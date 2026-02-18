تعزز شبكة المدفوعات الوطنية في بلغاريا، BORICA، أنظمة منع الاحتيال من الجيل التالي عبر IBM Safer Payments وIBS

طبقت BORICA حل IBM Safer Payments في خدمات البطاقات، مع عزمها على إضافة قنوات دفع فورية قريبًا لعملائها تشمل البنوك من جميع الأحجام، ومزودي خدمات الدفع، وجهات تحصيل معاملات البطاقات. يمثل هذا التطبيق خطوة مهمة في مسار شركة BORICA نحو مواصلة تقديم خدمات مصرفية آمنة ومبتكرة على نطاق واسع، وقد أظهر بالفعل نجاحًا في اكتشاف المعاملات الاحتيالية.

تقول Albena Petkova، مديرة خدمات الحماية من الاحتيال المالي في BORICA: "بفضل نشر IBM Safer Payments، تمكنت BORICA من إنشاء طبقة مركزية ومتعددة المستأجرين للحماية من الاحتيال والجرائم المالية ضمن البنية التحتية للمدفوعات الوطنية في بلغاريا". "لقد أصبحت المنصة الآن تحمي معظم معاملات البطاقات المحلية (أكثر من 70% منها) في الوقت الفعلي، وتوفر مراقبة سلوكية للكشف عن الغش قائمة على المخاطر عبر جميع البنوك ومزودي خدمات الدفع المشاركين. ويجري حاليًا العمل على تطوير التكامل مع نظام مكافحة الاحتيال ليشمل المدفوعات غير المتعلقة بالبطاقات وعمليات القنوات الرقمية. يتيح نموذج الخدمات المشتركة ضوابط متسقة لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الاحتيال على الصعيد الوطني، ما يقلل بشكل كبير من الخسائر الناتجة عن الاحتيال ويحسن تجربة العملاء من خلال تقليل حالات رفض المعاملات الخاطئة."

ساعدت IBS على دمج الحل بسلاسة ضمن سير عمل المدفوعات، ما مكّن BORICA من الحصول على رؤية موحدة لسلوك العملاء وتحسين فعالية إجراءات الحماية من الاحتيال. "ثقة عملائنا هي مفتاح نجاحنا. نحن نضع الأمن في المقدمة حتى يتمكن العملاء من الاطمئنان بأن أموالهم ومعلوماتهم الشخصية محمية بشكل جيد. وهذه التقنية تحقق نتائج ناجحة بالنسبة لنا." حسبما أوضحت السيدة Petkova.

وبفضل خدمات تحديث التطبيقات وخدمات التكامل التي تقدمها شركة IBS، والتي تساعد العملاء على تطوير التطبيقات القديمة وإنشاء إمكانات رقمية جديدة مصممة بما يتناسب مع عصر السحابة، طُبق هذا الحل في غضون أسابيع قليلة. يقول Goran Angelov، المدير التنفيذي لشركة IBS: "في IBS، لدينا الفرصة لمساعدة عملائنا على الابتكار بشكل أسرع واستكشاف المزيد من الفرص". "يجسد تعاوننا مع BORICA التزامنا بتمكين المؤسسات من خلال الحلول الآمنة والمتطورة."