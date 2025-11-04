AWS Transform: نقل سحابة VMware على AWS إلى Amazon EC2 باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

تعد AWS Transform for VMware، المتاحة الآن للجميع، خدمة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي الوكيل لتوجيه العملاء خلال رحلة الترحيل بأكملها. وتساعد هذه الخدمة المجموعات على تبسيط عمليات الترحيل وتسريعها من بيئات VMware إلى خدمات AWS الأصلية. وتوفر الأتمتة بمساعدة الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياة الترحيل، ما يقلل بشكل كبير من التعقيد والجهد المرتبطين عادةً بعمليات الترحيل السحابية.

تقوم IBM® Consulting بدعم VMware Cloud الشامل على AWS لإدارة رئيسية في القطاع العام في المملكة المتحدة. ونظرًا لأن هذا القسم لديه توجه إستراتيجي للسحابة الأصلية، فإن الخطوة الأولى المنطقية هي إعادة استضافة التطبيقات من سحابة VMware على AWS إلى Amazon EC2. وقد قلل هذا النهج من مخاطر تعرضهم لممارسات الترخيص التقليدية، بما في ذلك الإغلاق والزيادات الشديدة في الأسعار.

بالتعاون مع AWS، قامت IBM® Consulting بتطبيق VMCloud على AWS لترحيل التطبيقات القديمة من Windows بشكل منهجي إلى Amazon EC2. ومن خلال هذه العملية، نجحوا في استخدام AWS Transform لتقليل جهد الترحيل بنسبة 60% للمهام المؤتمتة مع الحفاظ على وظائف التطبيق الكاملة والأمان. ويوفر النهج الآتي—بدءًا من اختيار التطبيق المستهدف مرورًا بمراحل الترحيل—إطار عمل قابل للتكرار، يمكن للمؤسسات الأخرى اعتماده لمبادرات التحول إلى السحابة الأصلية الخاصة بها.