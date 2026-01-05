أي وكيل، أي إطار عمل: داخل IBM® watsonx Orchestrate Agent Catalog

تُجري الفِرق في مختلف أقسام الأعمال تجارب باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية والمبيعات ودعم تكنولوجيا المعلومات وسلسلة التوريد وغيرها. لكن قادة الذكاء الاصطناعي يواجهون الآن تحديًا جديدًا: كيفية جعل جميع هؤلاء الوكلاء يعملون معًا بطريقة آمنة، وخاضعة للحوكمة، وقابلة للتوسع، بدلًا من أن يكونوا حلولًا منفصلة.

تم تصميم IBM® watsonx Orchestrate لهذه اللحظة خصيصًا. في صميم هذه الرؤية يقع IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: مجموعة متنامية من وكلاء وأدوات الذكاء الاصطناعي الجاهزة من IBM والشركاء الموثوق بهم، مصممة للاندماج في مهام سير العمل المنسَّقة بأقل قدر من التعقيد.