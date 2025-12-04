تطور Computer Gross الذكاء الاصطناعي في إيطاليا من خلال IBM watsonx

تُعد شركة Computer Gross واحدة من أكثر الموزعين الموجهين نحو الحلول رسوخًا في إيطاليا وشريكًا قديمًا لشركة IBM. على مدار عقود، دعمت الشركة آلاف المؤسسات أثناء اعتمادها للتكنولوجيا وتحديث أنظمتها. اليوم، يرتكز تركيزها بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي وعلى أساس البيانات الذي يجعله مفيدًا وموثوقًا به.

في مؤتمر IBM TechXchange 2025، تحدثنا إلى Davide Bagnoli، رائد الفريق للذكاء الاصطناعي والسحابة في Computer Gross، حول كيفية مساعدة الشركة للنظام البنائي لشركائها في هذا التحول. وأبرزت محادثتنا مدى أهمية البيانات وتمكين المهارات في مشهد الذكاء الاصطناعي الإيطالي.

قال Davide: "نحن نتعامل مع البيانات كل يوم". "يمنحنا ذلك رؤى حول السوق ويساعدنا على فهم المواضع التي يحتاج فيها شركاؤنا إلى الدعم."