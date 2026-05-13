رسم توضيحي رقمي لامرأة تقف أمام مكعب أبيض مع أيقونات أمان زرقاء تطفو فوقها
لماذا استثمرت شركة IBM Ventures في شركة Orion Security: إعادة تطوير حلول منع فقدان البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي

تشعر شركة IBM Ventures بالفخر لدعم شركة Orion Security في تحديثها لحلول منع فقدان البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تحول الفئة من ضوابط تفاعلية إلى حماية استباقية ذكية مصممة لتناسب طريقة عمل المؤسسات اليوم.

تاريخ النشر 13 مايو 2026

يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل طريقة نقل البيانات خلال المؤسسة وكشف المخاطر التي لم تُصمم منصات فقدان البيانات (DLP) القديمة لإدارتها. تأسست شركة Orion Security من أجل هذه المهمة.

في IBM Ventures، نستثمر في التقنيات التي تعيد تعريف القدرات الأساسية للمؤسسات استعدادًا للتحول القادم في المنصة. في مجال الأمن، هذا التحول واضح: لم يعد بالإمكان تحديث نظام حماية فعالة ليتناسب مع مهام سير العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. يجب أن يكون أصليًا بالنسبة إليهم. يدعم هذا الاعتقاد استثمارنا في Orion Security، وهي منصة لمنع فقدان البيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي من الأساس مصممة خصوصًا لحماية البيانات الحساسة عبر نقطة النهاية والبرمجيات كخدمة (SaaS) والبيئات السحابية بتعقيد أقل (ودقة أكبر) بكثير من المناهج القديمة.

المشكلة: حلول منع فقدان البيانات القديمة لم تُعد مناسبة للغرض

لقد واجهت حلول منع فقدان البيانات (DLP) التقليدية تحديات لسنوات. فقد أدى التصميم الصارم للسياسات، ودورات النشر الطويلة، ومعدلات القيم الإيجابية الخاطئة العالية، والقدرة المحدودة على التكيف إلى تقويض عملية التبني والنتائج. وتتعطل العديد من البرامج قبل تقديم حماية فعالة، ما يترك الفرق مرهقة ومعرضة للخطر.

لقد وسّع الذكاء الاصطناعي هذه الفجوة. لقد استحدث استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومهام سير العمل القائم على الوكلاء، والذكاء الاصطناعي الظلي مسارات جديدة للنقل غير المصرح للبيانات، وهو ما لا يمكن للأنظمة المعتمدة على القواعد رصدها أو إدراكها. وفي الوقت نفسه، أدى الحجم الهائل وديناميكية تدفقات بيانات المؤسسة إلى جعل الضبط اليدوي للسياسات أقل جدوى بمرور الوقت. النتائج تمثل خطرًا حقيقيًا: تُظهر أبحاث الاختراق الذي أجرته IBM أن متوسط التكلفة العالمية لعملية اختراق البيانات قد وصل إلى 4.44 ملايين دولار أمريكي، وأكثر من 10 ملايين دولار أمريكي في الولايات المتحدة، ما يؤكد أن هذا التفاوت أصبح مكلفًا.

سبب كون السوق جاهزًا لنهج جديد

تشهد تقنية منع فقدان البيانات (DLP) أول تحول هيكلي حقيقي لها منذ عقود. إن التطورات في النماذج اللغوية الضخمة الآن تتيح إمكانية التصنيف المدرك للسياق والكشف القائم على السلوك، وهو أمر مستحيل في الأنظمة القديمة. تعيد الشركات النظر في مبادرات منع فقدان البيانات (DLP) التي تأخرت طويلاً مع توقعات جديدة: قيمة فورية، والحد الأدنى من التكاليف التشغيلية، والحماية التي تتطور جنبًا إلى جنب مع العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

لقد وصلنا إلى نقطة التحول في الجيل التالي من حلول منع فقدان البيانات (DLP)، وتستثمر IBM Ventures في هذا القطاع لأننا نعتقد أن الريادة في هذه الفئة لن تُحدد بالتحسينات التدريجية، ولكن من خلال بنية الذكاء الاصطناعي الأصلية، المصممة من الألف إلى الياء لتناسب طريقة استخدام البيانات اليوم.

سبب تميز Orion Security

تتعامل Orion Security مع منع فقدان البيانات بالطريقة نفسها التي تفكر بها فرق الأمن الحديثة في نقاط النهاية: السلوك أولاً، والاستناد إلى المعلومات، والقدرة على التكيف مع التغيير. ننظر إلى منصتهم على أنها منصة "لاكتشاف نقاط النهاية والاستجابة لها للبيانات"، وهو تحول من إنفاذ السياسات الثابتة إلى كشف المخاطر الديناميكية ومنع الخسائر. هناك ثلاث قدرات متكاملة تميز Orion:

  • دورة حياة البيانات القائمة على الرسوم البيانية: تحدد Orion كيفية انتقال البيانات الحساسة عبر البيئات، وتربط مليارات الأحداث في عرض موحد وفي الوقت الفعلي للوصول والتدفق.
  • التصنيف المدعوم بالنماذج اللغوية الضخمة: تعمل المنصة على تصنيف البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة تلقائيًا، بدءًا من معلومات التعريف الشخصية وبيانات صناعة بطاقات الدفع إلى مصدر الرمز والوثائق المالية، من دون الحاجة إلى تأليف سياسات شاملة.
  • الكشف المستند إلى الذكاء الاصطناعي: من خلال دمج الإشارات السلوكية مع الاستدلال السياقي، تكتشف Orion الأنشطة الخطرة وتمنعها في الوقت الفعلي، ما يؤدي إلى تحقيق معدلات قيم إيجابية خاطئة أقل بكثير في الكشف المبني على الذكاء الاصطناعي.

إن النشر المرن عبر نقاط النهاية، وملحقات المتصفح، وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS) يجعل المنصة عملية للمؤسسات المعقدة والمتنوعة.

رؤية مشتركة لأمن البيانات القائم على الذكاء الاصطناعي

يتماشى نهج Orion Security بصورة وثيقة مع إستراتيجية أمن البيانات في شركة IBM. وتكمل رؤيتها القائمة على دورة الحياة وتصنيفها المعتمد على الذكاء الاصطناعي نقاط قوة IBM المتمثلة في الامتثال والمراقبة، ما يوسع نطاق منصة أمن البيانات الخاصة IBM ليشمل حالات الاستخدام القائمة على الوكلاء وحالات استخدام السحابة الأصلية. وفي جميع خدمات أمن IBM، يتوافق نموذج الكشف القابل للتفسير والذي يعتمد على السياسات بصورة جيدة مع العروض الاستشارية والمدارة التي يعتمد عليها العملاء للتغلب على التهديدات المتزايدة التعقيد.

