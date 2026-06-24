قدمت IBM Confluent لشركة Busie أساساً مُداراً لتدفق البيانات، وهو ما تحتاجه لبناء منصة تعتمد على الأحداث لمشغلي الحافلات المستأجرة. لقد قامت هذه المنصة بتحويل البيانات التشغيلية المنعزلة إلى عمليات بحث، وتسعير، وإصدار فواتير، وإخطارات للعملاء في الوقت الفعلي.
لطالما اعتمد مقدمو خدمات النقل على العمليات اليدوية لضمان استمرار سير عملياتهم. لقد مكنت السجلات المادية، وخزائن الملفات، ووكلاء خدمة العملاء هذه الشركات لفترة طويلة من نقل الأشخاص من النقطة “أ” إلى النقطة “ب” بأمان وكفاءة. في حين أن العمليات اليدوية قد دعمت عمليات هذه الشركات لسنوات، إلا أنها منعتها أيضًا من التوسع.
يعكس هذا التحول توقعات مسافري الحافلات اليوم، الذين يرغبون في تجربة رقمية سلسة تضاهي تطبيقاتهم المفضلة على الهاتف المحمول مثل Uber أو Lyft. يريدون أن يكونوا قادرين على حجز مواصلات جماعية بنقرة واحدة، مع أسعار دقيقة، وتقديرات موثوقة لوقت الوصول والتوصيل، وتجربة حجز إلكترونية سلسة.
تُمكّن شركة Busie، وهي شركة مقرها نيويورك ووصلت إلى نهائيات تحدي Confluent الافتتاحي للشركات الناشئة في مجال تدفق البيانات، مقدمي خدمات النقل البري من تقديم هذه التجربة العصرية لعملائهم. توفر منصة تأجير الحافلات الخاصة بهم حلاً جاهزاً للتشغيل يدعم عملية حجز كاملة عبر الإنترنت من البداية إلى النهاية، مما يمنح العملاء تجربة مميزة، ويقلل من تكاليف الاستحواذ على العملاء، ويؤدي في النهاية إلى مضاعفة تحويلات الحجز.
بإمكان مزودي خدمات النقل رقمنة عملياتهم وتبسيطها، بدءاً من استفسارات القنوات المتعددة، وإدارة المخزون، والتسعير الديناميكي، وصولاً إلى المدفوعات، وتخطيط المسارات الديناميكي القائم على المركبات، وتحليلات العملاء. تعتمد منصتهم بشكل أساسي على تدفق البيانات باستخدام IBM Confluent.
تابع القراءة لمعرفة كيف تستخدم Busie تدفق البيانات لتقديم الخدمات الرقمية لمزودي خدمات النقل، ولماذا قاموا ببناء منصتهم على IBM Confluent.
قرر مؤسسا شركة Busie، وهما Brady Perry و Louis Bookoff، تنفيذ بنية برمجية قائمة على الأحداث لمنصة تأجير الحافلات الخاصة بهما في وقت مبكر. لقد قاموا بتجربة بنية تحتية متجانسة خلال المراحل المبكرة من تطوير المنتج، لكنهم سرعان ما وجدوا أنها مقيدة. كان من الصعب توسيع نطاق النظام المترابط بإحكام ليصل إلى معدلات الإنتاجية التي توقعوها، مما أدى إلى إبطاء التطوير السريع لميزات المنصة الجديدة.
بينما اعتمدت بنية الخدمات المصغرة الأولية لديهم بشكل كبير على استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات RESTful، إلا أنهم أدركوا أهمية تأسيس بنية تحتية أساسية للبيانات تتوسع وتتكيف مع الاحتياجات المتغيرة بمرور الوقت. بعد التعرف على مفهوم تدفق البيانات من خلال موارد المطورين الخاصة بـ IBM Confluent، أدركوا أن Apache Kafka سيلبي هذه الاحتياجات.
بصفتهم شركة ناشئة مرنة، افتقروا إلى الموارد والخبرة اللازمة لإدارة Kafka ذاتياً وبفعالية، لذا تقدموا بطلب للانضمام إلى برنامج الشركات الناشئة من Confluent. يوفر البرنامج ما يصل إلى عام واحد من رصيد Confluent Cloud المجاني وإمكانية الوصول إلى خبراء داخليين. تم تصميمه للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والتي لديها حالات استخدام مبتكرة لتدفق البيانات.
بفضل IBM Confluent، يمكن لشركة Busie الاستفادة من أدوات المطورين الشاملة، بما في ذلك دعم لغات متعددة، لضم المهندسين الجدد بسرعة. بإمكانهم بعد ذلك بناء بنية قائمة على الأحداث تتسم بالمتانة لتشغيل منصة تأجير الحافلات الخاصة بهم منذ اليوم الأول. كما يستفيدون من الموارد الشاملة والمدارة بالكامل التي توفرها IBM Confluent، بما في ذلك الموصلات المدارة بالكامل ومعالجة التدفق وسجل المخططات.
بدأت رحلة Busie في تدفق البيانات بفك قيود البيانات تدريجيًا من قواعد البيانات المعزولة. لقد استخدموا العديد من الموصلات الجاهزة، سواء المدارة بالكامل في IBM Confluent Cloud أو المدارة ذاتياً على AWS ECS مع AWS Fargate لربط البيانات من 13 قاعدة بيانات من نوع PostgreSQL و MongoDB. تراوحت البيانات في قواعد البيانات هذه بين جداول العملاء، وطلبات التسعير، والحجوزات، وحالة المركبات.
