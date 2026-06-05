بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي والمساعدين باستخدام Confluent وAiry وApache Flink

انتقل إلى داخل بنية مساعد Airy في الوقت الفعلي لمعرفة كيف أن IBM Confluent وApache Flink وتدفقات البيانات الخاضعة للحوكمة تؤسس للنماذج اللغوية الكبيرة في سياق جديد - مما يساعد الشركات على خفض زمن الانتقال، والحد من الهلوسة، وتوسيع نطاق مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل بفعالية من حيث التكلفة.
ملاحظة المحرر: نُشرت النسخة الأصلية من منشور المدونة هذا قبل أن تستحوذ Confluent على Airy في أكتوبر 2025.
من أتمتة المهام الروتينية إلى توفير رؤى فورية لتوجيه القرارات المعقدة، يستعد وكلاء الذكاء الاصطناعي والمساعدون لأن يصبحوا جزءا لا يتجزأ من عمليات المؤسسة. على الأقل هذا صحيح بالنسبة إلى المؤسسات التي يمكنها معرفة كيفية تزويد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) ببيانات فورية، في سياقها وجديرة بالثقة، بطريقة آمنة وقابلة للتوسع.
قامت Airy بتطوير إطار عمل يساعد المطورين على بناء روبوتات مساعدة للمطورين كواجهة جديدة لاستكشاف بياناتهم والعمل معها. بالتعاون مع IBM Confluent، تقوم الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها بالربط بين النماذج اللغوية الكبيرة والبيانات في الوقت الفعلي. يسمح هذا النهج للمستخدمين بطرح أسئلة بلغة طبيعية حول تدفق بياناتهم عبر الأنظمة التشغيلية والتحليلية. تتضمن هذه المهمة استخدام Apache Kafka وApache Flink وApache Iceberg لجعل مساعدي الذكاء الاصطناعي ذوي القدرات الوكيلة واقعاً في حالات الاستخدام المؤسسية.
يشرح لك هذا المقال كيف حلت Airy النقاط الخلافية الشائعة التي يواجهها المطورون والمهندسون عندما يحاولون الانتقال من استخدام روبوتات دردشة بسيطة إلى بناء مساعدي ذكاء اصطناعي أذكياء.
سواء كان الأمر يتعلق بالتنبؤ بسلوك العملاء في مجال التمويل، أو تخصيص استراتيجيات التسويق في مجال البيع بالتجزئة أو تبسيط عمليات دعم العملاء، تحتاج الشركات إلى مساعدين. تحتاج هذه الأدوات إلى تزويد فرق الهندسة والأعمال بمعلومات دقيقة وفي الوقت المناسب.
ولتحقيق ذلك، واجه فريق Airy التحديات التالية:
بالنسبة إلى الشركات التي لديها احتياجات متزايدة من البيانات وعدد متزايد باستمرار من عمليات التكامل من نقطة إلى نقطة، تتصاعد تحديات الوصول إلى البيانات ودورة الحياة والأمان مع ارتفاع عدد الروابط ومع مشاركة فرق العمل المختلفة عبر خطوط أعمال متعددة للبيانات مع بعضها البعض. من المهم النظر في كيفية إدارة تدفقات البيانات وتأمينها لتقليل المخاطر والحصول على النتيجة المرجوة.
تمتلك النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) قدرًا هائلاً من المعرفة استنادًا إلى البيانات المتاحة للجمهور وقد لا تحتوي على بيانات مدركة للسياق أو بيانات خاصة بالعمل. عندما تكون هناك فجوة معرفية، يمكن أن تهلوس النماذج اللغوية الكبيرة وتولد نتائج غير دقيقة.
بالنسبة إلى المؤسسات، فإن المخاطر كبيرة. الهلوسة في مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي المصمم للمساعدة في المهام القانونية أو المالية أو الموجهة للعملاء قد يكون لها عواقب وخيمة. إن ضمان أن تكون البيانات المقدمة للذكاء الاصطناعي موثوقة وقابلة للتحقق لأمر في غاية الحساسية.
يحتاج عملاء المؤسسات إلى بنية بيانات كبيرة الحجم يمكنها معالجة ملايين الأحداث. يضمن هذا النهج أن الأنظمة لا تزال قادرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات التاريخية واللحظية مع زمن استجابة منخفض خلال أحمال الذروة—دون الإنفاق الزائد على حالات استخدام واسعة النطاق ذات طلب متغير.
ولحل جميع هذه التحديات، كنا بحاجة إلى منصة تدفق بيانات غنية بالميزات وقابلة للتوسع بدرجة كبيرة تسمح لنا بتشغيل الاستدلال في الوقت الفعلي بمخرجات جديرة بالثقة على نطاق واسع. يجب أن تفي هذه المنصة بهذه الجوانب دون المساس بالأمان أو الدقة أو التكلفة.
تُمكِّن منصة Confluent Data Streaming Platform (منصة تدفق البيانات المتكاملة) منصة Airy من سد الفجوة التحليلية التشغيلية. تسمح المنصة أيضا لمنصة Airy بدمج بيانات تطبيقات SaaS لعملائها مثل Salesforce، وقواعد بيانات مثل MongoDB وPostgreSQL، وأنظمة مثل Apache Iceberg وSnowflake وDelta Lake. هذا يعني أن مساعدي الذكاء الاصطناعي التي يرغب العملاء في إنشائها لم تعد بحاجة إلى انتظار المعالجة المجمعة أو الاعتماد على البيانات القديمة.
