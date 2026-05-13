تنسيق الوكلاء على أرض الواقع: رحلة InnovMarine نحو الخبرة القابلة للتوسع

ماذا يحدث عندما يلتقي العمل الذي يقوده الخبراء بتنسيق الوكلاء؟ تُظهر قصة InnovMarine كيف يمكن للمؤسسات توسيع نطاق الخبرة وتسريع النتائج وتقليل الاحتكاك التشغيلي.
InnovMarine هي شريك في مجال التقنية البحرية والاستشارات يساعد شركات بناء السفن وقطاع الدفاع على العمل بذكاء أكبر وبناء سفن أفضل بسرعة أكبر. وبفضل نهجها الذي يركز على الأشخاص أولاً، تجمع الشركة بين الخبرة المتعمقة في الصناعة والحلول الرقمية العملية، بما في ذلك الاستشارات المتخصصة في المنافع الصناعية والتكنولوجية من خلال مكتبها InnovConsultants.
إن برامج المنافع الصناعية والتكنولوجية (ITB) هي متطلبات تفرضها الحكومة، وترتبط بالمشتريات الدفاعية الكبرى، وتضمن أن المتعاقدين يعيدون الاستثمار في الاقتصاد المحلي من خلال المشاركة الصناعية، والتطوير التقني، وشراكات سلسلة التوريد. هذه البرامج مهمة من الناحية الإستراتيجية، ولكنها معقدة في الإدارة.
إن مهمة InnovMarine بسيطة: تبسيط هذا التعقيد، وزيادة الإنتاجية، ودفع صناعة بناء السفن إلى الأمام فريقًا تلو الآخر. في البيئات التي يقودها خبراء مثل هذه، هناك عقبة واحدة غالبًا ما تقيد النمو، وهو الجهد الذي تبذله الشركات الصغيرة والمتوسطة في البداية. لتحقيق ذلك، كانت InnovMarine بحاجة إلى أكثر من مجرد الأتمتة، كانت تحتاج إلى طبقة تنسيق موحدة يمكنها ربط الأنظمة والبيانات ومهام سير العمل من دون تعقيدات أو قيود.
يحتاج كل عميل جديد في برامج المنافع الصناعية والتكنولوجية (ITB) إلى تعليم أساسي، وفحوصات أهلية دقيقة، وجمع معلومات منظمة قبل البدء في تطبيق الإستراتيجية. مع ازدياد الطلب، أمضى فريق خبراء برامج المنافع الصناعية والتكنولوجية (ITB) في شركة InnovMarine وقتًا أكثر من اللزوم في الاستلام اليدوي، والشروحات المتكررة، وجمع البيانات غير المتسقة، ما أدى إلى وجود عقبة أمام العملاء المحتملين وحد من قابلية التوسع.
في مجال المشتريات الدفاعية، يُعد وقت الخبراء الموارد الأكثر قيمة. كان متخصصو InnovMarine وعملاؤهم يقضون وقتًا أطول من اللازم في دوراتهم في المهام الأساسية: تكرار الشروحات، وتأهيل العملاء المحتملين وجمع المعلومات المنظمة يدويًا قبل البدء في تطبيق الإستراتيجية.
احتاج الفريق إلى:
بالإضافة إلى التكلفة، كانت هناك مخاطر تشغيلية. أبطأت المدخلات غير المتسقة تحضير الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكانت التأخيرات في الاستجابة المعتادة التي تصل إلى 24 ساعة تؤخر الزخم، وكان نقل المعرفة يعتمد على دورات التدريب المتكررة التي تبعد الخبراء عن الأعمال ذات القيمة الأعلى. ومن دون وجود طريقة متسقة ومنظمة لتوجيه المدخلات وتنسيق هذه التفاعلات في المراحل الأولية، ظلت الخبرة القيّمة تشكل عائقًا أمام النمو.
