أم التقارير المالية والسنوية، أم إعداد التقارير العلمية. تُتيح مرونة الأداة ونهجها المستقل عن القوالب والمدخلات استخدامها عبر مختلف الصناعات.
تطورت أداتنا عبر جلسات تصميم مشتركة وعملية تطوير متدرجة. تمكِّن هذه العملية Regulate.AI من التكيف مع أساليب التأليف المختلفة داخل المؤسسة، اعتمادًا على نوع المستند، ومستوى تعقيد المحتوى، واحتياجات المستخدم.
تقدِّم أداتنا طريقتين للتأليف: توليدًا قائمًا على الأنماط وتوليدًا قائمًا على القوالب. يمنح التأليف القائم على الأنماط مرونة، حيث يتعلم من المستندات السابقة باعتبارها أزواج إدخال وإخراج، ما يمكِّن النماذج من التعميم عبر محتوى متنوع. ومع ذلك، في العديد من حالات الاستخدام التنظيمية والعلمية، يوفر النهج القائم على القوالب قدرًا أكبر من التحكم وقابلية التوسع والتناسق. من خلال التأليف في هياكل محددة مسبقًا، تُتيح القوالب للمستخدمين توجيه المخرجات مباشرةً وتطبيق المعايير نفسها عبر أنواع مستندات متعددة وسياقات تنظيمية مختلفة.
يضمن هذا التعاون أن تتحول Regulate.AI إلى أداة تسريع مخصصة، وليس مجرد أداة ذكاء اصطناعي عامة، مع مراعاة احتياجات فِرق التنظيم.
عادةً ما يكون التأليف التنظيمي عملية غير خطية. عادةً ما تتم صياغة المستندات ومراجعتها وتنقيحها وتعديلها عدة مرات، غالبًا بواسطة فِرق كبيرة وموزعة تعمل ضمن جداول زمنية ضيقة. تم تصميم Regulate.AI لدعم هذا الواقع، ما يُتيح التعاون عبر دورة حياة التأليف بأكملها، بدلًا من أن تقتصر وظيفتها على كونها إضافة لبرنامج Word. ويمكنها تمكين التعاون بين المستخدمين ومهام سير عمل إنشاء المستندات داخل المؤسسة.
تقدِّم أداة التسريع تجارب مخصصة حسب الدور، ومتوافقة مع المسؤوليات المختلفة داخل عملية التأليف التنظيمي. يدير المسؤولون (Administrators) الإعدادات والتكوينات، بينما يعمل المؤلفون (Composers) على تنظيم وإعداد التقارير والقوالب، ويعمل الكتّاب (Reviewers) والمراجعون (Writers) على صياغة المحتوى، وإبداء التعليقات عليه، وتنقيحه.
يُعَد هذا النموذج القائم على الأدوار أمرًا أساسيًا في البيئات التنظيمية، حيث يلزم وجود ملكية واضحة، ووصول خاضع للرقابة، وتسليمات محددة للحفاظ على الامتثال، مع تمكين الفِرق من العمل بشكل متوازٍ. ومن خلال تحقيق التوازن بين المرونة والحوكمة، تدعم أداة التسريع التعاون الفعَّال دون المساس بالتناسق أو الرقابة.
تُعَد قدرات التأليف المتقدمة، بما في ذلك التحكم في الإصدارات والتعليقات والوعي بالاعتماديات بين أقسام المستند وتصدير التقرير الكامل، عناصر حاسمة أيضًا في السياق التنظيمي. عادةً ما تخضع المستندات التنظيمية لعدة دورات مراجعة متكررة، وغالبًا ما تشمل تحديثات في المراحل المتأخرة مدفوعة بالبيانات الجديدة، أو تعليقات المراجعين، أو متطلبات تقديم متغيرة. يضمن الوعي بالاعتماديات أن أي تغييرات يتم إجراؤها في قسم ما تنعكس بدقة وبشكل متسق عبر المستند، ما يقلل من مخاطر التباينات وإعادة العمل، وهو أمر بالغ الأهمية للمستندات الكبيرة والمعقدة.
تم تطوير هذه القدرات والتحقق من فاعليتها استنادًا إلى أمثلة حقيقية لتقارير تنظيمية عبر مجموعة واسعة من مجالات علوم الحياة غير السريرية والسريرية. يضمن هذا النهج ألا تقتصر الأداة على تبسيط عمليات إعداد المحتوى عند الحاجة، بل تمتد أيضًا لمراعاة الدقة والضوابط والتباين المتأصل في الكتابة التنظيمية. ونتيجةً لذلك، تم تصميم Regulate.AI للتوسع عبر الفِرق وحالات الاستخدام المختلفة، مع الحفاظ على قابلية إعادة الاستخدام، والقوة، والملاءمة للعمليات التنظيمية على مستوى المؤسسة.
