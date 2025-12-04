الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تطور Computer Gross الذكاء الاصطناعي في إيطاليا من خلال IBM watsonx

لمساعدة نظام الشركاء البنائي في إيطاليا على بناء مهاراته لاعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول، أطلقت شركة Computer Gross مركز watsonx® Competence Center—وهو استثمار داخلي مخصص لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر السوق الإيطالي.

تاريخ النشر 4 ديسمبر 2025
صورة مكبرة لوجه رجل يرتدي نظارات تعكس شاشة الكمبيوتر

تساعد شركة Computer Gross المؤسسات الإيطالية على الانتقال من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق تأثير من خلال الذكاء الاصطناعي. في هذه المقابلة من IBM TechXchange، تشارك الشركة كيفية عمل كل من ®watsonx.data ومركز watsonx Competence Center المخصص على إعداد الشركاء في جميع أنحاء إيطاليا للعصر التالي من الذكاء الاصطناعي الموثوق به.

شراكة تم بناؤها للموجة التالية من الذكاء الاصطناعي

تُعد شركة Computer Gross واحدة من أكثر الموزعين الموجهين نحو الحلول رسوخًا في إيطاليا وشريكًا قديمًا لشركة IBM. على مدار عقود، دعمت الشركة آلاف المؤسسات أثناء اعتمادها للتكنولوجيا وتحديث أنظمتها. اليوم، يرتكز تركيزها بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي وعلى أساس البيانات الذي يجعله مفيدًا وموثوقًا به.

في مؤتمر IBM TechXchange 2025، تحدثنا إلى Davide Bagnoli، رائد الفريق للذكاء الاصطناعي والسحابة في Computer Gross، حول كيفية مساعدة الشركة للنظام البنائي لشركائها في هذا التحول. وأبرزت محادثتنا مدى أهمية البيانات وتمكين المهارات في مشهد الذكاء الاصطناعي الإيطالي.

قال Davide: "نحن نتعامل مع البيانات كل يوم". "يمنحنا ذلك رؤى حول السوق ويساعدنا على فهم المواضع التي يحتاج فيها شركاؤنا إلى الدعم."

دعم النظام البنائي للذكاء الاصطناعي المتسارع في إيطاليا

تتعاون شركة Computer Gross مع ما يقرب من ثلاثمائة شريك لـ IBM Business في جميع أنحاء إيطاليا. يتراوح هؤلاء الشركاء من شركات تكامل الأنظمة الكبيرة إلى الفرق المتخصصة الصغيرة، بما في ذلك الشركات الصغيرة ذات الخبرة العميقة في موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والسحابة والأمان. بغض النظر عن حجمهم، فقد شاركوا جميعًا في التحدي نفسه: مواكبة التغير السريع لتقنية الذكاء الاصطناعي.

لمساعدة النظام البنائي الشريك لإيطاليا على بناء المهارات اللازمة لتبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، أنشأت شركة Computer Gross مركز watsonx Competence Center. هذا الاستثمار الداخلي الكبير مخصص لتعزيز الذكاء الاصطناعي التوليدي في السوق الإيطالي. 

تتمثل مهمتهم، على حد تعبيرهم، في: "Promuovere l’utilizzo dell’AI Generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo degli use case allineati ai diversi settori di industria." (الترجمة: "تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي في السوق الإيطالي والمساعدة على تطوير حالات استخدام تتماشى مع قطاعات الصناعة.")

شرح Davide كيفية عمل مركز Competence Center على تعزيز التعاون عبر النظام البنائي حيث قال: "إذا كنت شريكًا صغيرًا، فقد لا تمتلك المجموعة الكاملة من المهارات اللازمة لقيادة مشروع ذكاء صناعي معقد بمفردك. يربط مركز Competence Center الشركاء ببعضهم بعضًا حتى يتمكنوا من تبادل الخبرات والنمو معًا."

بفضل التدريب المنظم والشهادات والوصول المباشر إلى التقنية من IBM، أصبح المركز محفزًا للجاهزية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء إيطاليا.

watsonx.data بصفته حجر الأساس

مع قيام الشركات الإيطالية برقمنة عملياتها، فإنها تولد كميات هائلة من البيانات عبر أدوات وتنسيقات مختلفة. تدرك معظم المؤسسات قيمة هذه المعلومات ولكنها تكافح لاستخدامها بفعالية في الذكاء الاصطناعي. وهنا أصبح watsonx.data ضروريًا لإستراتيجية شركة Computer Gross.

