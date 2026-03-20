الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى الحكم البشري: نموذج جديد لمرونة منصات الدفع

قاد مركز IBM Payments Center (IPC) عملية تحويل CloudFormation وهي قاعدة أكواد بنية تحتية ضخمة ومعقدة للغاية تدعم منصة مدفوعات حساسة للمهمة إلى Terraform.
تجاوزت المبادرة مجرد ترقية روتينية؛ فقد تطلبت فك تشابك سنوات من التعقيدات المعمارية بشكل منهجي وتحديد التبعيات المترسخة بعمق مع ضمان عدم انقطاع عمليات المنصة. يظهر التحول الذي أجرته IPC أن مستقبل تحديث البنية التحتية المالية ليس مقايضة بين السرعة والسلامة، بل هو سعي منضبط لكليهما.
قد تستغرق عملية إعادة الكتابة التقليدية ما يصل إلى ثمانية أشهر، ولكن لا يمكن لأنظمة المدفوعات الانتظار كل هذا الوقت للتحديث - يجب أن تتطور بشكل مستمر وآمن وسريع.
قامت IPC بتصميم سير عمل تحديث معزز بالذكاء الاصطناعي وتحت حكم الإنسان، أكمل المشروع في غضون شهرين ونصف بتسريع 68% مع الحفاظ على أعلى معايير المرونة والامتثال والأمان. ما النتيجة؟ هيكل أساسي للأتمتة يتسم بالقوة العالية والاتساق والأمان يعزز السلامة التشغيلية للمنصة على المدى الطويل.
في صناعة المدفوعات، تعتبر المرونة أمراً لا يقبل المساومة. يجب أن يكون كل عنصر من عناصر البنية التحتية، ووقت تشغيل التطبيق، ومسار الشبكة، والتحكم التشغيلي متاحا باستمرار، آمنا باستمرار، ومتوافقا باستمرار. تلعب الأتمتة التي تبني وتشغل هذه البيئات - التي توصف تاريخياً بأنها البنية التحتية كرمز (IaC) والمنصة كرمز (PaC) - دوراً كبيراً في ضمان أن تعمل الأنظمة بشكل متوقع، وتستعيد عافيتها بشكل موثوق وتتوسع دون انقطاع.
يحدد التصميم كيفية إنشاء منصات الدفع ونشرها وإدارتها وتشغيلها. يقوم بترميز أنماط المرونة، وضوابط الأمان، وطوبولوجيا الشبكة، وتوفير الحوسبة، وسلوك البرمجيات الوسيطة، ومنطق نشر التطبيقات. إنه الأساس الحي الذي يتيح التوافر المستمر.
إن الأتمتة التي تقوم عليها منصة مدفوعات مثل تلك التي عملنا معها ليست مجرد "تهيئة"؛ إذ أن المخطط التشغيلي هو الذي يحدد:
كان التحدي الذي يواجه IBM Payments Center مُلحًا ومعقدًا في آنٍ واحد. أي خطأ في جهود التحديث هذا كان يعرض خطر انتهاك المتطلبات والسياسات التنظيمية، مما يؤدي إلى فشل في التدقيق أو كشف بيانات حساسة. كانت المخاطر جسيمة لأن أنماط المرونة يجب ألا تؤدي أبداً إلى تراجع في التوافر العالي وعزل الشبكة وعمليات النشر في مناطق توافر متعددة وسلوكيات تجاوز الفشل. كل ذلك يعتمد على الأتمتة الدقيقة التي لا يمكن أن تتعرض للعطل.
كانت الديون التقنية الحالية متجذرة بعمق في البنية التحتية القائمة على السحابة. تطورت قوالب CloudFormation وأتمتة Python على مر السنين لتصبح مترابطة بشدة ومعقدة بشكل متزايد من حيث الصيانة. كان نطاق التبعيات شاسعاً ومعقداً إذ تفاعلت أكثر من 90 وظيفة Lambda مع أربعة مخازن بيانات متميزة مما أوجد شبكة ضخمة من التبعيات جعلت أي تغيير محفوفاً بالمخاطر.
كان التحديث اليدوي سيكون بطيئًا ومحفوفًا بالمخاطر وربما غير آمن. وقد تستغرق الطرق التقليدية ما يصل إلى أشهر، وهو جدول زمني غير مقبول لنظام دفع مهمة حساسة يجب أن يتطور باستمرار. احتاجت IPC إلى نهج جديد تمامًا يمكن أن يوفر السرعة دون التضحية بالمعايير الصارمة المطلوبة للبنية التحتية المالية.
جمع نهج تحديث IPC بين قدرة الذكاء الاصطناعي على تحليل وتوليد الشيفرة على نطاق واسع مع الإشراف الهندسي البشري لضمان الصواب والامتثال والمرونة. جرى التحديث على مرحلتين منسَّقتين.
في المرحلة الأولى، ركزنا على الكشف عن التبعيات المخفية للمنصة. تم تجميع وتحليل العناصر المميزة القديمة للأتمتة- بما في ذلك قوالب CloudFormation، ومنطق Python المدمجة، وتكوينات البيئة- باستخدام الذكاء الاصطناعي. قام النظام بتحليل منطق الأتمتة وتفسيره، واستخراج علاقات البنية التحتية والبيانات، واكتشاف التبعيات الضمنية المدفونة داخل مسارات التعليمات البرمجية المتداخلة، وإظهار التغييرات التشغيلية والانحراف المتراكم بمرور الوقت.
تمخضت النتائج عن إنشاء قاعدة بيانات هيكلية للتبعيّات من الطرف إلى الطرف، لتكون أول خريطة دقيقة وشاملة توضح كيفية عمل منصة المدفوعات في بيئة الإنتاج الفعلية. أصبحت هذه قاعدة البيانات أصلا متينة وقابلة لإعادة الاستخدام، مما أتاح حوكمة أوضح، وعملية انضمام أسرع، وجاهزية للتدقيق، وجهود تحديث مستقبلية أكثر اطلاعا.
