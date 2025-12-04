تطور Computer Gross الذكاء الاصطناعي في إيطاليا من خلال IBM watsonx

تتعاون شركة Computer Gross مع ما يقرب من ثلاثمائة شريك لـ IBM Business في جميع أنحاء إيطاليا. يتراوح هؤلاء الشركاء من شركات تكامل الأنظمة الكبيرة إلى الفرق المتخصصة الصغيرة، بما في ذلك الشركات الصغيرة ذات الخبرة العميقة في موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة والأمان. بغض النظر عن حجمهم، فقد شاركوا جميعًا في التحدي نفسه: مواكبة التغير السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي.
لمساعدة النظام البنائي الشريك لإيطاليا على بناء المهارات اللازمة لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، أنشأت شركة Computer Gross مركز watsonx Competence Center. هذا الاستثمار الداخلي الكبير مخصص لتعزيز الذكاء الاصطناعي التوليدي في السوق الإيطالي.
تتمثل مهمتهم، على حد تعبيرهم، في: "Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria." (الترجمة: "تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في السوق الإيطالي والمساعدة على تطوير حالات استخدام تتماشى مع قطاعات الصناعة.")
شرح Davide كيفية عمل مركز Competence Center على تعزيز التعاون عبر النظام البنائي حيث قال: "إذا كنت شريكًا صغيرًا، فقد لا تمتلك المجموعة الكاملة من المهارات اللازمة لقيادة مشروع ذكاء صناعي معقد بمفردك. يربط مركز Competence Center الشركاء ببعضهم بعضًا حتى يتمكنوا من تبادل الخبرات والنمو معًا."
بفضل التدريب المنظم والشهادات والوصول المباشر إلى التقنية من IBM، أصبح المركز محفزًا للجاهزية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء إيطاليا.