في صميم Regulate.AI، توجد مجموعة من القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وتم تصميمها لتقليل الجهد اليدوي وتسريع عملية إعداد المحتوى، مع الحفاظ على مشاركة البشر في الحلقة ومسؤوليتهم عن اتخاذ القرار.
تدعم هذه القدرات المؤلفين طوال دورة إعداد المسودة، وتساعدهم على الانتقال من البيانات الأولية إلى مستندات عالية الجودة وجاهزة للتقديم، بجهد يدوي أقل بكثير:
تساعد هذه القدرات مجتمعةً على تحويل جهود المؤلف بعيدًا عن المهام المتكررة مثل التنسيق وإعادة الصياغة، ما يُتيح المزيد من الوقت للمراجعة والتفسير واتخاذ القرار. يعزز هذا النهج تجربة المؤلف ويزيد من تحفيزه، مع مواجهة العبء الإداري المتنامي الناتج عن تقديم المستندات التنظيمية.
تم تطوير Regulate.AI مع وضع النشر المؤسسي في الاعتبار، وهي مصممة للاندماج في أنظمة التنظيم القائمة بدلًا من العمل كأداة مستقلة.
كجزء من التعاون، نعمل على تطوير تكامل مع منصات مثل Veeva Vault، ما يوجِّه مسارات التكامل وقرارات التصميم الفني. يمكن لأداة التسريع دعم التكامل مع بيئات التخزين الأوسع، ما يمكِّن من إدخال بيانات المصدر بشكل مرن وإدارة التقارير التنظيمية بطريقة منظمة.
بينما يركِّز التعاون الحالي على حالات استخدام تنظيمية محددة، تم تصميم البنية التحتية الأساسية لتتمكن من التوسع ودعم أنواع مستندات أخرى، ومجالات علاجية متنوعة، ومتطلبات مؤسسية مختلفة مع مرور الوقت.
لقد ساعدت منهجية التسليم المنظمة والمتعاونة، التي تجمع بين التصميم المشترك والتحقق من الجدوى التقنية والتطوير التكراري، على ضمان استمرار قوة أداة التسريع وقابليتها للتوسع وملاءمتها للبيئات الخاضعة للتنظيم.
يتم تقديم Regulate.AI كجزء من Enterprise Advantage، خدمة IBM Consulting القائمة على الأصول لبناء وإدارة وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل. تم بناء Regulate.AI باستخدام قدرات IBM Consulting® Advantage، وهو أحد التطبيقات الوكيلة الجاهزة المتوفرة من خلال سوق Advantage.
بينما تواصِل Regulate.AI التطور، تُشير تحليلاتنا إلى تحقيق مكاسب كبيرة في الكفاءة، مع إمكانية تقليل الوقت الذي يقضيه كتّاب الشؤون التنظيمية بنسبة تتجاوز 50 إلى 60%.
بعيدًا عن الكفاءة، يُبرز التعاون قيمة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول، من خلال دمجه في مهام سير عمل مُدارة، مع الحفاظ على الرقابة البشرية والتوافق التام مع المعايير التنظيمية. يُتيح هذا النهج فوائد ملموسة مع الحفاظ على الجودة والامتثال والثقة.
تلتزم IBM بالاستمرار في الاستثمار في Regulate.AI وتوسيع نطاق أداة التسريع من خلال خارطة طريق تطوير واضحة، والعمل بالشراكة مع عملائنا في قطاع الأدوية لنشره عبر حالات استخدام متنوعة. يشمل هذا النهج توسيع نطاق التغطية ليشمل أنواعًا إضافية من المستندات التنظيمية، وتعزيز قدرات التأليف والمراجعة الأساسية، وتقوية التكاملات (بما في ذلك منصات التقديم وإدارة المحتوى)، وتعزيز الحل للنشر على مستوى أوسع داخل المؤسسة.
من خلال اتِّباع نهج يخصِّص الأداة لكل حالة استخدام وكل مؤسسة، ومع نضج Regulate.AI، يصبح بإمكانها أن تتحول إلى قدرة قابلة للتكرار والتوسع. تمكِّن هذه القدرة فِرق الشؤون التنظيمية من العمل بسرعة أكبر وبثقة أعلى، مع الحفاظ على الحوكمة والجودة المطلوبة في البيئات المنظمة.