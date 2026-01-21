الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

بناء تجربة عملاء في الوقت الفعلي في قطاع الاتصالات باستخدام watsonx.data على Google Cloud

من خلال البناء على watsonx.data مع Astra DB on Google Cloud، أسَّست شركة اتصالات أساسًا جاهزًا للمستقبل - يدعم متطلبات تجربة العملاء الحالية ويمكِّن الابتكار المستمر مع تطوُّر قدرات الذكاء الاصطناعي.

برج خلوي على قمة جبل مع سُحب على الأفق وغروب الشمس.

تتم إعادة تعريف تجربة العملاء في قطاع الاتصالات في الوقت الفعلي. وفقًا لمعهد IBM Institute for Business Value (IBV)، فقد قامت 69% من شركات الاتصالات بالفعل بنشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء، ويقول 77% من المديرين التنفيذيين في القطاع إن الذكاء الاصطناعي يعزز استجابة المؤسسة. ومع ذلك، لا يزال العديد يواجهون صعوبةً في تحويل تبنّي الذكاء الاصطناعي إلى نتائج أفضل للعملاء بشكل مستمر.

السبب أصبح واضحًا بشكل متزايد: يفوق تقدُّم الذكاء الاصطناعي جاهزية البيانات. بالنسبة إلى إحدى شركات الاتصالات، كان الطموح لتقديم تجارب عملاء ذكية ومخصصة موجودًا بالفعل، لكن ما كان مفقودًا هو أساس بيانات في الوقت الفعلي قادر على دعم تلك التجارب على نطاق واسع. وقد تغيَّر ذلك مع تشغيل watsonx.data على Google Cloud.

التحدي: الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة، بينما البيانات لا تواكبه

تُظهر أبحاث IBV أن قطاع الاتصالات متقدِّم على العديد من الصناعات في تجارب الذكاء الاصطناعي - حيث يستخدم 44% من مزوِّدي خدمات الاتصالات الذكاء الاصطناعي الوكيل بالفعل في روبوتات المحادثة الموجَّهة للعملاء. ومع ذلك، يعترف المديرون التنفيذيون أيضًا بأن البنى التحتية القديمة للبيانات تظل قيدًا أساسيًا.

واجه هذا المشغِّل تحديات مألوفة:

  • بيانات العملاء متفرقة عبر أنظمة OSS وBSS وCRM وأنظمة الشبكة.
  • مسارات بيانات تعتمد على الدُفعات، ما يؤخر الحصول على الرؤى واتخاذ الإجراءات.
  • نماذج الذكاء الاصطناعي للعمل مجبرة على العمل في سياق عملاء قديم أو جزئي.
  • القدرة المحدودة على اتخاذ إجراءات بناءً على أحداث الشبكة أو الاستخدام الفورية.

النتائج كانت تجربة العملاء الذكية، ولكنها تفاعلية. النتيجة كانت تجربة عملاء ذكية، لكنها تفاعلية فقط. الرؤية التي أعادت تشكيل الاستراتيجية كانت بسيطة وحاسمة: تجربة العملاء مشكلة توقيت، والتوقيت مشكلة بيانات.

الحل: أسباب اختيار watsonx.data وAstra DB

لسد الفجوة بين قدرات الذكاء الاصطناعي ونتائج تجربة العملاء، قامت شركة الاتصالات بتحديث طبقة البيانات الخاصة بها باستخدام watsonx.data، بنية IBM المفتوحة والمحكومة للبيانات، مع استخدام Astra DB كمخزن بيانات تشغيلي في الوقت الفعلي.

تم نشر Astra DB (المبنية على Apache Cassandra) بشكل أصلي على Google Cloud، وتم تصميمها لتلبية متطلبات شركات الاتصالات من حيث السعة وزمن الانتقال والتوافر.

