ما وراء البتات والبايتات: بناء الثقة في السحابة باستخدام Intel SGX وTDX على IBM Cloud

على IBM Cloud، توفّر Intel® Software Guard Extensions (SGX) وIntel® Trust Domain Extensions (TDX) نهجين مختلفين لحماية البيانات أثناء استخدامها، يناسب كل منهما احتياجات مختلفة لأحمال التشغيل.
غيّرت الأجهزة الافتراضية (VMs) التقليدية طريقة استخدامنا لموارد الحوسبة، من خلال تحسين كفاءة الأجهزة وتوفير عزل قوي لأحمال التشغيل. ومع ذلك، مع تزايد تشغيل المؤسسات لأحمال تشغيل حساسة، مثل استدلال نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي، وإدارة مفاتيح سلسلة الكتل، وتحليلات البيانات الآمنة، وسجلات الرعاية الصحية والأنظمة المالية، أصبحت المخاوف المتعلقة بالثقة وسرية البيانات وأمن وقت التشغيل في البيئات المشتركة متعددة المستأجرين أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
ما مقدار الثقة التي ينبغي منحها للبنية التحتية السحابية المشتركة عندما تكون البيانات قيد المعالجة الفعلية؟ تاريخيًا، ركّز أمن السحابة على حماية البيانات غير النشطة من خلال التشفير على مستوى الأقراص أو الملفات، وحماية البيانات أثناء نقلها باستخدام بروتوكولات مثل TLS. ومع أن هذه الضوابط تظل ضرورية، فإنها تترك فجوة عندما تكون البيانات قيد الاستخدام، أي أثناء معالجتها فعليًا في ذاكرة النظام.
في البيئات السحابية التقليدية، تعتمد حماية البيانات الحساسة إلى حد كبير على أمن برمجيات النظام الأساسية. ترتقي الحوسبة السرية بهذا النهج خطوة أخرى، إذ تدمج الحماية مباشرةً في الأجهزة، مما يساعد على ضمان بقاء البيانات آمنة حتى أثناء معالجتها.
يوفّر SGX حماية على مستوى المناطق المعزولة الآمنة لمكوّنات تطبيق محددة، بينما يوفّر TDX عزلًا كاملًا على مستوى الجهاز الافتراضي. تدمج IBM Cloud كلتا التقنيتين لمساعدة المؤسسات على تعزيز الثقة في البيئات السحابية المشتركة.
ينشئ Intel SGX منطقة ذاكرة محمية بالأجهزة تُعرف باسم ذاكرة التخزين المؤقت لصفحات المناطق المعزولة الآمنة (EPC)، ويمكن للتطبيقات الضيفة استخدامها في الحوسبة السرية. تعزل هذه المناطق الآمنة التعليمات البرمجية والبيانات داخل الذاكرة، وتحميها حتى من البرمجيات ذات الامتيازات، مثل نظام التشغيل أو مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor).
تعتمد مثيلات IBM Cloud الممكّنة بتقنية SGX على امتداد SGX للأجهزة من Intel، الذي يتيح للمستخدمين تحديد مناطق معزولة آمنة داخل ذاكرة التطبيق. هذه المناطق المعزولة الآمنة هي:
يدعم IBM Cloud مهام سير عمل التصديق عن بُعد، مما يتيح لتطبيقاتك التحقق من هوية الخدمات القائمة على المناطق المعزولة الآمنة وسلامتها قبل مشاركة البيانات الحساسة.
كما هو موضح في الشكل 1 أعلاه، تبدأ العملية عندما يرسل طرف التحقق (1) قيمة عشوائية للاستخدام مرة واحدة إلى الخادم، مما يدفع التطبيق (2) إلى طلب تقرير للمنطقة المعزولة الآمنة. يُرسل هذا التقرير (3) إلى منطقة التصديق المعزولة لتوقيعه (4)، ثم يُعاد (5) إلى طرف التحقق في صورة "Quote" موثّق. ثم يتحقق طرف التحقق (6) من هذا "Quote" عبر شهادات Intel PCS لتأكيد أصالة الأجهزة، ثم يفرج في النهاية (7) عن الأسرار للتطبيق الآمن.
يحقق استخدام Intel SGX على IBM Cloud عدة مزايا:
يدعم IBM Cloud تقنية Intel® Trust Domain Extensions (TDX) لتوفير مستوى جديد من الأمان للأجهزة الافتراضية، من خلال تمكين أجهزة افتراضية معزولة على مستوى الأجهزة مع تشفير كامل للذاكرة. مع TDX، تعمل الأجهزة الافتراضية بالكامل في صورة نطاقات ثقة (TDs)، حيث يحمي المعالج الذاكرة وحالة وحدة المعالجة المركزية. يناسب هذا النموذج بوجه خاص المؤسسات التي تريد حماية أحمال التشغيل الحالية من دون إعادة هيكلة التطبيقات، مع تقليل مقدار الثقة المطلوب وضعها في برمجيات البنية التحتية السحابية بدرجة كبيرة. على خلاف المحاكاة الافتراضية التقليدية، ينشئ Intel TDX عزلًا قويًا بين الأجهزة الافتراضية الضيفة والبنية التحتية السحابية الأساسية، بما في ذلك مراقب الأجهزة الافتراضية (hypervisor).
