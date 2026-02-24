طريقة الدفع التي تناسبك: IBM توسع خيارات الدفع العالمية

قمنا بتوسيع وتحديث خيارات الدفع لدينا عبر 29 دولة، مما منح العملاء حول العالم خيارات أكثر من أي وقت مضى.
مع توسع الأعمال عالميًا واستمرار تطور التجارة الرقمية، يتوقع العملاء تجارب شراء تبدو بسيطة ومألوفة ومرنة، بغض النظر عن مكان تواجدهم. في شركة IBM، نحن ملتزمون بتلبية تلك التوقعات من خلال تسهيل شراء المنتجات والحلول التي تحتاجها، باستخدام طرق الدفع التي تفضلها.
لهذا السبب قمنا بتوسيع وتحديث خيارات الدفع لدينا عبر 29 دولة، مما منح العملاء حول العالم خيارات أكثر من أي وقت مضى.
تختلف تفضيلات الدفع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. بينما يعتمد بعض العملاء على بطاقات الائتمان الرئيسية، يفضل البعض الآخر المحافظ الرقمية أو أنظمة الدفع المحلية الموثوق بها. ولدعم هذه الاحتياجات بشكل أفضل، تقدم IBM.com الآن مجموعة موسعة من طرق الدفع التي تتماشى مع التوقعات المحلية وعادات الشراء.
اعتمادًا على موقعك، يمكنك الآن إكمال عملية الشراء من IBM.com باستخدام:
لا يقتصر هذا التوسّع على إضافة مزيد من الأزرار عند إتمام الشراء فحسب، بل يتعلق بإزالة العوائق، وتلبية التفضيلات الإقليمية، وجعل رحلة الشراء من البداية إلى النهاية أكثر سلاسة لكل عميل.
سواء أكنت مؤسسة تشتري برنامجاً لفرق عمل عالمية أو مطوراً يشتري اشتراكاً واحداً، ينبغي ألا تكون تجربة الدفع عائقاً.
مزيد من المرونة في الدفع تعني:
يساعد هذا التحديث في ضمان أن العملاء يمكنهم شراء حلول IBM بالطريقة نفسها التي يديرون بها بقية حياتهم الرقمية؛ بسرعة وأمان وبتحكم كامل.
بينما نواصل توسيع قدراتنا العالمية، قد تختلف توفر المنتجات، وأنواع الدفع المدعومة، والتسعير حسب الدولة.
أثناء إتمام عملية الدفع، سترى تلقائيًا الخيارات التي تنطبق على منطقتك، بناءً على المتطلبات المحلية والتوافر. مع هذه الخيارات المدفوعة الموسعة، نواصل التزامنا بخلق تجربة شراء سلسة وحديثة وشاملة لكل عميل — بغض النظر عن مكان تواجده أو طريقة دفعه.
من خلال مواءمة عملية الدفع مع التفضيلات الإقليمية والأساليب المحلية الموثوقة، نزيل الحواجز، ونزيد المرونة، ونجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى منتجات IBM وحلولها التي تدعم عملك. هذه مجرد خطوة واحدة في جهودنا الأوسع لتبسيط وتبسيط طريقة تواصلكم مع ibm.com، اليوم وفي المستقبل.