قال Davide: "يجمع watsonx.data أنواعًا مختلفة من البيانات معًا في تنسيق جاهز للذكاء الاصطناعي". "فهو يمنع الصوامع ويسمح لك باستخدام معلوماتك في مشاريع فعلية."

باستخدام watsonx.data، يمكن للشركاء الجمع بين البيانات المنظمة—مثل قواعد البيانات وجداول التطبيقات والمحتوى غير المنظم، بما في ذلك المستندات أو ملفات PDF أو السجلات داخل بيئة بحيرة واحدة محكومة. يقلل هذا النهج الموحد من صوامع البيانات وتعقيداتها ويحسن جودة البيانات ويخلق مسارًا متسقًا نحو بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي عبر بيئات السحابة الهجينة. من خلال تبسيط الوصول والحوكمة والتحضير، يساعد watsonx.data الشركاء على تسريع التحليلات وتدريب النماذج وتطوير الذكاء الاصطناعي باستخدام قاعدة بيانات موثوقة.

أدوات تتكيف مع طريقة عمل الفرق

أمضى Davide بعض الوقت في مختبرات التدريب العملي في watsonx.data خلال معرض TechXchange، وأكد على أهمية منصات الذكاء الاصطناعي التي تدعم تفضيلات المستخدمين المختلفة. غالبًا ما يفضل علماء البيانات الواجهات المرئية الواضحة، بينما يفضل المطورون والمهندسون المعماريون الأتمتة وسير العمل.

قال Davide: "يعمل الممارسون المختلفون بطرق مختلفة". "يوفر watsonx.data كلاً من واجهة المستخدم (UI) النظيفة وخيار التشغيل الآلي من خلال سطر الأوامر. وقد كانت التحسينات التي تمت خلال العام الماضي كبيرة."

يسهل هذا النهج المزدوج على الشركاء تبني المنصة ودمج الذكاء الاصطناعي في عملياتهم الحالية.

التحضير للموجة التالية: وكلاء الذكاء الاصطناعي

وبالنظر إلى المستقبل، يعتقد Davide أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيصبحون وسيلة قوية لأتمتة العمل وتضمين الذكاء عبر التطبيقات. وقارن مستقبل الذكاء الاصطناعي بالطريقة التي تم بها تصميم البرامج تقليديًا لتقسيم المشكلات المعقدة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها ويمكن إعادة استخدامها وتكييفها. لكن الوكلاء يحتاجون إلى معلومات يمكن الاعتماد عليها كأساس لهم.

قال Davide: "النماذج وحدها ما هي إلا ألعاب من دون بيانات جيدة". "تحتفظ العديد من الشركات بالمعلومات عبر قواعد البيانات ومشاركة الملفات، ولكنها تفشل في استخدامها. باستخدام watsonx.data، يجتمع كل شيء معًا. ويمكنك بعد ذلك إطلاق العنان للقيمة."

من خلال إعداد أساس البيانات وتشجيع الشركاء على استكشاف الأساليب القائمة على الوكلاء، تساعد شركة Computer Gross الشركات الإيطالية على بناء ذكاء صناعي عملي وقابل للتوسع ومتوافق مع الاحتياجات الحقيقية.

استمرار الشراكة المبنية على التقدم

وتشهد شركة Computer Gross بالفعل نتائج قوية من استثمارها في الذكاء الاصطناعي. فقد حصلت على جائزة Netcomm لاستخدامها المبتكر لـ IBM watsonx Assistant على منصة التجارة بين الشركات الخاصة بها. ويعكس هذا التقدير ما يمكن أن يحدث عندما يتم تطبيق الذكاء الاصطناعي مع إستراتيجية قوية للبيانات.

ما يلفت النظر هو التزام الشركة بمساعدة النظام البنائي الإيطالي على التقدم لتخطي مرحلة التجريب. من خلال مركز watsonx Competence Center وwatsonx.data والتعاون الوثيق مع شركة IBM، تعمل شركة Computer Gross على بناء أساس لتبني الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة في جميع أنحاء إيطاليا.

تُظهر المقابلة الكاملة مع Davide Bagnoli أدناه هذا الزخم وتوضح كيف يشكل الذكاء الاصطناعي إمكانات جديدة للشركاء والعملاء.

