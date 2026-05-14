ما وراء البتات والبايتات: بناء الثقة في السحابة باستخدام Intel SGX وTDX على IBM Cloud

يقدّم Intel TDX نموذجًا جديدًا للثقة من خلال وضع العمليات الحساسة داخل وضع SEAM، وهو وضع مخصص لوحدة المعالجة المركزية يعمل خارج مستويات الامتياز العادية للمضيف والضيف لحماية الوظائف الحساسة. يهيّئ SEAM Loader هذه البيئة الموثوقة ضمن البرنامج الثابت، إذ يحمّل وحدة TDX Module ويتحقق منها على نحو آمن. تعمل وحدة TDX بالكامل داخل وضع SEAM، حيث تفرض العزل بين نطاقات الثقة (TDs) ومراقب الأجهزة الافتراضية، وتدير عمليات دورة الحياة مثل الإنشاء والتصديق، وتضمن تصفية أي بيانات تعبر الحدود وتنقيتها لمنع كشفها.

كما هو موضح في الشكل 2 أعلاه، يكمن الاختلاف الرئيسي في كيفية تفاعل أحمال التشغيل مع المنصة. في الشكل البيضاوي A، يستدعي الجهاز الافتراضي التقليدي مراقب الأجهزة الافتراضية مباشرةً من خلال VMCALL، مع منحه ثقة كاملة. في المقابل، يوضح الشكل البيضاوي B وحدة TDX، حيث لا يمنح نطاق الثقة (TD) الثقة لمراقب الأجهزة الافتراضية، بل يستدعي وحدة TDX من خلال TDVMCALL للحصول على خدمات مراقب الأجهزة الافتراضية. تتحقق وحدة TDX من استدعاءات مراقب الأجهزة الافتراضية الصادرة من نطاق الثقة (TD)، وتصفّيها، وتخدمها بصورة مستقلة عن مراقب الأجهزة الافتراضية؛ ومع ذلك، تُمرَّر بعض الخدمات، مثل الجدولة، إلى مراقب الأجهزة الافتراضية من خلال استدعاءات SEAM.

كما هو موضح في الشكل 3 أدناه، يتبع مسار التصديق نمطًا مشابهًا لنمط SGX، لكن مع اختلافات رئيسية في طريقة التنفيذ. تبدأ العملية عندما يرسل طرف التحقق (1) قيمة nonce إلى المنصة، مما يدفع وكيل التصديق (2) داخل نطاق الثقة (TD) إلى طلب تقرير TD من وحدة TDX باستخدام /dev/tdx-guest. ثم يُستخدم التقرير (3) لإنشاء "Quote"، وتوقّعه (4) منطقة التصديق المعزولة التي تعمل على المضيف، ثم يُعاد (5) إلى طرف التحقق. ثم يتحقق طرف التحقق (6) من "Quote" باستخدام شهادات Intel PCS، بما في ذلك استرجاع شهادات PCK، لتأكيد أصالة المنصة، ثم يكشف في النهاية (7) عن الأسرار لحمل التشغيل الموثوق.