نفذت InnovMarine حل Virtual SME المحدد والقابل للتفسير المدعوم من IBM watsonx Orchestrate. يعمل Orchestrate كمستوى تحكم لمنظومة وكلائه، حيث ينسق الوكلاء والأدوات وأنظمة المؤسسات من خلال واجهات مفتوحة وموحدة. يركز الحل على أمرين رئيسيين بصورة أساسية: توسيع نطاق الوصول إلى عدد محدود من خبراء برامج المنافع الصناعية والتكنولوجية (ITB) وزيادة حجم الطلبات المؤهلة.
يحوّل حل Virtual SME المدخلات إلى مهام سير عمل منظمة وقابلة للتكرار تقدم شرحًا في أثناء سير العملية، حيث يجمع البيانات المنظمة ويقدم إرشادات للمتقدمين لمساعدتهم على التعامل مع المتطلبات المعقدة. وهو يتكامل مع الأنظمة القائمة عبر البيئات، من دون الحاجة إلى تكامل النقطة إلى النقطة، مع ضمان أن كل تفاعل يتبع سياسات محددة وقابلة للتدقيق بالكامل. لا تتم الاستعانة بالخبراء البشريين إلا عند الحاجة الفعلية إلى خبرتهم، ما يسمح لمزيد من المتقدمين بالتقدم دون تعطل بسبب الاعتماد على الخبرات ذات القيمة العالية.
المرحلة 1. أدوات المساعد الإضافية
بدأ الأمر بتجربة يقودها المساعد مدعومة بتكامل الأدوات. وأدى ذلك إلى تحسين التوجيه وتقليل الجهد اليدوي، ولكن التدفقات كانت شبه محددة ولا تزال تعتمد على التوجيه البشري لإكمال المهام متعددة الخطوات.
المرحلة 2. المساعد الهجين مع مجموعة من النماذج اللغوية الضخمة
تمت إضافة استرجاع المعلومات المدعوم بالنماذج اللغوية الضخمة لإثراء التعليم وتوضيح المصطلحات. وقد أدى هذا إلى تقليل المشكلات وتحسين جودة الإجابة، ومع ذلك ظل التنسيق متمحورًا حول المساعد، باستقلالية محدودة، وقدرات محدودة على الاستدلال عبر الخطوات المختلفة، وعمليات التسليم الصارمة.
المرحلة 3. اعتماد كامل على الوكلاء باستخدام watsonx Orchestrate (حيث يحدث التأثير الحقيقي)
وقد تحقق هذا الإنجاز من خلال وضع برنامج IBM watsonx Orchestrate في المركز كمنسق قائم على الوكلاء. يعمل المنسق على إنشاء الوكلاء المتخصصين وتنسيقهم، لتلخيص المؤهلات، والتوليد المعزز بالاسترجاع، واستمرارية البيانات أو إعادة كتابة بيانات إدارة علاقات العملاء (CRM) ورسائل البريد الإلكتروني أو الإشعارات، ويتكيف في الوقت الفعلي بناء على المدخلات والسياق والحوكمة. كما يتيح تنسيقًا سلسًا عبر الأنظمة والبيئات، ما يسمح لمهام سير العمل بالعمل على نحو متسق بغض النظر عن مكان وجود البيانات أو التطبيقات. تستخدم الأدوات للحفاظ على الحالة نفسها عبر الخطوات وإنتاج ملف جاهز لاتخاذ القرار للشركات الصغيرة والمتوسطة عندما تكون الخبرة مطلوبة.
وبفضل قيام watsonx Orchestrate بدور مستوى التحكم، لم تعد العملية مجرد تنفيذ للخطوات فقط—بل أصبحت أكثر ذكاء، وتتكيف مع السياق، وتتحكم في نفسها ضمن حدود محددة. لم تقتصر النتيجة على الكفاءة التدريجية فحسب، بل شملت أيضًا النفوذ الهيكلي.