ما الذي تغيَّر في طبقة البيانات؟

  • سياق العملاء دائم التحديث: أصبحت Astra DB نظام السجل الرئيسي للإشارات الحية للعملاء، بما في ذلك أحداث الشبكة ومؤشرات جودة الخدمة، وبيانات الاستخدام والتجوال والامتيازات، وسجل التفاعلات على مستوى الجلسات عبر القنوات الرقمية. وأدى هذا إلى ضمان أن أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي تصل إلى حالة العميل الحالية، وليس لقطات تاريخية.
  • الأداء المتوقع ذو زمن الانتقال القصير على نطاق واسع: زمن الانتقال بالمللي ثانية للقراءة والكتابة -يتم الحفاظ عليه حتى أثناء ذروة الطلب- أتاح اتخاذ قرارات فورية عبر ملايين التفاعلات المتزامنة.
  • المرونة حسب التصميم: التكرار الموزع عبر مناطق متعددة على Google Cloud ساهم في ضمان توافر عالٍ لأعباء العمل الموجَّهة للعملاء، حتى أثناء الانقطاعات أو ارتفاع حركة المرور.
  • البساطة التشغيلية: باعتبارها خدمة مُدارة بالكامل، أزالت Astra DB عبء إدارة قواعد البيانات الموزعة، ما أتاح للفِرق التركيز على تصميم التجربة والابتكار.

تحويل البيانات في الوقت الفعلي إلى نتائج ملموسة لتجربة العملاء

في watsonx.data، تتكامل Astra DB مع خدمات التحليلات والذكاء الاصطناعي والحوكمة، لتنشئ بنية بيانات موثوق بها وفورية لدعم حالات استخدام تجربة العملاء (CX).

تُتيح هذه البنية ما يلي:

  • تقديم الميزات في الوقت الفعلي للاستدلال بالذكاء الاصطناعي.
  • وكلاء افتراضيون ومساعدون رقميون مدركون للسياق.
  • مهام سير عمل استباقية لتجربة العملاء، مفعَّلة بإشارات الشبكة والاستخدام المباشرة.

هذا التحول نقل المشغِّل من دعم تفاعلي إلى تفاعل استباقي قائم على البيانات، وهي خطوة محورية مع تزايد استقلالية الذكاء الاصطناعي وتركيزه على اتخاذ الإجراءات.

تأثير ملموس في تجربة العملاء

مع وجود أساس بيانات في الوقت الفعلي، حققت شركة الاتصالات تحسينات ملموسة:

  • حل المشكلات بشكل استباقي، مع اكتشاف تراجع جودة الخدمة قبل تواصل العملاء مع الدعم.
  • تفاعلات أسرع وأكثر ملاءمة، مع وصول مساعدي الذكاء الاصطناعي إلى السياق المباشر على الفور.
  • تفاعل مخصص قائم على السلوك في الوقت الفعلي بدلًا من الملفات التعريفية الثابتة.
  • خفض تكلفة الخدمة، مع أتمتة تفاعلات المستوى الأول عالية الحجم بثقة.

يتماشى هذا النهج مع نتائج IBV التي تُظهر أن 75% من التنفيذيين في قطاع الاتصالات يرون الذكاء الاصطناعي ميزة تنافسية - ولكن فقط عندما تدعمه بنية البيانات المناسبة.

الدرس الأكبر لقادة الاتصالات

تُوضِّح أبحاث IBV أمرًا واحدًا: تبنّي الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات لم يَعُد عامل التميّز؛ بل التنفيذ هو الفيصل.يُحدِث الذكاء الاصطناعي فارقًا عندما تكون البيانات فورية وموثوق بها ومتاحة على نطاق واسع. 

من خلال البناء على watsonx.data مع Astra DB on Google Cloud، تمكَّن مشغّل الاتصالات هذا من تأسيس قاعدة جاهزة للمستقبل - تدعم متطلبات تجربة العملاء اليوم وتمكِّن الابتكار المستمر مع تطور قدرات الذكاء الاصطناعي.

اتخذ الخطوة التالية

إذا كنت تستكشف سبل تحديث أساس بيانات الاتصالات لديك وإطلاق تجارب عملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي وفي الوقت الفعلي، فإن watsonx.data كخدمة (Astra DB) متاح مباشرةً عبر Google Cloud Marketplace. أصبحت تجربة العملاء تتحرك بسرعة البيانات. منصة البيانات المناسبة تجعل ذلك ممكنًا.

اكتشِف كيف تنتقل شركات الاتصالات من مشاريع تجريبية للذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج.

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM