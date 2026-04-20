أصبحت Iterate.ai® تتيح الآن منصتها الخاصة للذكاء الاصطناعي Generate for Healthcare، والمخصصة لتحليل المطالبات المتوافق مع متطلبات الامتثال ومهام سير عمل دورة الإيرادات، مع نشرها على IBM Cloud وبنائها باستخدام Intel® AI Accelerators.
تواجه مؤسسات الرعاية الصحية ضغوطًا متزايدة لإدارة المطالبات المرفوضة أو المسددة بأقل من مستحقاتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الامتثال والكفاءة التشغيلية. ومع ارتفاع حجم المطالبات وتزايد تعقيد قواعد جهات الدفع، تبحث المستشفيات عن حلول للذكاء الاصطناعي تحقق نتائج فعلية من دون المساس بالثقة أو الأمان أو التحكم.
ويواجه مقدمو الرعاية الصحية مزيجًا معقدًا من التحديات التشغيلية والمالية. كما ترزح فرق إدارة المطالبات وحالات الرفض تحت وطأة كميات هائلة من البيانات، تكون في كثير من الأحيان موزعة على مستندات طويلة يتعين مراجعتها يدويًا لتحديد سبب رفض المطالبة أو سدادها بأقل من مستحقاتها. وقد تمتد المطالبة الواحدة من 10 إلى 25 صفحة من النصوص الكثيفة، ويتضاعف هذا العبء مع وجود آلاف المطالبات العالقة.
وفي الوقت نفسه، تتعامل المؤسسات مع نقص الكوادر، والإرهاق الإداري، وتراجع الهوامش، وتزايد التدقيق التنظيمي. ومع أن كثيرًا من قادة الرعاية الصحية يدركون إمكانات الذكاء الاصطناعي، فإن فجوةً ما تزال قائمة في كثير من الأحيان بين تجريب هذه التقنيات وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. وكثيرًا ما تؤدي المخاوف المرتبطة بخصوصية البيانات والامتثال والحوكمة إلى تأخير عمليات النشر أو تعطيلها بالكامل.
وقد أوجدت هذه المعطيات طلبًا على فئة جديدة من حلول الذكاء الاصطناعي: حلول آمنة بحكم التصميم، ومصممة لتلبية متطلبات الامتثال، وقادرة على تحقيق قيمة بسرعة في البيئات الخاضعة لتنظيمات صارمة.
ولمعالجة هذه التحديات، أتاحت Iterate.ai حلها البرمجي كخدمة (SaaS) Generate for Healthcare على IBM Cloud، مستفيدة من Intel® Gaudi® 3 AI Accelerators لتوفير تسريع عالي الأداء للذكاء الاصطناعي.
وتركز حالة الاستخدام هذه على استرداد الإيرادات في المستشفيات، حيث يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل بيانات المطالبات وسياسات جهات الدفع والوثائق الداعمة، بما يتيح اكتشاف المطالبات غير المسددة أو المسددة بأقل من مستحقاتها بسرعة ودقة تفوقان ما تتيحه العمليات اليدوية.
وعلى خلاف عمليات نشر الذكاء الاصطناعي التقليدية التي تتطلب دورات تكامل طويلة، صُمم هذا الحل ليكون جاهزًا للتشغيل الفعلي وقابلًا للنشر خلال أسابيع لا أشهر. كما صُمم خصيصًا لمؤسسات الرعاية الصحية التي تحتاج إلى أداء يمكن التنبؤ به، وحوكمة قوية، وحماية للمعلومات الصحية المحمية (PHI).
ويُمكّن Generate for Healthcare أنظمة الذكاء الاصطناعي من تحليل المطالبات، وتحديد المشكلات، ودعم الخطوات التالية ضمن مهام سير عمل محددة. وعند نشرها على IBM Cloud، تعمل المنصة بوصفها منصة خاصة لقوى العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لفرق دورة الإيرادات في المستشفيات. وتتضمن المنصة وكلاء لمهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، متاحة جاهزة للاستخدام ويُشار إليها باسم البطاقات "cards"، وقد صُممت لتنفيذ ما يلي تلقائيًا:
ونظرًا إلى أن المنصة قائمة على الوكلاء، تستطيع مؤسسات الرعاية الصحية أيضًا إنشاء مهام سير عمل مخصصة لمعالجة عمليات أخرى كثيفة البيانات ومبنية على اتخاذ القرار بمرور الوقت.ويشكّل الأمان والامتثال ركيزة أساسية في تصميم المنصة. كما أن إجراءات الذكاء الاصطناعي فيها قابلة للتتبع ومصممة لتكون جاهزة للتدقيق، بما يساعد المؤسسات على الحفاظ على التحكم والامتثال مع توسيع نطاق اعتماد الذكاء الاصطناعي.
يُقدَّم Generate for Healthcare من Iterate.ai على IBM Cloud مستندًا إلى نقاط القوة لدى IBM وIntel وIterate.ai، إذ يضطلع كل طرف منها بدور متميز وحاسم:
ولا يقتصر الأمر على التقنية، إذ تسهم استراتيجية IBM القائمة على النظام البنائي في تسريع الاعتماد. ومن خلال إدراج الحل في IBM Cloud Catalog، تُمكّن IBM مورّدي البرمجيات المستقلين (ISVs) مثل Iterate.ai من اعتماد نموذج لإعادة البيع عبر التجارة الإلكترونية، يدعم تنفيذ استراتيجيات طرح الحل في السوق ويُسرّع الوصول إلى عملاء الرعاية الصحية من فئة المؤسسات، مع منح العملاء ثقة أكبر في جاهزية الحل ومصداقيته.
لقد لقيت Iterate.ai استجابة قوية من مؤسسات الرعاية الصحية. وتفيد Iterate.ai بأن عمليات النشر المبكرة لحلها، قبل إتاحته على IBM، أظهرت لعملائها نتائج تشغيلية ومالية قابلة للقياس خلال أول 90 يومًا، من بينها:
كما تفيد Iterate.ai بأن نظامًا إقليميًا للرعاية الصحية في الغرب الأوسط حقق عائدًا على الاستثمار بلغ 10 أضعاف خلال ثلاثة أشهر، مدفوعًا بسرعة أكبر في تحديد فرص استرداد الإيرادات وبخفض الجهد الإداري.1
وتلقى هذه النتائج صدى لدى CFOs وCIOs وفرق إدارة دورة الإيرادات (RCM) الباحثين عن حلول للذكاء الاصطناعي تحقق عائدًا سريعًا على الاستثمار ويمكن الاستناد إليه، من دون زيادة المخاطر.
ومع نضوج تبني الذكاء الاصطناعي، ستتجاوز القطاعات الخاضعة لتنظيمات صارمة مرحلة التجريب، متجهة إلى ذكاء اصطناعي من فئة الإنتاج ومصمم لاحتياجات المجالات المتخصصة. وتسهم التطورات في تسريع الذكاء الاصطناعي، مثل Intel Gaudi 3 AI Accelerators، في إتاحة تشغيل نماذج أكثر تعقيدًا بكفاءة، مما يفتح المجال أمام حالات استخدام جديدة في الرعاية الصحية كانت حتى وقت قريب مرتفعة الكلفة أو شديدة المتطلبات حاسوبيًا.
وفي قطاع الرعاية الصحية، يعني ذلك توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي من استرداد الإيرادات إلى مجالات مثل أتمتة الامتثال، والذكاء التشغيلي، ودعم القرار، مع الحفاظ على الخصوصية والحوكمة والقدرة على التنبؤ التي يتطلبها هذا القطاع.
قال Steven J. Darrah، المدير العام لمبيعات الحلول المؤسسية في أمريكا الشمالية لدى Intel: "واجهت مؤسسات الرعاية الصحية صعوبة في تحقيق عائد على الاستثمار من الذكاء الاصطناعي التوليدي، لأن معظم الحلول تعد بمكاسب في الكفاءة يصعب قياسها." وأضاف: "لكن استرداد الإيرادات يختلف على نحو جوهري، لأن كل مستحقات فائتة ننجح في كشفها تتحول مباشرة إلى إيرادات مستعادة لأنظمة المستشفيات التي تعمل في ظل قيود مالية. وتمنح Intel وIterate وIBM مؤسسات الرعاية الصحية فرصة تحقيق هذه الفوائد بالاعتماد على أجهزة متاحة وعالية الأداء، مع الحفاظ على البيئة الآمنة والمتوافقة التي تتطلبها بياناتها."
تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى ذكاء اصطناعي صُمم من الأساس لتلبية متطلبات الامتثال، لا إلى حلول جرى تكييفها لاحقًا لهذا الغرض. ويجمع التكامل بين Generate for Healthcare من Iterate.ai وIntel Gaudi 3 AI Accelerators وIBM Cloud بين الذكاء الاصطناعي عالي الأداء وسرعة تحقيق القيمة، ضمن نهج يضع الأمان في المقام الأول.