أدى تجميع هذه البيانات إلى كسر الحواجز بين قواعد البيانات وإتاحتها للاستخدام من قِبل التطبيقات اللاحقة.
مع وجود بنية أساسية لتدفق البيانات، بدأت Busie في بناء تطبيقات تستفيد من ميزات إضافية لمنصة IBM Confluent لتدفق البيانات. تطبيقهم الأساسي، Range Operator Portal—وهو نظام تخطيط موارد مؤسسات (ERP) متخصص لعمليات حجز الرحلات المستأجرة من البداية إلى النهاية—يعتمد على محرك بحث قوي يُسمى "Charter Experience Finder" (ChEF).
يعتمد ChEF نهج معالجة shift-left، حيث يقوم بتجميع وإثراء البيانات من مصادر متنوعة داخل IBM Confluent Cloud لإنشاء نموذج بيانات موحد مُحسَّن لعمليات البحث، والتقسيم إلى صفحات، والفلترة. يُتيح هذا النهج لمشغلي خدمة النقل العثور بسرعة على المعلومات التي يحتاجون إليها.
تحسَّن معدل نقل البيانات لتحميل العرض الأساسي في Range Operator Portal بنسبة 300%، مما وفر تجربة رقمية أكثر سلاسة للعملاء. هذا التحسن هو نتيجة مباشرة لنهج shift left في معالجة البيانات.
يمكن لعملاء Busie أيضاً إجراء عمليات بحث قوية على بياناتهم، مما يساعدهم في العثور على المعلومات التي يحتاجون إليها بشكل أسرع من أي منتج آخر في السوق. توفر لهم هذه القدرة وقتًا ثمينًا في عملياتهم اليومية.
بالإضافة إلى هذا التقدم، قدمت Busie ميزات لم يسبق لها مثيل في الصناعة. تُعد تقنيات التسعير الديناميكي، والفواتير الإلكترونية غير المتزامنة، والعقود الإلكترونية، والإشعارات اللحظية— مثل تحديثات حالة النقل— مجرد أمثلة قليلة على الابتكارات التي أصبح تحقيقها ممكناً بفضل تدفق البيانات.
من المهم أن تتمكن Busie من طرح هذه الميزات في غضون أسابيع أو أشهر بدلاً من سنوات، وذلك بفضل الأدوات الشاملة التي توفرها IBM Confluent. يمكنهم بسهولة دمج مصادر بيانات جديدة في المنصة وإنشاء منتجات بيانات جيدة التنظيم وخاضعة للحوكمة، بحيث تكون قابلة للاكتشاف بسهولة وجاهزة للاستخدام من قِبل التطبيقات اللاحقة.
بصفتكم شركة ناشئة مرنة وبموارد محدودة، أثبتت هذه القدرة أنها لا تقدر بثمن في الاستجابة السريعة لمتطلبات عملائكم. كما مكنهم ذلك من تطوير وظائف جديدة على منصة تأجير الحافلات، مما سمح لـ Busie بدعم طلبات التسعير التي تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات شهرياً.
وقد ساعدتهم هذه القدرة أيضًا على التحكم في تكاليف تخزين البيانات. تسمح معالجة التدفق من IBM Confluent لهم بتصفية تدفقات البيانات بفعالية، مما يحد من حجم البيانات التي تصل إلى قواعد البيانات إلى ما هو ضروري للغاية.
ومع استمرار Busie في الابتكار، يخططون للاستفادة من القدرات التابعة لمنصة تدفق البيانات من IBM Confluent. تُتيح عملية معالجة البيانات المتدفقة باستخدام Apache Flink المُدار بالكامل، على سبيل المثال، للفريق العديد من الفرص لتطوير منتجاتهم. تعدّ لوحات معلومات التحليل الفوري، والتسعير القائم على العائد—أي التسعير الديناميكي القائم على توفر السائق والمركبة—بالإضافة إلى تقارير مواقع المركبات الفورية، مجرد أمثلة قليلة من تطبيقات تدفق البيانات التي يجري النظر فيها.
تدفق البيانات أساسي لمهمة Busie في مساعدة مزودي النقل على التحول الرقمي. بفضل اعتمادها على IBM Confluent كركيزة أساسية لمنصتها المخصصة لتأجير الحافلات، تقدم Busie حلاً جاهزاً للتشغيل مصمماً خصيصاً لشركات النقل، وهو قطاع غالباً ما تجاهلته شركات التكنولوجيا. إن تدفق البيانات الفورية من مصادر متعددة ومعالجتها وحوكمتها ومشاركتها يتيح لـ Busie تقديم منصة شاملة تدير كل شيء بدءاً من إعداد عروض الأسعار وصولاً إلى التخطيط الديناميكي للمسارات.
بدعم من IBM Confluent، يمكن لشركة Busie تطوير منتجها بوتيرة سريعة، مما يدفع الابتكار بسرعة وبموارد محدودة. بعد اتخاذ القرار المبكر لبناء منصتهم على IBM Confluent Cloud، مهدت Busie الطريق للنجاح طويل الأمد.