تتبع عملية التصديق نمطًا مشابهًا لنمط SGX، غير أن TDX يقدّم عدة عناصر بنائية مميزة، موضّحة أدناه.
يقدّم Intel TDX نموذجًا جديدًا للثقة من خلال وضع العمليات الحساسة داخل وضع SEAM، وهو وضع مخصص لوحدة المعالجة المركزية يعمل خارج مستويات الامتياز العادية للمضيف والضيف لحماية الوظائف الحساسة. يهيّئ SEAM Loader هذه البيئة الموثوقة ضمن البرنامج الثابت، إذ يحمّل وحدة TDX Module ويتحقق منها على نحو آمن. تعمل وحدة TDX بالكامل داخل وضع SEAM، حيث تفرض العزل بين نطاقات الثقة (TDs) ومراقب الأجهزة الافتراضية، وتدير عمليات دورة الحياة مثل الإنشاء والتصديق، وتضمن تصفية أي بيانات تعبر الحدود وتنقيتها لمنع كشفها.
كما هو موضح في الشكل 2 أعلاه، يكمن الاختلاف الرئيسي في كيفية تفاعل أحمال التشغيل مع المنصة. في الشكل البيضاوي A، يستدعي الجهاز الافتراضي التقليدي مراقب الأجهزة الافتراضية مباشرةً من خلال VMCALL، مع منحه ثقة كاملة. في المقابل، يوضح الشكل البيضاوي B وحدة TDX، حيث لا يمنح نطاق الثقة (TD) الثقة لمراقب الأجهزة الافتراضية، بل يستدعي وحدة TDX من خلال TDVMCALL للحصول على خدمات مراقب الأجهزة الافتراضية. تتحقق وحدة TDX من استدعاءات مراقب الأجهزة الافتراضية الصادرة من نطاق الثقة (TD)، وتصفّيها، وتخدمها بصورة مستقلة عن مراقب الأجهزة الافتراضية؛ ومع ذلك، تُمرَّر بعض الخدمات، مثل الجدولة، إلى مراقب الأجهزة الافتراضية من خلال استدعاءات SEAM.
كما هو موضح في الشكل 3 أدناه، يتبع مسار التصديق نمطًا مشابهًا لنمط SGX، لكن مع اختلافات رئيسية في طريقة التنفيذ. تبدأ العملية عندما يرسل طرف التحقق (1) قيمة nonce إلى المنصة، مما يدفع وكيل التصديق (2) داخل نطاق الثقة (TD) إلى طلب تقرير TD من وحدة TDX باستخدام /dev/tdx-guest. ثم يُستخدم التقرير (3) لإنشاء "Quote"، وتوقّعه (4) منطقة التصديق المعزولة التي تعمل على المضيف، ثم يُعاد (5) إلى طرف التحقق. ثم يتحقق طرف التحقق (6) من "Quote" باستخدام شهادات Intel PCS، بما في ذلك استرجاع شهادات PCK، لتأكيد أصالة المنصة، ثم يكشف في النهاية (7) عن الأسرار لحمل التشغيل الموثوق.
يوفّر TDX على IBM Cloud مزايا وحالات استخدام متعددة:
يمثّل كل من Intel SGX وTDX خطوة مهمة إلى الأمام في طريقة ترسيخ الثقة في البيئات السحابية. ومن خلال ترسيخ الأمن في الأجهزة بدلًا من الاعتماد على سياسات البرمجيات، تمنح IBM Cloud المؤسسات طريقة ملموسة لتقليل سطح الهجوم لأحمال التشغيل الأهم لديها.
يناسب SGX المستخدمين الذين يحتاجون إلى حماية دقيقة على مستوى المناطق المعزولة الآمنة لمكوّنات تطبيق محددة، بينما يُعد TDX الخيار الأنسب لمن يريدون عزلًا كاملًا على مستوى الجهاز الافتراضي من دون تعديل التعليمات البرمجية للتطبيق.
ومع استمرار تزايد الضغوط التنظيمية وحساسية أحمال التشغيل السحابية، يوفّر وجود الخيارين معًا مرونة حقيقية لمهندسي البنية. إذا كنت تقيّم موضع الحوسبة السرية ضمن مجموعة تقنياتك، فإن وثائق IBM Cloud حول الحوسبة السرية في VPC تمثل نقطة انطلاق عملية.