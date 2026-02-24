لقطة مقربة ليد شخص يحمل بطاقة ائتمان سوداء
طريقة الدفع التي تناسبك: IBM توسع خيارات الدفع العالمية

قمنا بتوسيع وتحديث خيارات الدفع لدينا عبر 29 دولة، مما منح العملاء حول العالم خيارات أكثر من أي وقت مضى.

تاريخ النشر 24 فبراير 2026

مع توسع الأعمال عالميًا واستمرار تطور التجارة الرقمية، يتوقع العملاء تجارب شراء تبدو بسيطة ومألوفة ومرنة، بغض النظر عن مكان تواجدهم. في شركة IBM، نحن ملتزمون بتلبية تلك التوقعات من خلال تسهيل شراء المنتجات والحلول التي تحتاجها، باستخدام طرق الدفع التي تفضلها.

لهذا السبب قمنا بتوسيع وتحديث خيارات الدفع لدينا عبر 29 دولة، مما منح العملاء حول العالم خيارات أكثر من أي وقت مضى.

المزيد من طرق الدفع على موقع IBM.com

تختلف تفضيلات الدفع على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. بينما يعتمد بعض العملاء على بطاقات الائتمان الرئيسية، يفضل البعض الآخر المحافظ الرقمية أو أنظمة الدفع المحلية الموثوق بها. ولدعم هذه الاحتياجات بشكل أفضل، تقدم IBM.com الآن مجموعة موسعة من طرق الدفع التي تتماشى مع التوقعات المحلية وعادات الشراء.

اعتمادًا على موقعك، يمكنك الآن إكمال عملية الشراء من IBM.com باستخدام:

  • بطاقات الائتمان والخصم الرئيسية
  • المحافظ الرقمية مثل Apple Pay و Google Pay و PayPal
  • الأساليب الإقليمية والقائمة على البنوك، بما في ذلك SEPA Direct Debit و UnionPay
  • خيارات الدفع المحلية الإضافية حيثما كانت مدعومة

لا يقتصر هذا التوسّع على إضافة مزيد من الأزرار عند إتمام الشراء فحسب، بل يتعلق بإزالة العوائق، وتلبية التفضيلات الإقليمية، وجعل رحلة الشراء من البداية إلى النهاية أكثر سلاسة لكل عميل.

ما أهميتهما

سواء أكنت مؤسسة تشتري برنامجاً لفرق عمل عالمية أو مطوراً يشتري اشتراكاً واحداً، ينبغي ألا تكون تجربة الدفع عائقاً.

مزيد من المرونة في الدفع تعني:

  • إتمام الشراء بشكل أسرع وأكثر ملاءمة
  • تقليل حالات الانقطاع الناتجة عن أنواع الدفع غير المدعومة
  • تجربة متسقة من IBM.com، بغض النظر عن الموقع الجغرافي
  • ثقة أكبر في قبول طريقة الدفع المفضلة لديك

يساعد هذا التحديث في ضمان أن العملاء يمكنهم شراء حلول IBM بالطريقة نفسها التي يديرون بها بقية حياتهم الرقمية؛ بسرعة وأمان وبتحكم كامل.

ما يمكن توقعه بناءً على موقعك

بينما نواصل توسيع قدراتنا العالمية، قد تختلف توفر المنتجات، وأنواع الدفع المدعومة، والتسعير حسب الدولة.

أثناء إتمام عملية الدفع، سترى تلقائيًا الخيارات التي تنطبق على منطقتك، بناءً على المتطلبات المحلية والتوافر. مع هذه الخيارات المدفوعة الموسعة، نواصل التزامنا بخلق تجربة شراء سلسة وحديثة وشاملة لكل عميل — بغض النظر عن مكان تواجده أو طريقة دفعه.

من خلال مواءمة عملية الدفع مع التفضيلات الإقليمية والأساليب المحلية الموثوقة، نزيل الحواجز، ونزيد المرونة، ونجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى الوصول إلى منتجات IBM وحلولها التي تدعم عملك. هذه مجرد خطوة واحدة في جهودنا الأوسع لتبسيط وتبسيط طريقة تواصلكم مع ibm.com، اليوم وفي المستقبل.

استكشف خيارات الدفع المحدثة وتسوق الآن

Brittany Manchisi

Brand & Content Strategist

IBM