يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل طريقة نقل البيانات خلال المؤسسة وكشف المخاطر التي لم تُصمم منصات فقدان البيانات (DLP) القديمة لإدارتها. تأسست شركة Orion Security من أجل هذه المهمة.

في IBM Ventures، نستثمر في التقنيات التي تعيد تعريف القدرات الأساسية للمؤسسات استعدادًا للتحول القادم في المنصة. في مجال الأمن، هذا التحول واضح: لم يعد بالإمكان تحديث نظام حماية فعالة ليتناسب مع مهام سير العمل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. يجب أن يكون أصليًا بالنسبة إليهم. يدعم هذا الاعتقاد استثمارنا في Orion Security، وهي منصة لمنع فقدان البيانات قائمة على الذكاء الاصطناعي من الأساس مصممة خصوصًا لحماية البيانات الحساسة عبر نقطة النهاية والبرمجيات كخدمة (SaaS) والبيئات السحابية بتعقيد أقل (ودقة أكبر) بكثير من المناهج القديمة.