باستخدام قاعدة بيانات التبعيات المهيكلة كأساس، تم إنشاء وحدات Terraform من الذكاء الاصطناعي قادرة على توفير وتشغيل بيئة السحابة الكاملة. وشمل ذلك خدمات الحوسبة والتخزين والبيانات، وتكوينات الشبكات ونقاط حماية افتراضية (VPC)، ونُهج إدارة الهوية والوصول (IAM) المتوافقة مع مبادئ الامتيازات الأقل، والأسرار ومتغيرات البيئة، بالإضافة إلى منطق التسجيل والمراقبة والمرونة والتوسع والتكامل في وقت التشغيل. لم يكن الهدف هو مجرد تكرار البنية التحتية، بل كان الهدف هو إنشاء عناصر مميزة للأتمتة تخضع للحوكمة وجاهزة للإنتاج.
بعد ذلك، مرّت كل وحدة تم إنشاؤها بعملية التقييمات الهندسية عالية التحكم. قامت الفرق بالتحقق من صحة واكتمالها، وتقييم وضعية الأمان والامتثال، وضمان التكافؤ التشغيلي، ومقارنة التكوينات مع موارد AWS الحية لاكتشاف الانحراف غير الموثق أو التغيرات القائمة على أجهزة التحكم. تم استخدام التعليقات من كل دورة لتحسين موجِّه الذكاء الاصطناعي، ما حسّن جودة الإخراج تدريجيًا. مكنت حلقة التعليقات بين الإنسان والذكاء الاصطناعي من تقديم الأتمتة على نطاق واسع مع الحفاظ على الثقة والامتثال والاستقرار التشغيلي.
تظهر هذه النتائج مجتمعة كيف أن دمج تسريع الذكاء الاصطناعي مع الحوكمة البشرية قلل بشكل كبير من وقت التسليم مع تعزيز المرونة التشغيلية والأمن وقدرة الفريق.
يسرع الذكاء الاصطناعي التحديث، لكنه لا يستطيع إجراء تفسيرات معمارية وتوافقية حساسة بشكل مستقل. على سبيل المثال، فإن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه تحديد الوظائف التي تعالج البيانات المالية الحساسة، أو الخدمات التي تتطلب تسجيل تدقيق معززًا أو السياسات التي يجب أن تظل متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
كما أنه لا يمكنه التقييم الكامل لسلوكيات المرونة التي يجب الحفاظ عليها أو كيفية تأثير قرارات النشر في معالجة ذروة الأحمال. تتطلب هذه الأحكام إشرافًا بشريًا، وخبرة في المجال، وفهمًا تنظيميًا، وحدسًا تشغيليًا - وكل ذلك يقدمه مهندسو IPC. كانت الرقابة البشرية هي الضمانة التي تضمن عدم المساس بالثقة أبدًا في السرعة.
ما علمنا إياه هذا الجهد في التحديث هو أن التحول المدفوع بالذكاء الاصطناعي ليس مجرد سرعة. يتعلق الأمر ببناء أسس أكثر ذكاءً.
تُصبح قاعدة بيانات التبعيات ذات الهيكلة الجيدة عاملاً تمكينيًا استراتيجيًا، حيث تعمل كوثائق أساسية لعمليات الإعداد والتدقيق والتطوير المستقبلي. كما وجدنا أن الذكاء الاصطناعي يؤدي بشكل أفضل عند إعطاء إدخال غني بالسياق؛ تجميع العناصر المميزة ذات الصلة يحسن جودة الإخراج بشكل كبير.
بعيدا عن التسريع التقني، حول الذكاء الاصطناعي التحديث إلى مسرع تعلم، يساعد المهندسين على فهم الأنماط في الوقت الحقيقي. في الوقت نفسه، ظل التحقق البشري ضروريًا. ضمنت البوابات المدمجة الجودة تحديد المشكلات مبكرًا ومنع حدوث انحدار.
والأهم من ذلك، تمتد هذه المبادئ إلى ما هو أبعد من عملية ترحيل واحدة من CloudFormation إلى Terraform، فهي تقدم مخططاً قابلاً للتكرار لمبادرات التحديث الأوسع نطاقاً.
تبرهن مخرجات هذا المشروع على نموذج تحديث ثلاثي الأبعاد لقطاع المدفوعات: 1 ذكاء اصطناعي للتسريع، 2 خبرة بشرية للحوكمة مع 3 مرونة وامتثال وثقة محفوظة حسب التصميم.
من خلال تحديث أتمتة السحابة كاملة الطبقات التي تشغل منصة المدفوعات بما في ذلك البنية التحتية ومنطق المنصة وسلوك النشر والعمليات لم تقدم IPC تحديثاً أسرع ومرونة أقوى فحسب بل قدمت أيضاً حوكمة أمنية أفضل وأنماطاً معيارية محصنة. كما حسّنت تجربة المطورين والمشغلين وقدمت أساسًا طويل الأمد للابتكار.
بالنسبة لمنصات المدفوعات لا تعد المرونة مجرد نتيجة بل هي التزام حتمي. يمكن للتحديث المدعوم بالذكاء الاصطناعي تسريع التحول مع الحفاظ على السلامة والامتثال أو نزاهة التشغيل.
1. المصدر: إحصائيات من بيانات تم الإبلاغ عنها ذاتيا في تقرير IBM الداخلي (غير متوفر للجمهور).
نود أن نشكر Remi David وAnil Lewis وAnand Kanakapura Srinivasa Prabhakar على توجيهاتهم ودعمهم في هذه المبادرة.