سبب أهميته:
هذا التحول إلى التنسيق القائم على الوكلاء يحول مهام سير العمل الموجهة إلى ذكاء تشغيلي مدمج في عملية التقديم. وهو مفتوح للأنظمة الحالية والهجينة عبر البيئات ومسؤول بطبيعته مع قرارات قابلة للتدقيق وضوابط للسياسات. من الناحية العملية، إنه نفس التنفيذ الذي رأيته سابقًا — الإدخالات الموجَّهة والمتوافقة مع المتطلبات؛ التفرع التكيفي والتقاط بيانات نظيفة ومتسقة ومتصلة عند الحاجة.
من خلال تشغيل Virtual SME، انتقلت InnovMarine من المدخلات اليدوي إلى مهام سير عمل أكثر ذكاء، تعتمد على الوكلاء: حيث يكتسب المتقدمون المعرفة بسرعة أكبر، وتكون المدخلات أكثر اتساقًا، ويتم تبسيط عمليات تسليم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تسمح هذه العملية لفريق صغير متخصص من الخبراء بمراجعة المزيد من الفرص من دون زيادة عدد الموظفين.
زاد حجم المدخلات بصورة ملحوظة، ما يوفر إمكانية أكبر للتنبؤ مع الحفاظ على وقت الخبراء الثمين. في الوقت نفسه، خفف البرنامج عبء العمل على الاختصاصيين في الحالات الأقل تعقيدًا، ما أدى إلى تقليل متطلبات التدريب بصورة كبيرة وخفض تكاليف التدريب لكل عميل.
الدرس المستفاد من InnovMarine واضح: عندما تتطلب مسارات التقديم الكثير من المتطلبات وتكون مقيدة بندرة الخبرة، يتفوق التنسيق القائم على الوكلاء دائمًا على الأتمتة المخصصة. تستفيد القطاعات المنظمة والمدعومة بالهندسة بشكل خاص من التدفقات المحكومة والبيانات المنظمة والإشراف البشري، وهو ما يعزز تأثير الخبراء الموجودين بالفعل.
نظرًا إلى أن watsonx Orchestrate مبني على واجهات برمجة تطبيقات ومعايير مفتوحة، يمكن لشركة InnovMarine الاستمرار في تطوير بنية الأتمتة الخاص بها. وهم يفعلون ذلك من خلال إضافة وكلاء ونماذج وتكاملات جديدة مع تغير احتياجات أعمالهم، من دون تكبد ديون تقنية أو التقيد بمورّد. إنها مؤسسة جاهزة للمستقبل وتوفر عائد استثمار حقيقيًا وقابلاً للتكرار اليوم مع تهيئة المؤسسة للموجة التالية من الأتمتة الذكية.
في النهاية، توضح رحلة InnovMarine الإمكانات الحقيقية للذكاء الاصطناعي الوكيل: ليس استبدال الخبراء بل مضاعفتهم. من خلال دمج الذكاء في مهام سير العمل وتنسيق المهام بهدف وتحكم، تمكّن الأنظمة القائمة على الوكلاء الخبراء البشريين من التركيز على الأعمال التي يكون فيها اتخاذ القرارات والإبداع والخبرة في غاية الأهمية.
والنتيجة هي نموذج تشغيل جديد، حيث تحمل التكنولوجيا العبء المعرفي للعمل القابل للتكرار، وتوظف الفرق مواهبها في اتخاذ قرارات ذات قيمة أعلى. في هذا النموذج، ليست الأتمتة هي الشيء الوحيد الذي يقود النجاح، ولكن أيضًا التعاون الهادف بين الأشخاص والأنظمة الذكية.
والمؤسسات التي تحقق هذا الأمر بصورة صحيحة، والتي تجمع بين الذكاء الاصطناعي الوكيل والخبرة البشرية، لن تتمكن من مواكبة ذلك فحسب. بل ستعمل على توسيع نطاق المعرفة، وتسريع صناعة القرار، وتحقيق ميزة تنافسية دائمة في عالم يزداد تعقيدًا.