حالة الاستخدام الأساسية لمنصة Airy على Confluent هي الذكاء الاصطناعي الوكيل—التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل مع البيانات المتدفقة باللغة الطبيعية وتحويل وظائف Flink إلى وكلاء تراقب تدفقات البيانات باستمرار.
يمكن للمستخدمين طرح أسئلة بسيطة على المساعد مثل "ما الموضوع الذي يحتوي على بيانات الطلب؟" وتعليمات مثل "قم بوصف موضوع المشتريات" وكذلك أسئلة وتعليمات أكثر تعقيدًا مثل:
باستخدام Confluent، تسمح Airy للوكلاء بمراقبة المهام البسيطة بالإضافة إلى التطور إلى مهام سير عمل أكثر تعقيداً ومتعددة الخطوات لاستيفاء الطلب.
تستخدم Airy موصلات Confluent للحصول على الأحداث بشكل مستمر، بما في ذلك من MongoDB وPostgreSQL وTeam. عندما يتم استيعاب البيانات، يجب تحويلها قبل استخدامها في مهام مثل التجزئة أو التخصيص. تستخدم Airy منصة Flink لتصفية الضوضاء وتجميع المقاييس الرئيسية وإثراء تدفقات البيانات بمزيد من السياق.
بالنسبة إلى البيانات المنظمة في الموضوعات، تُتيح Airy للنماذج اللغوية الكبيرة إنشاء Flink SQL بدقة باستخدام عقود البيانات والمخططات المتطورة وإدارة البيانات الوصفية باستخدام Stream Governance. يساعد توفير سياق للنموذج اللغوي الكبير حول أحدث مخطط للموضوعات في إنشاء عبارات Flink SQL أكثر قوة.
بالنسبة إلى البيانات شبه المنظمة والبيانات غير المنظمة (مثل النص، JSON)، تستخدم Airy معالجة تدفق Flink واستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي لإنشاء عمليات تضمين وتخزينها في قواعد بيانات المتجهات للتوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). ووفقًا لتقرير IDC، فإن أكثر من 90% من بيانات المؤسسات غير منظمة. يتيح مساعد Airy للفرق إمكانية استخراج هذه البيانات وتحليلها بسرعة وكفاءة - كل ذلك من خلال لغة طبيعية - لجعل المعرفة متاحة على الفور للمؤسسة.
لقد سهّلت عملية الاستدلال على نماذج الذكاء الاصطناعي من Flink مجموعة Airy - فقد كان الفريق في السابق يقوم ببناء عناصر كان عليهم تشغيلها يدوياً، ولكنهم قاموا بإيقافها منذ ذلك الحين.
تستخدم Airy أيضًا Tableflow لمساعدة العملاء على الاستفادة من Iceberg، وتخزين البيانات السابقة والحديثة. كما يساعدهم Tableflow على إدارة كتالوج بياناتهم بشكل أفضل وتغذية بياناتهم الفورية بسهولة إلى أي بحيرة بيانات أو مستودع مفضل.
وأخيرًا، بإمكان Airy تنفيذ خطوة المعالجة اللاحقة. على سبيل المثال، إذا كان المساعد يقدم توصيات بناء على بيانات المنتج، بإمكان Airy التحقق منها مع موضوع المخزون في الوقت الفعلي لضمان الدقة وتقليل خطر الهلوسة من خلال تمرير بيانات جديدة وذات صلة فقط إلى النماذج اللغوية الكبيرة للعملاء.
تشمل الفوائد التي شهدتها Airy حتى الآن باستخدام IBM Confluent ما يلي:
إن بناء وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي للمؤسسات ليس بالمهمة السهلة. يتطلب معالجة بيانات في الوقت الحقيقي، ودقة، وأماناً قوياً، وقابلية توسع فعالة من حيث التكلفة. ولكن مع وجود البنية التحتية المناسبة، من الممكن مواجهة هذه التحديات وتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحقق قيمة حقيقية للشركات.
لقد كانت منصة تدفق البيانات Confluent Data Streaming Platform من شركة IBM بمثابة تغيير لقواعد اللعبة بالنسبة لمنصة Airy. من خلال استخدام معالجة تدفق Flink واستدلال نموذج الذكاء الاصطناعي إلى جانب حوكمة التدفق والموصلات، تساعد Airy العملاء على بناء ذكاء اصطناعي موثوق يسرع تبني استخدام المساعدين في قطاع الأعمال.
مع تطور Airy، يتطلع الفريق إلى تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي المركبة التي تعمل على أتمتة اختيار الأدوات. بدلاً من قضاء الوقت في اتخاذ القرار، يمكن للمستخدمين توصيل الهدف بلغة طبيعية وسيقوم النظام باختيار الأدوات المناسبة بشكل مستقل - مثل Flink لمعالجة التدفق، ومصادر البيانات المطلوب الاستعلام عنها، والنماذج اللغوية الكبيرة الفعالة من حيث التكلفة التي يجب استخدامها - بناءً على المهمة المطروحة.